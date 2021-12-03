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https://arabic.sputniknews.com/20211203/معتصمون-أردنيون-يطالبون-بإسقاط-اتفاقية-الغاز-مع-إسرائيل-وإعلان-النوايا-1053509396.html
معتصمون أردنيون يطالبون بإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل وإعلان النوايا
معتصمون أردنيون يطالبون بإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل وإعلان النوايا
استجاب ما يزيد عن مائة مشارك، اليوم الجمعة، لدعوة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل "غاز العدو احتلال" التي دعت إلى مسيرة من أمام المسجد... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T11:27+0000
2021-12-03T11:27+0000
أخبار الأردن اليوم
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عمان - سبوتنيك. ورفع المعتصمون شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز مع إسرائيل، وإعلان النوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه بين الأردن وإسرائيل الذي تم توقيعه في الإمارات مؤخراً.تجدر الإشارة إلى أنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.كما تجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل تأسست في الأردن في أعقاب توقيع الأردن اتفاقية الغاز مع إسرائيل قبل سنوات عدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/وزير-الطاقة-الأردني-نشاط-قوي-في-العامين-القادمين-لاكتشاف-النفط-والغاز-في-المملكة-1053402932.html
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أخبار الأردن اليوم

معتصمون أردنيون يطالبون بإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل وإعلان النوايا

11:27 GMT 03.12.2021
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMANمتظاهرون في وادي الأردن في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل يحملون الأعلام الفلسطينية أمام الجنود الإسرائيليين خلال احتجاج على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط
متظاهرون في وادي الأردن في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل يحملون الأعلام الفلسطينية أمام الجنود الإسرائيليين خلال احتجاج على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
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استجاب ما يزيد عن مائة مشارك، اليوم الجمعة، لدعوة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل "غاز العدو احتلال" التي دعت إلى مسيرة من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمّان.
عمان - سبوتنيك. ورفع المعتصمون شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز مع إسرائيل، وإعلان النوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه بين الأردن وإسرائيل الذي تم توقيعه في الإمارات مؤخراً.
تجدر الإشارة إلى أنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
وزير الطاقة الأردني: نشاط قوي في العامين القادمين لاكتشاف النفط والغاز في المملكة
30 نوفمبر, 09:39 GMT
كما تجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل تأسست في الأردن في أعقاب توقيع الأردن اتفاقية الغاز مع إسرائيل قبل سنوات عدة.
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