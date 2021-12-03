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https://arabic.sputniknews.com/20211203/محمد-الدعيع-يعلن-رأيه-في-محمد-صلاح-والشناوي-الحارس-الأسطوري-1053513880.html
محمد الدعيع يعلن رأيه في محمد صلاح والشناوي.. "الحارس الأسطوري"
محمد الدعيع يعلن رأيه في محمد صلاح والشناوي.. "الحارس الأسطوري"
كشف محمد الدعيع، حارس مرمى السعودي التاريخي، عن رأيه في النجم المصري، محمد صلاح، وحارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، محمد الشناوي. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T13:08+0000
2021-12-03T13:08+0000
المنتخب المصري
المنتخب السعودي
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وفي حوار للموقع الإلكتروني يالاكورة، اليوم الجمعة، أعرب الدعيع عن أمنيته في احتراف محمد الشناوي في الدوريات الأوروبية، كونه مطلوبا في فرق أوروبية وعربية كثيرة يطمحون في الحصول على خدماته.وأفاد الحرس السعودي التاريخي بأن الشناوي حارس متكامل، من حيث ردة فعله أو التكوين الجسماني، موضحا أن الشناوي يمتلك جميع مواصفات الحارس المتكامل.وحول رأيه في نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أكد الدعيع أن صلاح من أفضل اللاعبين حول العالم، ومنافس قوي على أفضل لاعب في أوروبا والعالم، واصفا إياه بـ"فخر لنا كعرب، والوجه المشرف للكرة العربية والإسلامية"، متمنيا للاعب المصري تحقيق ما يتمناه ويحصل على الجوائز مستقبلا.وحول ترشيح السعودية لنيل بطولة كأس العرب المقامة في قطر، حاليا، ذكر الدعيع أن منتخب بلاده مرشح قوي للبطولة، رغم مشاركة الفريق الثاني بكأس العرب، كما أن مدرب المنتخب السعودي يعتبرها بطولة مهمة، فضلا عن إخراج لاعبين جدد، من أجل إكمال تصفيات مونديال كأس العالم 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20211031/محمد-الشناوي-في-قائمة-العظماء-ومرشح-لجائزة-مهمة-1050588225.html
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المنتخب المصري, المنتخب السعودي

محمد الدعيع يعلن رأيه في محمد صلاح والشناوي.. "الحارس الأسطوري"

13:08 GMT 03.12.2021
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الذهاب إلى بنك الصورجماهير المنتخب السعودي في كأس العالم
جماهير المنتخب السعودي في كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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كشف محمد الدعيع، حارس مرمى السعودي التاريخي، عن رأيه في النجم المصري، محمد صلاح، وحارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، محمد الشناوي.
وفي حوار للموقع الإلكتروني يالاكورة، اليوم الجمعة، أعرب الدعيع عن أمنيته في احتراف محمد الشناوي في الدوريات الأوروبية، كونه مطلوبا في فرق أوروبية وعربية كثيرة يطمحون في الحصول على خدماته.
محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2021
محمد الشناوي في قائمة العظماء... ومرشح لجائزة مهمة
31 أكتوبر, 20:55 GMT
وأفاد الحرس السعودي التاريخي بأن الشناوي حارس متكامل، من حيث ردة فعله أو التكوين الجسماني، موضحا أن الشناوي يمتلك جميع مواصفات الحارس المتكامل.
وحول رأيه في نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أكد الدعيع أن صلاح من أفضل اللاعبين حول العالم، ومنافس قوي على أفضل لاعب في أوروبا والعالم، واصفا إياه بـ"فخر لنا كعرب، والوجه المشرف للكرة العربية والإسلامية"، متمنيا للاعب المصري تحقيق ما يتمناه ويحصل على الجوائز مستقبلا.
وحول ترشيح السعودية لنيل بطولة كأس العرب المقامة في قطر، حاليا، ذكر الدعيع أن منتخب بلاده مرشح قوي للبطولة، رغم مشاركة الفريق الثاني بكأس العرب، كما أن مدرب المنتخب السعودي يعتبرها بطولة مهمة، فضلا عن إخراج لاعبين جدد، من أجل إكمال تصفيات مونديال كأس العالم 2022.
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