محمد الدعيع يعلن رأيه في محمد صلاح والشناوي.. "الحارس الأسطوري"

وفي حوار للموقع الإلكتروني يالاكورة، اليوم الجمعة، أعرب الدعيع عن أمنيته في احتراف محمد الشناوي في الدوريات الأوروبية، كونه مطلوبا في فرق أوروبية وعربية كثيرة يطمحون في الحصول على خدماته.وأفاد الحرس السعودي التاريخي بأن الشناوي حارس متكامل، من حيث ردة فعله أو التكوين الجسماني، موضحا أن الشناوي يمتلك جميع مواصفات الحارس المتكامل.وحول رأيه في نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أكد الدعيع أن صلاح من أفضل اللاعبين حول العالم، ومنافس قوي على أفضل لاعب في أوروبا والعالم، واصفا إياه بـ"فخر لنا كعرب، والوجه المشرف للكرة العربية والإسلامية"، متمنيا للاعب المصري تحقيق ما يتمناه ويحصل على الجوائز مستقبلا.وحول ترشيح السعودية لنيل بطولة كأس العرب المقامة في قطر، حاليا، ذكر الدعيع أن منتخب بلاده مرشح قوي للبطولة، رغم مشاركة الفريق الثاني بكأس العرب، كما أن مدرب المنتخب السعودي يعتبرها بطولة مهمة، فضلا عن إخراج لاعبين جدد، من أجل إكمال تصفيات مونديال كأس العالم 2022.
وأفاد الحرس السعودي التاريخي بأن الشناوي حارس متكامل، من حيث ردة فعله أو التكوين الجسماني، موضحا أن الشناوي يمتلك جميع مواصفات الحارس المتكامل.
وحول رأيه في نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أكد الدعيع أن صلاح من أفضل اللاعبين حول العالم، ومنافس قوي على أفضل لاعب في أوروبا والعالم، واصفا إياه بـ"فخر لنا كعرب، والوجه المشرف للكرة العربية والإسلامية"، متمنيا للاعب المصري تحقيق ما يتمناه ويحصل على الجوائز مستقبلا.
وحول ترشيح السعودية لنيل بطولة كأس العرب المقامة في قطر، حاليا، ذكر الدعيع أن منتخب بلاده مرشح قوي للبطولة، رغم مشاركة الفريق الثاني بكأس العرب، كما أن مدرب المنتخب السعودي يعتبرها بطولة مهمة، فضلا عن إخراج لاعبين جدد، من أجل إكمال تصفيات مونديال كأس العالم 2022.