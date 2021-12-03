https://arabic.sputniknews.com/20211203/ميقاتي-ليس-لدينا-أي-احتياطي-من-النقد-الأجنبي-بتاتا-لدعم-أي-سلعة-ولن-أفعل-المستحيل-1053514760.html

ميقاتي: ليس لدينا أي احتياطي من النقد الأجنبي بتاتا لدعم أي سلعة ولن أفعل المستحيل

ميقاتي: ليس لدينا أي احتياطي من النقد الأجنبي بتاتا لدعم أي سلعة ولن أفعل المستحيل

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن هدفه الأول هو وقف الانهيار التام الذي يهدد الدولة، لافتا إلى أن لبنان لم يعد فيه دولار واحد لدعم أي سلعة كانت. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T13:18+0000

2021-12-03T13:18+0000

2021-12-03T13:18+0000

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وأضاف ميقاتي في حديث لوكالة "أنباء الشرق الأوسط ": "ليس لدينا أي احتياطي من النقد الأجنبي بتاتا لدعم أي سلعة حتى الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والأمراض المزمنة، نحن اليوم بدأنا التقنين بالدعم لهذه الأدوية الضرورية للمواطن اللبناني، ولكن لم يبق لدينا دولارا واحدا لدعم أي سلعة كانت".وشدد ميقاتي على أنه لا يملك العصا السحرية لحل التحديات التي تواجه لبنان، ولن يستطيع أن يفعل المستحيل لكنه سيبذل أقصى جهد لوقف الانهيار التام، موضحا أن حكومته حاولت منذ يومها الأول تأمين الأشياء الأساسية فقضت على "طوابير الذل".وأشار ميقاتي إلى أن أولويات حكومته تنحصر في ثلاثة أمور، أولها إنجاز المباحثات مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن التوصل لاتفاق مع الصندوق ليس خيارا، لأنه تأشيرة لفتح الأبواب لكل الصناديق الدولية لإعادة النظر والتعاون مع لبنان.وأما الأمر الثاني، بحسب ميقاتي، فهو إنتاج الكهرباء، إذ إن الحكومة أمامها تحدٍ كبير بزيادة التغذية الكهربائية بشكل عاجل وإيجاد حل طويل المدى لهذه الأزمة.وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن الأولوية الثالثة تتمثل في إجراء الانتخابات النيابية، مشددا على أن الانتخابات موضوع أساسي ومفصلي بالنسبة للبنان واستحقاق دستوري، مؤكدا الاستعداد لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وفي وقتها دون أي ثغرة.

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