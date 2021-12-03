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https://arabic.sputniknews.com/20211203/ناسا-تمنح-شركات-أكثر-من-415-مليون-دولار-لتطوير-محطات-فضاء-خاصة-1053509266.html
"ناسا" تمنح شركات أكثر من 415 مليون دولار لتطوير محطات فضاء خاصة
"ناسا" تمنح شركات أكثر من 415 مليون دولار لتطوير محطات فضاء خاصة
أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" منح 415.6 مليون دولار لعدد من الشركات بهدف تطوير محطات فضاء خاصة. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T11:31+0000
2021-12-03T11:31+0000
ناسا
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ونقلت "رويترز" أن ناسا منحت هذا المبلغ لشركات بلو أوريجين المملوكة للملياردير جيف بيزوس، ونورثروب جرومان كورب، ونانوراكس لتطوير محطات فضاء تجارية ذات ملكية وإدارة خاصة.ويأتي قرار ناسا في إطار جهود الوكالة للاستفادة من قدرات الشركات الخاصة بهدف تمكين اقتصاد تجاري تقوده الولايات المتحدة في مدار الأرض المنخفض مع احتمال خروج محطة الفضاء الدولية من الخدمة في نهاية العقد الحالي.وقسمت ناسا المبلغ على الشركات الثلاثة، حيث منحت "بلو أوريجين" 130 مليون دولار للمساهمة في تطوير محطة فضاء "أوربيتال ريف" التي أعلنت عنها قبل نحو خمسة أسابيع بالشراكة مع "سييرا سبيس" و"بوينج". وتسعى "بلو أوريجين" إلى إطلاق مركبة الفضاء في النصف الثاني من العقد الحالي.وتعتبر "بلو أوريجين" محطة "أوربيتال ريف" مركزا لصناعات تجارية مثل الصناعات التحويلية والترفيه والرياضة والألعاب والسفر من أجل المغامرة. كما تسعى أيضا إلى أن تكون مقرا لبعثات مأهولة وتجارية.وحصلت شركة "نانوراكس"، التي مقرها هيوستن، على النصيب الأكبر من الأموال التي خصصت ناسا إذ تلقت 160 مليون دولار لتطوير محطة فضاء ستارلاب التي تشيدها مع لوكهيد مارتن وفوياجر سبيس، فيما منحت ناسا 125.6 مليون دولار لشركة المقاولات الدفاعية والفضائية نورثروب جرومان.من جانبه، صرح ستيف كرين نائب رئيس الشركة لعمليات الفضاء المدنية والتجارية "ستتيح محطتنا بعثات تجارية مستدامة حيث لا تتحمل ناسا كافة التكاليف لكنها تشارك كواحدة من عدة عملاء".
https://arabic.sputniknews.com/20211124/ناسا-تطلق-مركبة-فضاء-في-مهمة-تجريبية-تستهدف-تغيير-مسار-الكويكبات-1052663862.html
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ناسا

"ناسا" تمنح شركات أكثر من 415 مليون دولار لتطوير محطات فضاء خاصة

11:31 GMT 03.12.2021
© Photo / Public domain / NASAرائدة فضاء "ناسا" كارين نيبيرج، مهندسة رحلة لبعثة رقم 36، تظهر بالقرب من فاكهة طازجة تطفو بحرية في محطة الفضاء الدولية.
رائدة فضاء ناسا كارين نيبيرج، مهندسة رحلة لبعثة رقم 36، تظهر بالقرب من فاكهة طازجة تطفو بحرية في محطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Photo / Public domain / NASA
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أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" منح 415.6 مليون دولار لعدد من الشركات بهدف تطوير محطات فضاء خاصة.
ونقلت "رويترز" أن ناسا منحت هذا المبلغ لشركات بلو أوريجين المملوكة للملياردير جيف بيزوس، ونورثروب جرومان كورب، ونانوراكس لتطوير محطات فضاء تجارية ذات ملكية وإدارة خاصة.
ويأتي قرار ناسا في إطار جهود الوكالة للاستفادة من قدرات الشركات الخاصة بهدف تمكين اقتصاد تجاري تقوده الولايات المتحدة في مدار الأرض المنخفض مع احتمال خروج محطة الفضاء الدولية من الخدمة في نهاية العقد الحالي.
شعار ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
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وقسمت ناسا المبلغ على الشركات الثلاثة، حيث منحت "بلو أوريجين" 130 مليون دولار للمساهمة في تطوير محطة فضاء "أوربيتال ريف" التي أعلنت عنها قبل نحو خمسة أسابيع بالشراكة مع "سييرا سبيس" و"بوينج". وتسعى "بلو أوريجين" إلى إطلاق مركبة الفضاء في النصف الثاني من العقد الحالي.
وتعتبر "بلو أوريجين" محطة "أوربيتال ريف" مركزا لصناعات تجارية مثل الصناعات التحويلية والترفيه والرياضة والألعاب والسفر من أجل المغامرة. كما تسعى أيضا إلى أن تكون مقرا لبعثات مأهولة وتجارية.
وحصلت شركة "نانوراكس"، التي مقرها هيوستن، على النصيب الأكبر من الأموال التي خصصت ناسا إذ تلقت 160 مليون دولار لتطوير محطة فضاء ستارلاب التي تشيدها مع لوكهيد مارتن وفوياجر سبيس، فيما منحت ناسا 125.6 مليون دولار لشركة المقاولات الدفاعية والفضائية نورثروب جرومان.
من جانبه، صرح ستيف كرين نائب رئيس الشركة لعمليات الفضاء المدنية والتجارية "ستتيح محطتنا بعثات تجارية مستدامة حيث لا تتحمل ناسا كافة التكاليف لكنها تشارك كواحدة من عدة عملاء".
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