مصر تكشف موقفها من الإصابات بالمتحور أوميكرون

نقلت صحيفة "الشروق" عن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، قوله بأنه "لم يتم رصد أي إصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون في مصر حتى الآن".وأوضح عبد الغفار أن عدم رصد الوزارة لإصابات بأوميركون لا يعني أنه ليس من الوارد وجود إصابات، داعيا المواطنين إلى عدم الشعور بالقلق، حيث تتخذ الدولة تتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تقليل احتمالات دخول المتحور وفي نفس الوقت الاكتشاف المبكر للتعامل مع أي إصابة تظهر.في سياق متصل، أضاف عبد الغفار أن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على تلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن المواطنين وجدوا من الدولة جدية في قرار منع الحصول على الخدمات الحكومية إلا للحاصلين على اللقاح، فحدثت زيادة في الإقبال، ساعد على ذلك سهولة الحصول على اللقاح بشكل واضح خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وأوضح عبد الغفار أن عدم رصد الوزارة لإصابات بأوميركون لا يعني أنه ليس من الوارد وجود إصابات، داعيا المواطنين إلى عدم الشعور بالقلق، حيث تتخذ الدولة تتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تقليل احتمالات دخول المتحور وفي نفس الوقت الاكتشاف المبكر للتعامل مع أي إصابة تظهر.
في سياق متصل، أضاف عبد الغفار أن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على تلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى أن المواطنين وجدوا من الدولة جدية في قرار منع الحصول على الخدمات الحكومية إلا للحاصلين على اللقاح، فحدثت زيادة في الإقبال، ساعد على ذلك سهولة الحصول على اللقاح بشكل واضح خلال الأسابيع الأربعة الماضية.