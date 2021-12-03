معتصمون أردنيون يطالبون بإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل وإعلان النوايا

عمان - سبوتنيك. ورفع المعتصمون شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز مع إسرائيل، وإعلان النوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه بين الأردن وإسرائيل الذي تم توقيعه في الإمارات مؤخراً.تجدر الإشارة إلى أنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.كما تجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل تأسست في الأردن في أعقاب توقيع الأردن اتفاقية الغاز مع إسرائيل قبل سنوات عدة.
استجاب ما يزيد عن مائة مشارك، اليوم الجمعة، لدعوة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل "غاز العدو احتلال" التي دعت إلى مسيرة من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمّان.
عمان - سبوتنيك. ورفع المعتصمون شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز مع إسرائيل، وإعلان النوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه بين الأردن وإسرائيل الذي تم توقيعه في الإمارات مؤخراً.
تجدر الإشارة إلى أنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.