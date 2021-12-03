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مصر تكشف موقفها من الإصابات بالمتحور أوميكرون
مصر تكشف موقفها من الإصابات بالمتحور أوميكرون
كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، عن موقفها الحالي من وجود إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:40+0000
2021-12-03T09:40+0000
وزارة الصحة المصرية
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نقلت صحيفة "الشروق" عن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، قوله بأنه "لم يتم رصد أي إصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون في مصر حتى الآن".وأوضح عبد الغفار أن عدم رصد الوزارة لإصابات بأوميركون لا يعني أنه ليس من الوارد وجود إصابات، داعيا المواطنين إلى عدم الشعور بالقلق، حيث تتخذ الدولة تتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تقليل احتمالات دخول المتحور وفي نفس الوقت الاكتشاف المبكر للتعامل مع أي إصابة تظهر.في سياق متصل، أضاف عبد الغفار أن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على تلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن المواطنين وجدوا من الدولة جدية في قرار منع الحصول على الخدمات الحكومية إلا للحاصلين على اللقاح، فحدثت زيادة في الإقبال، ساعد على ذلك سهولة الحصول على اللقاح بشكل واضح خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
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وزارة الصحة المصرية

مصر تكشف موقفها من الإصابات بالمتحور أوميكرون

09:40 GMT 03.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمخاوف من كورونا في مصر
مخاوف من كورونا في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، عن موقفها الحالي من وجود إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
نقلت صحيفة "الشروق" عن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، قوله بأنه "لم يتم رصد أي إصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون في مصر حتى الآن".
وأوضح عبد الغفار أن عدم رصد الوزارة لإصابات بأوميركون لا يعني أنه ليس من الوارد وجود إصابات، داعيا المواطنين إلى عدم الشعور بالقلق، حيث تتخذ الدولة تتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تقليل احتمالات دخول المتحور وفي نفس الوقت الاكتشاف المبكر للتعامل مع أي إصابة تظهر.
في سياق متصل، أضاف عبد الغفار أن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على تلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن المواطنين وجدوا من الدولة جدية في قرار منع الحصول على الخدمات الحكومية إلا للحاصلين على اللقاح، فحدثت زيادة في الإقبال، ساعد على ذلك سهولة الحصول على اللقاح بشكل واضح خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
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