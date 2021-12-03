ميشوستين يزور الإمارات في 3-4 ديسمبر ويشارك في "إكسبو 2020"

وقالت: "يقوم رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين في 3-4 ديسمبر 2021 بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمشاركة في حفل افتتاح اليوم الوطني لروسيا في معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي".يقام معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي (الإمارات العربية المتحدة) من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022. هذا هو المعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المقرر أن يزور "إكسبو 2020" 25 مليون شخص في ستة أشهر. وسيشارك في المعرض 192 دولة، ومن المتوقع أن يكون أكبر معرض عالمي في التاريخ.
ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، سيزور الإمارات العربية المتحدة يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول، للمشاركة في حفل افتتاح اليوم الوطني لروسيا في معرض "إكسبو 2020 في دبي".
وقالت: "يقوم رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين في 3-4 ديسمبر 2021 بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمشاركة في حفل افتتاح اليوم الوطني لروسيا في معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي".
يقام معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي (الإمارات العربية المتحدة) من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022. هذا هو المعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المقرر أن يزور "إكسبو 2020" 25 مليون شخص في ستة أشهر. وسيشارك في المعرض 192 دولة، ومن المتوقع أن يكون أكبر معرض عالمي في التاريخ.