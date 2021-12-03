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https://arabic.sputniknews.com/20211203/مسؤول-فرنسي-لا-نحتاج-موافقة-أمريكا-لتنفيذ-صفقة-الأسلحة-مع-الإمارات-1053508546.html
مسؤول فرنسي: لا نحتاج موافقة أمريكا لتنفيذ صفقة الأسلحة مع الإمارات
مسؤول فرنسي: لا نحتاج موافقة أمريكا لتنفيذ صفقة الأسلحة مع الإمارات
صرح مسؤول فرنسي، اليوم الجمعة، بأن الصفقة مع الإمارات ستؤدي إلى زيادة الإنتاج الشهري من المقاتلة "رافال". 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T11:04+0000
2021-12-03T11:04+0000
رافال
أخبار فرنسا
أخبار الإمارات اليوم
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وقال المسؤول للصحفيين: "إن مقاتلات رافال الثمانين التي طلبتها دولة الإمارات، اليوم الجمعة، ستدعم بشكل مباشر 7000 وظيفة في فرنسا".وأضاف أن الصفقة تضمن استقرار سلسلة توريد الطائرة الحربية التي تنتجها شركة "داسو" حتى نهاية عام 2031، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".وأوضح المسؤول الفرنسي أن الصفقة مع الإمارات، وهي أكبر طلبية على الإطلاق من طائرات "رافال"، ستؤدي إلى زيادة الإنتاج الشهري منها.وأكد أن فرنسا لا تحتاج موافقة أمريكا لتنفيذ صفقة الأسلحة الإماراتية، متابعا: "نناقش بانتظام ضوابط التصدير مع واشنطن".أكدت فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أنهما وقعتا صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز "رافال" من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران.وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن باريس وأبو ظبي أكدتا توقيع صفقة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز "كاراكال".وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، للصحفيين قبل الزيارة ردا على سؤال عما إذا كانت أبو ظبي ستشتري الطائرات المقاتلة: "لا أريد إفساد هدية عيد الميلاد مع الرئيس".ذكرت مجلة الأعمال الأسبوعية الفرنسية "Challenges"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن "المحادثات كانت في مرحلة متقدمة بخصوص ما بين 30-60 طائرة ويمكن إغلاقها خلال زيارة ماكرون. وقد طلبت قطر المجاورة بالفعل طائرات رافال".وستكون هذه أكبر عملية شراء بالجملة لطائرة رافال من صنع داسو، بعد القوات الجوية الفرنسية، وتأتي بعد صفقات في اليونان ومصر وكرواتيا هذا العام.في غضون ذلك، قال صندوق أبوظبي السيادي، اليوم الجمعة، إنه اتفق على عقد بأربعة مليارات يورو (4.52 مليار دولار) مع بنك الاستثمار العام الفرنسي "بي.بي.آي فرانس".كما وقعت فرنسا اتفاقا جديدا مع متحف اللوفر بأبوظبي يعير بموجبها متحف اللوفر أربع قطع فنية.هذا ويجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية، تمتد ليومين، يزور خلالها كلا من الإمارات وقطر والسعودية ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود مع شركات فرنسية، حسبما أعلن الإليزيه، الثلاثاء.وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/الإمارات-توقع-عقودا-مع-فرنسا-لشراء-80-مقاتلة-رافال-و12-مروحية-1053504402.html
https://arabic.sputniknews.com/20210912/وزيرة-الجيوش-الفرنسية-اليونان-تعتزم-الحصول-على-6-مقاتلات-إضافية-من-طراز-رافال-1050121456.html
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رافال, أخبار فرنسا, أخبار الإمارات اليوم

مسؤول فرنسي: لا نحتاج موافقة أمريكا لتنفيذ صفقة الأسلحة مع الإمارات

11:04 GMT 03.12.2021
© FRANCOIS NASCIMBENIالقوات الجوية الفرنسية... مقاتلات رافال
القوات الجوية الفرنسية... مقاتلات رافال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© FRANCOIS NASCIMBENI
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صرح مسؤول فرنسي، اليوم الجمعة، بأن الصفقة مع الإمارات ستؤدي إلى زيادة الإنتاج الشهري من المقاتلة "رافال".
وقال المسؤول للصحفيين: "إن مقاتلات رافال الثمانين التي طلبتها دولة الإمارات، اليوم الجمعة، ستدعم بشكل مباشر 7000 وظيفة في فرنسا".
وأضاف أن الصفقة تضمن استقرار سلسلة توريد الطائرة الحربية التي تنتجها شركة "داسو" حتى نهاية عام 2031، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".
رافال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
الإمارات توقع عقودا مع فرنسا لشراء 80 مقاتلة "رافال" و12 مروحية
09:24 GMT
وأوضح المسؤول الفرنسي أن الصفقة مع الإمارات، وهي أكبر طلبية على الإطلاق من طائرات "رافال"، ستؤدي إلى زيادة الإنتاج الشهري منها.
وأكد أن فرنسا لا تحتاج موافقة أمريكا لتنفيذ صفقة الأسلحة الإماراتية، متابعا: "نناقش بانتظام ضوابط التصدير مع واشنطن".
أكدت فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أنهما وقعتا صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز "رافال" من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران.
وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن باريس وأبو ظبي أكدتا توقيع صفقة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز "كاراكال".
وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، للصحفيين قبل الزيارة ردا على سؤال عما إذا كانت أبو ظبي ستشتري الطائرات المقاتلة: "لا أريد إفساد هدية عيد الميلاد مع الرئيس".
ذكرت مجلة الأعمال الأسبوعية الفرنسية "Challenges"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن "المحادثات كانت في مرحلة متقدمة بخصوص ما بين 30-60 طائرة ويمكن إغلاقها خلال زيارة ماكرون. وقد طلبت قطر المجاورة بالفعل طائرات رافال".
رافال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2021
وزيرة الجيوش الفرنسية: اليونان تعتزم الحصول على 6 مقاتلات إضافية من طراز رافال
12 سبتمبر, 13:52 GMT
وستكون هذه أكبر عملية شراء بالجملة لطائرة رافال من صنع داسو، بعد القوات الجوية الفرنسية، وتأتي بعد صفقات في اليونان ومصر وكرواتيا هذا العام.
في غضون ذلك، قال صندوق أبوظبي السيادي، اليوم الجمعة، إنه اتفق على عقد بأربعة مليارات يورو (4.52 مليار دولار) مع بنك الاستثمار العام الفرنسي "بي.بي.آي فرانس".
كما وقعت فرنسا اتفاقا جديدا مع متحف اللوفر بأبوظبي يعير بموجبها متحف اللوفر أربع قطع فنية.
هذا ويجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية، تمتد ليومين، يزور خلالها كلا من الإمارات وقطر والسعودية ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود مع شركات فرنسية، حسبما أعلن الإليزيه، الثلاثاء.
وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها.
معلومات عن مقاتلات رفال - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2021
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5 مايو, 21:51 GMT
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