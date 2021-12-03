محمد بن زايد يستقبل الرئيس الفرنسي في "إكسبو 2020 دبي"

وبحسب وكالة "وام" الإماراتية أعرب ولي العهد عن سعادته بلقاء ماكرون، وأكد الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.هذا وهنأ الرئيس الفرنسي ولي العهد ودولة الإمارات بمناسبة يوبيلي الدولة الذهبي "عيد اتحاد الـ50".وأعرب ماكرون عن تطلع بلاده إلى آفاق جديدة من التعاون المشترك بين الدولتين وناقش معه فرص التنمية في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية، وخاصة الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنلوجيا المتقدمة وغيرها.كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة في معرض "إكسبو 2020 دبي".
وبحسب وكالة "وام" الإماراتية أعرب ولي العهد عن سعادته بلقاء ماكرون، وأكد الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.
هذا وهنأ الرئيس الفرنسي ولي العهد ودولة الإمارات بمناسبة يوبيلي الدولة الذهبي "عيد اتحاد الـ50".
وأعرب ماكرون عن تطلع بلاده إلى آفاق جديدة من التعاون المشترك بين الدولتين وناقش معه فرص التنمية في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية، وخاصة الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنلوجيا المتقدمة وغيرها. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.