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https://arabic.sputniknews.com/20211203/مطار-القاهرة-الدولي-يستقبل-النسخة-الأصلية-لكأس-الأمم-الأفريقية-1053503125.html
مطار القاهرة الدولي يستقبل النسخة الأصلية لكأس الأمم الأفريقية
مطار القاهرة الدولي يستقبل النسخة الأصلية لكأس الأمم الأفريقية
وصلت، صباح اليوم الجمعة إلى مطار القاهرة الدولي، النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية، والتي تجوب القارة قبيل البطولة القادمة. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T08:56+0000
2021-12-03T08:56+0000
كأس الأمم الإفريقية
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وحسب تصريحات لموقع مصراوي، قالت مصادر مطلعة في المطار إن فريقا "من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي، قام بإنهاء إجراءات وصول النسخة الأصلية لكأس بطولة أمم أفريقيا".ومن المقرر أن تقوم الشركة الراعية للبطولة بتنظيم احتفالية استقبال للكأس، يشارك فيها وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي.وسوف تتضمن الاحتفالية جولة في شوارع القاهرة بحافلة مكشوفة، تبدأ من حي المعادي، وحتى نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة.يشار إلى أن جولة الكأس الأفريقية تأتي "للترويج للدورة 33 من البطولة "أفريقيا 2022"، والتي ستقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير/ كانون الأول المقبل، إلى 6 فبراير/ شباط.وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن حقيقة أخبار متداولة عن إمكانية نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى دولة أخرى غير الكاميرون، المقرر لها تنظيم البطولة مطلع العام المقبل.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "كاف" أن لديه مخاوف بشأن استعدادات الكاميرون لكأس الأمم الأفريقية، جاء ذلك في سياق رسالة بعثها أمين عام الاتحاد الأفريقي، فيرون موسينغو أومبا، إلى اللجنة المنظمة في الكاميرون، والتي قال فيها: "أنا مستاء لأن الزيارات التي قام بها رئيس الاتحاد ونائبه والأمين العام للكاف، أظهرت أن الوعود لم تنفذ".لكن مسؤولا رفيع المستوى في الاتحاد الأفريقي نفى أن يكون هذا الاستياء سببا فى عدم تنظيم البطولة في الكاميرون، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 9 يناير إلى السادس من فبراير المقبلين مؤكدا أنها أخبار كاذبة.
https://arabic.sputniknews.com/20210817/كاف-يعلن-نتائج-قرعة-كأس-الأمم-الأفريقية-2021-1049871040.html
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كأس الأمم الإفريقية

مطار القاهرة الدولي يستقبل النسخة الأصلية لكأس الأمم الأفريقية

08:56 GMT 03.12.2021
© REUTERS / HAYAM ADELبائع أعلام في القاهرة قبل نهائي كأس أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال
بائع أعلام في القاهرة قبل نهائي كأس أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / HAYAM ADEL
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وصلت، صباح اليوم الجمعة إلى مطار القاهرة الدولي، النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية، والتي تجوب القارة قبيل البطولة القادمة.
وحسب تصريحات لموقع مصراوي، قالت مصادر مطلعة في المطار إن فريقا "من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي، قام بإنهاء إجراءات وصول النسخة الأصلية لكأس بطولة أمم أفريقيا".
الكاميرون ونيجيريا في أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2021
"كاف" يعلن نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021
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ومن المقرر أن تقوم الشركة الراعية للبطولة بتنظيم احتفالية استقبال للكأس، يشارك فيها وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي.
وسوف تتضمن الاحتفالية جولة في شوارع القاهرة بحافلة مكشوفة، تبدأ من حي المعادي، وحتى نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يشار إلى أن جولة الكأس الأفريقية تأتي "للترويج للدورة 33 من البطولة "أفريقيا 2022"، والتي ستقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير/ كانون الأول المقبل، إلى 6 فبراير/ شباط.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن حقيقة أخبار متداولة عن إمكانية نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى دولة أخرى غير الكاميرون، المقرر لها تنظيم البطولة مطلع العام المقبل.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "كاف" أن لديه مخاوف بشأن استعدادات الكاميرون لكأس الأمم الأفريقية، جاء ذلك في سياق رسالة بعثها أمين عام الاتحاد الأفريقي، فيرون موسينغو أومبا، إلى اللجنة المنظمة في الكاميرون، والتي قال فيها: "أنا مستاء لأن الزيارات التي قام بها رئيس الاتحاد ونائبه والأمين العام للكاف، أظهرت أن الوعود لم تنفذ".
لكن مسؤولا رفيع المستوى في الاتحاد الأفريقي نفى أن يكون هذا الاستياء سببا فى عدم تنظيم البطولة في الكاميرون، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 9 يناير إلى السادس من فبراير المقبلين مؤكدا أنها أخبار كاذبة.
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