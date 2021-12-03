مصدر لـ "سبوتنيك": مقتل 31 مدنيا وإصابة 8 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة بمالي.. صور
22:17 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 22:54 GMT 03.12.2021)
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARAقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARA
قتل أكثر من 31 مدنيا، اليوم الجمعة، فيما أصيب 8 آخرون في هجوم إرهابي على حافلة شرق مالي.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد مصدر لوكالة سبوتنيك، أن 31 مدنيا قتلوا فيما أصيب 8 آخرين خلال الهجوم الإرهابي.
وقال المصدر، "إن الهجوم وقع بمنطقة موبتي على محور بانديارا سونغو".
قالت السلطات المحلية إن مسلحين قتلوا 31 شخصا على الأقل في وسط مالي في أحدث هجوم مميت في منطقة تشهد تمرد عنيف.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن السلطات المحلية قولها، إن الحافلة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين أثناء سيرها مرتين أسبوعيا من قرية سونغهو إلى سوق في باندياجارا، على بعد 10 كيلومترات (6 أميال).
وقال مولاي جيندو، عمدة بلدة بانكاس القريبة، "مسلحون.. أطلقوا النار على السيارة وأعطبوا الإطارات وأطلقوا النار على الناس".
وقال مسؤول محلي آخر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه تأكد من مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا وهناك الكثير من الجرحى والمفقودين".
وتقع القرى في قلب منطقة موبتي، وهي بؤرة لأعمال العنف في مالي يغذيها مسلحون مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا).
7 أكتوبر, 03:31 GMT
وأشات مذكرة أمنية داخلية، شاركها المصدر، أن المسعفين الذين وصولوا إلى موقع الهجوم الأخير اكتشفوا 25 جثة محترقة في الشاحنة.
وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الإطار المحترق لحافلة ركاب مليئة بالجثث، ما زالت متدلية في مقاعدها.
🔴 #Bandiagara— Ali B. Timbiné (@abtimbine) December 3, 2021
Attaque terroriste ce matin 3 déc.2021 d'un véhicule de forains à #Songho sur la RN15. Le véhicule a fini par prendre feu sous les coups de balle.
Bilan très lourd:
¤ 33 personnes tuées
¤ 7 blessés
¤ des disparus #Mali pic.twitter.com/fkLAlakLZD
ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل من صحة الصور.
#Insécurité— LaVoixdeMopti (@lavoixdemopti) December 3, 2021
Ce vendredi 3 décembre, des forains de #Songho en partance pour #Bandiagara ont été attaqués. Le véhicule de transport en commun dont-ils occupaient a été calciné, les sources locales parlent d'une trentaine de mort. pic.twitter.com/ZQjzrvnH74
تصاعدت الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في جميع أنحاء مالي وبوركينا فاسو والنيجر.