تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/محمد-بن-زايد-يستقبل-الرئيس-الفرنسي-في-إكسبو-2020-دبي-1053507301.html
محمد بن زايد يستقبل الرئيس الفرنسي في "إكسبو 2020 دبي"
محمد بن زايد يستقبل الرئيس الفرنسي في "إكسبو 2020 دبي"
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T10:19+0000
2021-12-03T10:29+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102732/17/1027321772_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_7b94b79d2a73b74408905e226dccb0cc.jpg
وبحسب وكالة "وام" الإماراتية أعرب ولي العهد عن سعادته بلقاء ماكرون، وأكد الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.هذا وهنأ الرئيس الفرنسي ولي العهد ودولة الإمارات بمناسبة يوبيلي الدولة الذهبي "عيد اتحاد الـ50".وأعرب ماكرون عن تطلع بلاده إلى آفاق جديدة من التعاون المشترك بين الدولتين وناقش معه فرص التنمية في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية، وخاصة الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنلوجيا المتقدمة وغيرها.كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102732/17/1027321772_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_ce7d36cba67d83a8e292057725548b27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

محمد بن زايد يستقبل الرئيس الفرنسي في "إكسبو 2020 دبي"

10:19 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 10:29 GMT 03.12.2021)
© AP Photo / Andrew Harnikمحمد بن زايد
محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة في معرض "إكسبو 2020 دبي".
وبحسب وكالة "وام" الإماراتية أعرب ولي العهد عن سعادته بلقاء ماكرون، وأكد الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.
هذا وهنأ الرئيس الفرنسي ولي العهد ودولة الإمارات بمناسبة يوبيلي الدولة الذهبي "عيد اتحاد الـ50".
وأعرب ماكرون عن تطلع بلاده إلى آفاق جديدة من التعاون المشترك بين الدولتين وناقش معه فرص التنمية في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية، وخاصة الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنلوجيا المتقدمة وغيرها.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:31 GMT"ناسا" تمنح شركات أكثر من 415 مليون دولار لتطوير محطات فضاء خاصة
11:27 GMTمعتصمون أردنيون يطالبون بإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل وإعلان النوايا
11:26 GMTمحكمة فلبينية تسمح لصحفية حصلت على جائزة نوبل بالسفر لاستلامها
11:25 GMTمتحدث: ليس لدى منظمة الصحة العالمية بيانات عن وفيات ناجمة عن سلالة أوميكرون الجديدة
11:14 GMTرسميا... وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته من منصبه... فيديو
11:04 GMTمسؤول فرنسي: لا نحتاج موافقة أمريكا لتنفيذ صفقة الأسلحة مع الإمارات
10:55 GMTهل تفرض الحكومة المصرية ضرائب جديدة على المواطنين
10:48 GMTجهاز روسي يحمي الطلبة السوريين من فيروس كورونا
10:42 GMTإسرائيل تقرر حظر رحلات طائرات "إف 15"... بسبب واقعة اضطرارية
10:32 GMTانقطاع الكهرباء في سريلانكا
10:30 GMTوزير الدفاع الأوكراني يحدد موعد الهجوم الروسي المزعوم على بلاده
10:27 GMTالجزائر... حجر صحي لمدة 5 أيام على الوافدين من 8 دول أفريقية
10:19 GMTمحمد بن زايد يستقبل الرئيس الفرنسي في "إكسبو 2020 دبي"
10:17 GMTالصحة العالمية: على دول آسيا والمحيط الهادي الاستعداد لـ"أوميكرون"
10:10 GMTأمريكا تبعث برسالة تحذيرية إلى إسرائيل بسبب إيران... "لا نريد مفاجأة"
10:04 GMTوزير البترول المصري يبحث مع رئيس "لوك أويل" الروسية زيادة أعمالها في مصر
10:00 GMTالمتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": المؤشرات الأولية فاقت التوقعات... والجناح الروسي "استثنائي"
09:59 GMTعربة ثلاثية العجلات تنطلق دون سائق في شارع بالصين... فيديو
09:57 GMTالسعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم
09:56 GMTوكالة: 13 قتيلا بهجوم لداعش على قرية شمالي العراق