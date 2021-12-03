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https://arabic.sputniknews.com/20211203/هل-يعود-السفير-السعودي-إلى-بيروت-بعد-استقالة-جورج-قرداحي؟-1053516073.html
هل يعود السفير السعودي إلى بيروت بعد استقالة جورج قرداحي؟
هل يعود السفير السعودي إلى بيروت بعد استقالة جورج قرداحي؟
03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T13:43+0000
2021-12-03T13:43+0000
2021-12-03T13:49+0000
استطلاعات الرأي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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استطلاعات الرأي, опросы
هل يعود السفير السعودي إلى بيروت بعد استقالة جورج قرداحي؟
13:43 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 13:49 GMT 03.12.2021)