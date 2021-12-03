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مدير أعمال شيرين عبد الوهاب ينفي إصدارها بيانا عن طلاقها من حسام حبيب
مدير أعمال شيرين عبد الوهاب ينفي إصدارها بيانا عن طلاقها من حسام حبيب
كشف كريم الحميدي، مدير أعمال الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، حقيقة إصدارها بيانا رسميا بشأن طلاقها من المطرب حسام حبيب. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T15:27+0000
2021-12-03T15:27+0000
شيرين عبد الوهاب
أخبار الفنانين في مصر
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ونقلت صحيفة "صدى البلد" المصرية، عن الحميدي، قوله: "ليس لدي أي خلفية أو علم عن البيان المتداول، ولا أعرف عنه شيء".وأكد مدير أعمال الفنانة شيرين، أنها لم تكتب أي شيء عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طلاقها من حسام حبيب.وتداولت مواقع إخبارية البيان المزعوم والمنسوب للمطربة المصرية، بشأن طلاقها من حسام حبيب. وزعم البيان أنه "في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".وادعى البيان أن شيرين عبد الوهاب "قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها "مريم وهنا"، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي".
https://arabic.sputniknews.com/20211010/شيرين-تحتفل-بعيد-ميلادها-وتكشف-سنها-الحقيقي-فيديو-1050395415.html
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شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب ينفي إصدارها بيانا عن طلاقها من حسام حبيب

15:27 GMT 03.12.2021
© Photo / Facebook/ OfficialSherineالمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Photo / Facebook/ OfficialSherine
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كشف كريم الحميدي، مدير أعمال الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، حقيقة إصدارها بيانا رسميا بشأن طلاقها من المطرب حسام حبيب.
ونقلت صحيفة "صدى البلد" المصرية، عن الحميدي، قوله: "ليس لدي أي خلفية أو علم عن البيان المتداول، ولا أعرف عنه شيء".
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وأكد مدير أعمال الفنانة شيرين، أنها لم تكتب أي شيء عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طلاقها من حسام حبيب.
وتداولت مواقع إخبارية البيان المزعوم والمنسوب للمطربة المصرية، بشأن طلاقها من حسام حبيب. وزعم البيان أنه "في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".
وادعى البيان أن شيرين عبد الوهاب "قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها "مريم وهنا"، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي".
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