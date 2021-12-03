وزير البترول المصري يبحث مع رئيس "لوك أويل" الروسية زيادة أعمالها في مصر

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، صباح اليوم، فقد استقبل الملا روغاتشيف، والوفد المرافق له حيث " تم بحث مشروعات الشركة في مصر خاصة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل اهتمام قوي منها بالتوسع باستثماراتها في مصر".وأكد الملا، خلال اللقاء "أهمية الشراكة الممتدة مع الشركة الروسية منذ سنوات طويلة ودعم هذه العلاقات على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة".وأشار الملا إلى أن اللقاء تم ترتيبه خلال مؤتمر "أديبك" في الإمارات الشهر الماضي، وتم الاتفاق على ترتيب هذا اللقاء لبحث فرص الاستثمار الجديدة للشركة في مصر، مضيفا إلى أن "استعداد قطاع البترول لتوسيع آفاق التعاون فى مختلف مجالات الصناعة البترولية".من جانبه أكد روغاتشيف أن "شركة لوك أويل تعمل فى مصر منذ أكثر من 20 عاماً ويبلغ حجم استثماراتها حوالى 600 مليون دولار وحالياً تعمل فى منطقة عش الملاحة وأيضاً فى منطقة مليحة بالشراكة مع شركة إينى بمنطقة الصحراء الغربية".وأشار روغاتشيف إلى أن "الشركة تتمتع بكافة الإمكانات الفنية والمالية والتكنولوجية للدخول في مشروعات أخرى والمشاركة والمنافسة بقوة في المزايدات التي يتم طرحها في مصر".
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، أن وزير البترول المصري، طارق الملا، بحث مع رئيس شركة "لوك أويل" الروسية، دينيس روغاشيف، زيادة حجم أعمال الشركة في مصر، كما استعرض الجانبان تطور أعمال الشركة الحالية في منطقتي امتيازها بعش الملاحة ومليحة.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، صباح اليوم، فقد استقبل الملا روغاتشيف، والوفد المرافق له حيث " تم بحث مشروعات الشركة في مصر خاصة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل اهتمام قوي منها بالتوسع باستثماراتها في مصر".
وأشار الملا إلى أن اللقاء تم ترتيبه خلال مؤتمر "أديبك" في الإمارات الشهر الماضي، وتم الاتفاق على ترتيب هذا اللقاء لبحث فرص الاستثمار الجديدة للشركة في مصر، مضيفا إلى أن "استعداد قطاع البترول لتوسيع آفاق التعاون فى مختلف مجالات الصناعة البترولية". من جانبه أكد روغاتشيف أن "شركة لوك أويل تعمل فى مصر منذ أكثر من 20 عاماً ويبلغ حجم استثماراتها حوالى 600 مليون دولار وحالياً تعمل فى منطقة عش الملاحة وأيضاً فى منطقة مليحة بالشراكة مع شركة إينى بمنطقة الصحراء الغربية".
وأشار روغاتشيف إلى أن اللقاء شمل "مناقشة آفاق ومجالات التعاون المستقبلي مع قطاع البترول وزيادة حجم أعمالها فى مصر فى ظل تمتع قطاع البترول بفرص استثمارية جذابة خاصة وأن الأرض المصرية غنية بالثروات البترولية".
وأشار روغاتشيف إلى أن "الشركة تتمتع بكافة الإمكانات الفنية والمالية والتكنولوجية للدخول في مشروعات أخرى والمشاركة والمنافسة بقوة في المزايدات التي يتم طرحها في مصر".