تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/مصدر-لـ-سبوتنيك-مقتل-31-مدنيا-وإصابة-8-آخرين-في-هجوم-إرهابي-على-حافلة-بمالي-1053528340.html
مصدر لـ "سبوتنيك": مقتل 31 مدنيا وإصابة 8 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة بمالي.. صور
مصدر لـ "سبوتنيك": مقتل 31 مدنيا وإصابة 8 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة بمالي.. صور
قتل أكثر من 31 مدنيا، اليوم الجمعة، فيما أصيب 8 آخرون في هجوم إرهابي على حافلة شرق مالي. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T22:17+0000
2021-12-03T22:54+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1049813655_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_634d637a2020cf2ac985908cfeff6a68.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأفاد مصدر لوكالة سبوتنيك، أن 31 مدنيا قتلوا فيما أصيب 8 آخرين خلال الهجوم الإرهابي.وقال المصدر، "إن الهجوم وقع بمنطقة موبتي على محور بانديارا سونغو".قالت السلطات المحلية إن مسلحين قتلوا 31 شخصا على الأقل في وسط مالي في أحدث هجوم مميت في منطقة تشهد تمرد عنيف.ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن السلطات المحلية قولها، إن الحافلة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين أثناء سيرها مرتين أسبوعيا من قرية سونغهو إلى سوق في باندياجارا، على بعد 10 كيلومترات (6 أميال).وقال مسؤول محلي آخر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه تأكد من مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا وهناك الكثير من الجرحى والمفقودين".وتقع القرى في قلب منطقة موبتي، وهي بؤرة لأعمال العنف في مالي يغذيها مسلحون مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا).وأشات مذكرة أمنية داخلية، شاركها المصدر، أن المسعفين الذين وصولوا إلى موقع الهجوم الأخير اكتشفوا 25 جثة محترقة في الشاحنة.وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الإطار المحترق لحافلة ركاب مليئة بالجثث، ما زالت متدلية في مقاعدها.ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل من صحة الصور.تصاعدت الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في جميع أنحاء مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
https://arabic.sputniknews.com/20211007/مالي-مقتل-9-جنود-و15-مسلحا-في-هجوم-على-قافلة-عسكرية-1050359890.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1049813655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d5f68a9a27649f5cac459122724a796.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

مصدر لـ "سبوتنيك": مقتل 31 مدنيا وإصابة 8 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة بمالي.. صور

22:17 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 22:54 GMT 03.12.2021)
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARAقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARA
تابعنا عبر
قتل أكثر من 31 مدنيا، اليوم الجمعة، فيما أصيب 8 آخرون في هجوم إرهابي على حافلة شرق مالي.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد مصدر لوكالة سبوتنيك، أن 31 مدنيا قتلوا فيما أصيب 8 آخرين خلال الهجوم الإرهابي.
وقال المصدر، "إن الهجوم وقع بمنطقة موبتي على محور بانديارا سونغو".
قالت السلطات المحلية إن مسلحين قتلوا 31 شخصا على الأقل في وسط مالي في أحدث هجوم مميت في منطقة تشهد تمرد عنيف.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن السلطات المحلية قولها، إن الحافلة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين أثناء سيرها مرتين أسبوعيا من قرية سونغهو إلى سوق في باندياجارا، على بعد 10 كيلومترات (6 أميال).
وقال مولاي جيندو، عمدة بلدة بانكاس القريبة، "مسلحون.. أطلقوا النار على السيارة وأعطبوا الإطارات وأطلقوا النار على الناس".
وقال مسؤول محلي آخر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه تأكد من مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا وهناك الكثير من الجرحى والمفقودين".
وتقع القرى في قلب منطقة موبتي، وهي بؤرة لأعمال العنف في مالي يغذيها مسلحون مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا).
قوات الأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2021
مالي.. مقتل 9 جنود و15 مسلحا في هجوم على قافلة عسكرية
7 أكتوبر, 03:31 GMT
وأشات مذكرة أمنية داخلية، شاركها المصدر، أن المسعفين الذين وصولوا إلى موقع الهجوم الأخير اكتشفوا 25 جثة محترقة في الشاحنة.
وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الإطار المحترق لحافلة ركاب مليئة بالجثث، ما زالت متدلية في مقاعدها.
ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل من صحة الصور.
تصاعدت الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في جميع أنحاء مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
23:21 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ باليستية وورشة تجميع مسيرات في صنعاء
23:13 GMT"أنصار الله" تعلن تجدد القصف الجوي للتحالف على مطار صنعاء
22:17 GMTمصدر لـ "سبوتنيك": مقتل 31 مدنيا وإصابة 8 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة بمالي.. صور
22:07 GMTبأداء لم نشاهده منذ سنوات فوز مثير لسوريا على تونس بكأس العرب.. فيديو
21:49 GMTمكون لا يحلو الطعام إلا به قد يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف
21:41 GMTتركيا: شبكة التجسس الإسرائيلية نقلت صورا لـ "الموساد" عبر نظارات مزودة بكاميرات
21:39 GMT"أوميكرون" يخنق عائلات أيرلندا بعد قيود من الحكومة على الحانات والزيارات العائلية
21:20 GMTالبيت الأبيض ينفي ممارسة ضغوط ضد قانون منع العمل القسري للويغور
20:41 GMTمصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 6 جنود في مالي جراء كمين للمسلحين
20:34 GMTبلينكن: إيران لا تبدو جادة بشأن العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي
20:26 GMTالمشروب رقم "1" الذي يؤدي لشيخوخة البشرة قبل الأوان
19:42 GMTبلينكن: أعمال روسيا ضد أوكرانيا تبعد علاقات موسكو وواشنطن عن الاستقرار
19:28 GMTالبرهان: لن أترشح للرئاسة حتى لو طلب مني ذلك
19:08 GMTشيرين تعلن طلاقها من حسام حبيب: "وهبت حياتي لمريم وهنا والفن"
18:45 GMTمتحدثا عن زوجته... بينيت يرد على انتقادات طالته بسبب سفر أسرته
18:16 GMT8 فوائد صحية وجمالية مذهلة لصودا الخبز
18:12 GMTالدفاع: مقاتلات روسية تمنع طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك حدود الدولة فوق البحر الأسود
17:46 GMTوكالة: اختراق هواتف مسؤولين أمريكيين بواسطة برامج تجسس إسرائيلية
17:33 GMTكبيرة علماء منظمة الصحة: إننا بحاجة لتوخي الحذر وليس الذعر
17:18 GMTتونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"