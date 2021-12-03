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وزير الدفاع الأوكراني يحدد موعد الهجوم الروسي المزعوم على بلاده
وزير الدفاع الأوكراني يحدد موعد الهجوم الروسي المزعوم على بلاده
كشف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، عن الموعد الذي يتوقع أن تقوم روسيا فيه بالهجوم المزعوم على بلاده. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T10:30+0000
2021-12-03T10:30+0000
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وقال ريزنيكوف، أمام البرلمان الأوكراني (الرادا)، اليوم الجمعة، إن الاستخبارات تحلل جميع السيناريوهات.وتابع "هذا الترجيح هو أحد السيناريوهات المحتملة، لكنه ليس حتميا".وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تتابع كل التفاصيل الخاصة بالنشاط العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا، مشيرا إلى أنها تثير لدى واشنطن "قدرا كبيرا من القلق".وتزعم أوكرانيا أن روسيا حشدت أكثر من 90 ألف جندي بالقرب من حدودهما لشن هجوم على أراضيها.لكن موسكو نفت تلك المزاعم من قبل الغرب وأوكرانيا ودافعت عن حقها في نشر قوات على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسبا.كما أكدت روسيا أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/رد-بوتين-على-الشائعات-حول-دخول-القوات-الروسية-إلى-أوكرانيا--1053409804.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع الأوكراني يحدد موعد الهجوم الروسي المزعوم على بلاده

10:30 GMT 03.12.2021
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، عن الموعد الذي يتوقع أن تقوم روسيا فيه بالهجوم المزعوم على بلاده.
وقال ريزنيكوف، أمام البرلمان الأوكراني (الرادا)، اليوم الجمعة، إن الاستخبارات تحلل جميع السيناريوهات.

وأضاف "وفقا لتقارير الاستخبارات هناك احتمال حدوث تصعيد من جانب روسيا والوقت الأكثر ترجيحا لهذا التصعيد ربما سيكون نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل".

وتابع "هذا الترجيح هو أحد السيناريوهات المحتملة، لكنه ليس حتميا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
رد بوتين على الشائعات حول دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا
30 نوفمبر, 13:30 GMT
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تتابع كل التفاصيل الخاصة بالنشاط العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا، مشيرا إلى أنها تثير لدى واشنطن "قدرا كبيرا من القلق".
وتزعم أوكرانيا أن روسيا حشدت أكثر من 90 ألف جندي بالقرب من حدودهما لشن هجوم على أراضيها.
الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
رئيس الأركان الأمريكي: قلقون بشدة من النشاط العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا
07:25 GMT
لكن موسكو نفت تلك المزاعم من قبل الغرب وأوكرانيا ودافعت عن حقها في نشر قوات على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسبا.
كما أكدت روسيا أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من حدودها.
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