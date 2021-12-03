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https://arabic.sputniknews.com/20211203/هاميلتون-الأسرع-في-التجارب-الحرة-الأولى-لسباق-السعودية-في-الفورمولا-1-1053521670.html
هاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق السعودية في "الفورمولا 1"
هاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق السعودية في "الفورمولا 1"
فاز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بالتجارب الحرة للمرحلة قبل الأخيرة من بطولة "الفورمولا 1" في السعودية. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T15:46+0000
2021-12-03T15:46+0000
2021-12-03T15:46+0000
رياضة
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وسجل هاميلتون أسرع زمن للفة دقيقة و786ر29 ثانية. متفوقا على ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق ثمانية نقاط أمام هاميلتون، في المركز الثاني.وتقدّم البريطاني على غريمه فيرستابن بفارق 0.056 ثانية، وجاء فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس الثاني، في المركز الثالث.وجاء السائق الروسي "هاس" نيكيتا مازبين في المركز العشرين الأخير.
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رياضة
هاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق السعودية في "الفورمولا 1"
فاز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بالتجارب الحرة للمرحلة قبل الأخيرة من بطولة "الفورمولا 1" في السعودية.
وسجل هاميلتون أسرع زمن للفة دقيقة و786ر29 ثانية. متفوقا على ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق ثمانية نقاط أمام هاميلتون، في المركز الثاني.
وتقدّم البريطاني على غريمه فيرستابن بفارق 0.056 ثانية، وجاء فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس الثاني، في المركز الثالث.
وجاء السائق الروسي "هاس" نيكيتا مازبين في المركز العشرين الأخير.