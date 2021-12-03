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مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 6 جنود في مالي جراء كمين للمسلحين
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 6 جنود في مالي جراء كمين للمسلحين
أصيب 6 جنود إصابات بليغة في كمين استهدف قافلة للجيش المالي في منطقة كوسي وسط البلاد، حسب ما صرح به مصدر عسكري. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T20:41+0000
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العالم
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وأضاف المصدر في حديث لـ"سبوتنيك" أن المسلحين الذين يعتقد أنهم من الجماعات المتطرفة استولوا على العتاد العسكري وسيارات القافلة العسكرية قبل أن يهربوا.وتعاني مالي من الهجمات، التي ينفذها مسلحون إسلاميون متشددون، شمالي ووسط البلاد.
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العالم

مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 6 جنود في مالي جراء كمين للمسلحين

20:41 GMT 03.12.2021
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARAقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARA
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أصيب 6 جنود إصابات بليغة في كمين استهدف قافلة للجيش المالي في منطقة كوسي وسط البلاد، حسب ما صرح به مصدر عسكري.
وأضاف المصدر في حديث لـ"سبوتنيك" أن المسلحين الذين يعتقد أنهم من الجماعات المتطرفة استولوا على العتاد العسكري وسيارات القافلة العسكرية قبل أن يهربوا.
وتعاني مالي من الهجمات، التي ينفذها مسلحون إسلاميون متشددون، شمالي ووسط البلاد.
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