https://arabic.sputniknews.com/20211203/معتصمون-أردنيون-يطالبون-بإسقاط-اتفاقية-الغاز-مع-إسرائيل-وإعلان-النوايا-1053509396.html

معتصمون أردنيون يطالبون بإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل وإعلان النوايا

معتصمون أردنيون يطالبون بإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل وإعلان النوايا

استجاب ما يزيد عن مائة مشارك، اليوم الجمعة، لدعوة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل "غاز العدو احتلال" التي دعت إلى مسيرة من أمام المسجد... 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T11:27+0000

2021-12-03T11:27+0000

2021-12-03T11:27+0000

أخبار الأردن اليوم

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عمان - سبوتنيك. ورفع المعتصمون شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز مع إسرائيل، وإعلان النوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه بين الأردن وإسرائيل الذي تم توقيعه في الإمارات مؤخراً.تجدر الإشارة إلى أنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.كما تجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل تأسست في الأردن في أعقاب توقيع الأردن اتفاقية الغاز مع إسرائيل قبل سنوات عدة.

https://arabic.sputniknews.com/20211130/وزير-الطاقة-الأردني-نشاط-قوي-في-العامين-القادمين-لاكتشاف-النفط-والغاز-في-المملكة-1053402932.html

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أخبار الأردن اليوم