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وزير البترول المصري يعلن الحد الأقصى لزيادة أسعار الوقود... فيديو
وزير البترول المصري يعلن الحد الأقصى لزيادة أسعار الوقود... فيديو
أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، أن الحد الأقصى لزيادة أسعار الوقود هو 10%. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:03+0000
2021-12-03T09:06+0000
أخبار مصر الآن
البترول
أسعار الوقود
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وحسب تصريحات لإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، قال وزير البترول المصري: "وضعنا سقفا لزيادة أسعار الوقود عند نسبة 10%"، لكنه استدرك قائلا: "لكن في حال زيادة السعر العالمي سترتفع أسعار الوقود مرة أخرى".وأوضح الملا أن وزارته تقوم بمراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر، مؤكدا أن تلك المراجعة ترتكز على آليات السوق العالمية.ومدللا على تلك المراجعات لفت وزير البترول المصري إلى أن "أسعار الغاز تم تخفيضها لقطاع الصناعة العام الماضي، وتم إقرار زيادة خلال شهر نوفمبر الماضي وفقا للأسعار العالمية".وأكد أن "تحقيق الفائض من الغاز أسهم في تعزيز قدرة مصر على التصدير رغم ارتفاع السعر العالمي".وأشار الوزير المصري إلى وجود تنسيق بين وزارته وبين اتحاد الصناعات ولجنة الصناعة في البرلمان حول أسعار الغاز، مشيرا إلى أنه "من الوارد أن تنخفض مرة أخرى".وعن منظومة الدعم، أوضح الملا أن "الإصرار على إصلاح منظومة الدعم كان كلمة السر لنجاح قطاع البترول"، لافتا إلى أن عملية الإصلاح وفرت للدولة 110 مليار جنيه في عام واحد، حسب تعبيره.
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أخبار مصر الآن, البترول, أسعار الوقود

وزير البترول المصري يعلن الحد الأقصى لزيادة أسعار الوقود... فيديو

09:03 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 09:06 GMT 03.12.2021)
© AP Photo / Claudio Periالمهندس طارق الملا، وزير البترول المصري
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Claudio Peri
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أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، أن الحد الأقصى لزيادة أسعار الوقود هو 10%.
وحسب تصريحات لإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، قال وزير البترول المصري: "وضعنا سقفا لزيادة أسعار الوقود عند نسبة 10%"، لكنه استدرك قائلا: "لكن في حال زيادة السعر العالمي سترتفع أسعار الوقود مرة أخرى".
وأوضح الملا أن وزارته تقوم بمراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر، مؤكدا أن تلك المراجعة ترتكز على آليات السوق العالمية.
ومدللا على تلك المراجعات لفت وزير البترول المصري إلى أن "أسعار الغاز تم تخفيضها لقطاع الصناعة العام الماضي، وتم إقرار زيادة خلال شهر نوفمبر الماضي وفقا للأسعار العالمية".
وأكد أن "تحقيق الفائض من الغاز أسهم في تعزيز قدرة مصر على التصدير رغم ارتفاع السعر العالمي".
وأشار الوزير المصري إلى وجود تنسيق بين وزارته وبين اتحاد الصناعات ولجنة الصناعة في البرلمان حول أسعار الغاز، مشيرا إلى أنه "من الوارد أن تنخفض مرة أخرى".
وعن منظومة الدعم، أوضح الملا أن "الإصرار على إصلاح منظومة الدعم كان كلمة السر لنجاح قطاع البترول"، لافتا إلى أن عملية الإصلاح وفرت للدولة 110 مليار جنيه في عام واحد، حسب تعبيره.
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