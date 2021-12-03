هل توجد خلافات أمريكية إسرائيلية بشأن إيران... غانتس يرد

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، نفيه وجود مثل هذه الخلافات، مؤكدا أنه عكس كل ما تم نشره، مؤخرا، فإنه يؤكد أن ليس لإسرائيل حليف استراتيجي ومهم أكثر وأفضل من الولايات المتحدة الأمريكية.وشدد غانتس على أن بلاده تتمتع بعلاقات عسكرية واستخباراتية وأمنية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.وفي السياق نفسه، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، دافيد برنياع، أمس الخميس، إن بلاده ستمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية "إلى الأبد" وبأي شكل.وتعهد رئيس جهاز "الموساد" لقياداته السياسية والعسكرية في إسرائيل بأنه سيمنع إيران من الحصول على أي سلاح نووي، وللأبد، والعمل على إبعاد التهديد عن بلاده، والقضاء عليه بأي طريقة ممكنة.جاءت تصريحات برنياع خلال مشاركته حفلا مع يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، ونفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي شدد خلالها على أن إيران لن تتمكن من الحصول على أي سلاح نووي، لا في السنوات المقبلة ولا إلى الأبد، متعهدا بذلك أمامهما (هرتسوغ وبينيت)، وبأن هذا الأمر هو ما يتعهد به جهاز "الموساد"، أيضا، وليس برنياع وحده.وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، إن المشروع الإيراني يجب وقفه، نهائيا، وبأقرب وقت ممكن، مدعيا أن المفاوضات الجارية بشأن النووي الإيراني في العاصمة النمساوية، فيينا، خطأ فادح، مناديا بجعل صوت إسرائيل مسموعا.
تناولت وسائل إعلام عبرية وعالمية، طيلة الأيام القليلة الماضية، أخبارا تتعلق بوجود خلافات أمريكية إسرائيلية بشأن إيران، خاصة مع استئناف مباحثات فيينا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، نفيه وجود مثل هذه الخلافات، مؤكدا أنه عكس كل ما تم نشره، مؤخرا، فإنه يؤكد أن ليس لإسرائيل حليف استراتيجي ومهم أكثر وأفضل من الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد غانتس على أن بلاده تتمتع بعلاقات عسكرية واستخباراتية وأمنية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.
שר הביטחון בני גנץ: "בניגוד לכל מיני פרסומים, אני מבקש להדגיש שאין לישראל משענת אסטרטגית ובת ברית חשובה וטובה מארצות הברית. היחסים שלנו ושיתוף הפעולה הצבאי, המודיעיני והביטחוני הולך ומעמיק. אני בטוח שארצות הברית מחויבת להבטחתה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני"@ItayBlumental
جاءت تصريحات برنياع خلال مشاركته حفلا مع يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، ونفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي شدد خلالها على أن إيران لن تتمكن من الحصول على أي سلاح نووي، لا في السنوات المقبلة ولا إلى الأبد، متعهدا بذلك أمامهما (هرتسوغ وبينيت)، وبأن هذا الأمر هو ما يتعهد به جهاز "الموساد"، أيضا، وليس برنياع وحده.
وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، إن المشروع الإيراني يجب وقفه، نهائيا، وبأقرب وقت ممكن، مدعيا أن المفاوضات الجارية بشأن النووي الإيراني في العاصمة النمساوية، فيينا، خطأ فادح، مناديا بجعل صوت إسرائيل مسموعا.