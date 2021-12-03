https://arabic.sputniknews.com/20211203/وزير-الدفاع-الأوكراني-يحدد-موعد-الهجوم-الروسي-المزعوم-على-بلاده-1053507783.html

وزير الدفاع الأوكراني يحدد موعد الهجوم الروسي المزعوم على بلاده

وزير الدفاع الأوكراني يحدد موعد الهجوم الروسي المزعوم على بلاده

كشف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، عن الموعد الذي يتوقع أن تقوم روسيا فيه بالهجوم المزعوم على بلاده. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T10:30+0000

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وقال ريزنيكوف، أمام البرلمان الأوكراني (الرادا)، اليوم الجمعة، إن الاستخبارات تحلل جميع السيناريوهات.وتابع "هذا الترجيح هو أحد السيناريوهات المحتملة، لكنه ليس حتميا".وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تتابع كل التفاصيل الخاصة بالنشاط العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا، مشيرا إلى أنها تثير لدى واشنطن "قدرا كبيرا من القلق".وتزعم أوكرانيا أن روسيا حشدت أكثر من 90 ألف جندي بالقرب من حدودهما لشن هجوم على أراضيها.لكن موسكو نفت تلك المزاعم من قبل الغرب وأوكرانيا ودافعت عن حقها في نشر قوات على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسبا.كما أكدت روسيا أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من حدودها.

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