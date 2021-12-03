تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211203/مصدر-لـسبوتنيك-إصابة-6-جنود-في-مالي-جراء-كمين-للمسلحين-1053527339.html
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 6 جنود في مالي جراء كمين للمسلحين
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 6 جنود في مالي جراء كمين للمسلحين
أصيب 6 جنود إصابات بليغة في كمين استهدف قافلة للجيش المالي في منطقة كوسي وسط البلاد، حسب ما صرح به مصدر عسكري. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T20:41+0000
2021-12-03T20:41+0000
2021-12-03T20:41+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1049813655_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_634d637a2020cf2ac985908cfeff6a68.jpg
وأضاف المصدر في حديث لـ"سبوتنيك" أن المسلحين الذين يعتقد أنهم من الجماعات المتطرفة استولوا على العتاد العسكري وسيارات القافلة العسكرية قبل أن يهربوا.وتعاني مالي من الهجمات، التي ينفذها مسلحون إسلاميون متشددون، شمالي ووسط البلاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1049813655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d5f68a9a27649f5cac459122724a796.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 6 جنود في مالي جراء كمين للمسلحين
أصيب 6 جنود إصابات بليغة في كمين استهدف قافلة للجيش المالي في منطقة كوسي وسط البلاد، حسب ما صرح به مصدر عسكري.
وأضاف المصدر في حديث لـ"سبوتنيك" أن المسلحين الذين يعتقد أنهم من الجماعات المتطرفة استولوا على العتاد العسكري وسيارات القافلة العسكرية قبل أن يهربوا.
وتعاني مالي من الهجمات، التي ينفذها مسلحون إسلاميون متشددون، شمالي ووسط البلاد.