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هل يعود السفير السعودي إلى بيروت بعد استقالة جورج قرداحي؟
هل يعود السفير السعودي إلى بيروت بعد استقالة جورج قرداحي؟
03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T13:43+0000
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استطلاعات الرأي, опросы

هل يعود السفير السعودي إلى بيروت بعد استقالة جورج قرداحي؟

13:43 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 13:49 GMT 03.12.2021)
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
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