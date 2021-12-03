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https://arabic.sputniknews.com/20211203/وكالة-اختراق-هواتف-مسؤولين-أمريكيين-بواسطة-برامج-تجسس-إسرائيلية-1053525237.html
وكالة: اختراق هواتف مسؤولين أمريكيين بواسطة برامج تجسس إسرائيلية
وكالة: اختراق هواتف مسؤولين أمريكيين بواسطة برامج تجسس إسرائيلية
اخترق مهاجم مجهول هواتف "آيفون" التابعة لشركة "آبل"، لما لا يقل عن تسعة موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام برنامج تجسس متطور طورته شركة "إن إس أو"... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T17:46+0000
2021-12-03T17:46+0000
آيفون
الخارجية الأمريكية
آبل
برنامج تجسس
إسرائيل
شركة "بيغاسوس"
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جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن 4 مصادر مطلعة على القضية.وقال مصدران إن عمليات الاختراق التي حدثت في الأشهر العديدة الماضية طالت مسؤولين أمريكيين في أوغندا.وتمثل هذه الاختراقات أوسع عمليات اختراق معروفة لمسؤولين أمريكيين من خلال برامج الشركة الإسرائيلية.ولم يعلق مسؤولون في سفارة أوغندا في واشنطن على التقرير، كما رفض متحدث باسم شركة آبل التعليق.ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الاختراقات، مشيرا بدلا من ذلك إلى قرار وزارة التجارة الأخير بوضع الشركة الإسرائيلية على قائمة الكيانات المحظورة، مما يجعل من الصعب على الشركات الأمريكية التعامل معها.من جانبها، علقت الشركة الإسرائيلية وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على تقرير "رويترز" بالقول: "إذا كشف تحقيقنا أن الاختراق قد تم باستخدام برامجنا، فسيتم إلغاء العقد مع العميل الذي طلبها - وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية" .ولم يتم تحديد الجهة أو الشخص المشتبه في اختراقه هواتف المسؤولين الأمريكيين، إلا أن الشركة الإسرائيلية التي تطور بما في ذلك برنامج "بيغاسوس" الشهير، كانت خلال الصيف الماضي، محور فضيحة تجسس واسعة النطاق طالت مسؤولين وصحفيين في دول عدة.والشهر الماضي، رفعت شركة "آبل"، دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، والتي تزود الوكالات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون ببرامج تسمح لها باختراق أجهزة "آيفون" والاطلاع على البيانات الخاصة بالعملاء.وقالت "آبل" آنذاك ردا على تقارير عن اختراق جهات غير معلومة لهواتفها ببرنامج التجسس الإسرائيلي، إنها أصلحت العيوب التي مكنت البرنامج من الوصول إلى البيانات الخاصة لأجهزتها من خلال هجمات "دون نقر"، والتي تدخل البرامج الضارة إلى الأجهزة عبر الرسائل النصية ودون أثر.
https://arabic.sputniknews.com/20211106/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-شركة-إنإسأو-لا-علاقة-لها-بالحكومة-1050639052.html
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آيفون, الخارجية الأمريكية, آبل, برنامج تجسس, إسرائيل, شركة "بيغاسوس"

وكالة: اختراق هواتف مسؤولين أمريكيين بواسطة برامج تجسس إسرائيلية

17:46 GMT 03.12.2021
© AFP 2021 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / Saul Loeb
تابعنا عبر
اخترق مهاجم مجهول هواتف "آيفون" التابعة لشركة "آبل"، لما لا يقل عن تسعة موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام برنامج تجسس متطور طورته شركة "إن إس أو" ومقرها إسرائيل، بحسب تقرير صحفي.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن 4 مصادر مطلعة على القضية.
وقال مصدران إن عمليات الاختراق التي حدثت في الأشهر العديدة الماضية طالت مسؤولين أمريكيين في أوغندا.
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وتمثل هذه الاختراقات أوسع عمليات اختراق معروفة لمسؤولين أمريكيين من خلال برامج الشركة الإسرائيلية.
ولم يعلق مسؤولون في سفارة أوغندا في واشنطن على التقرير، كما رفض متحدث باسم شركة آبل التعليق.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الاختراقات، مشيرا بدلا من ذلك إلى قرار وزارة التجارة الأخير بوضع الشركة الإسرائيلية على قائمة الكيانات المحظورة، مما يجعل من الصعب على الشركات الأمريكية التعامل معها.
من جانبها، علقت الشركة الإسرائيلية وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على تقرير "رويترز" بالقول: "إذا كشف تحقيقنا أن الاختراق قد تم باستخدام برامجنا، فسيتم إلغاء العقد مع العميل الذي طلبها - وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية" .
وأضافت أنها ستتعاون مع أي سلطة أمريكية وستكشف عن جميع المعلومات.
ولم يتم تحديد الجهة أو الشخص المشتبه في اختراقه هواتف المسؤولين الأمريكيين، إلا أن الشركة الإسرائيلية التي تطور بما في ذلك برنامج "بيغاسوس" الشهير، كانت خلال الصيف الماضي، محور فضيحة تجسس واسعة النطاق طالت مسؤولين وصحفيين في دول عدة.
والشهر الماضي، رفعت شركة "آبل"، دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، والتي تزود الوكالات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون ببرامج تسمح لها باختراق أجهزة "آيفون" والاطلاع على البيانات الخاصة بالعملاء.
وقالت "آبل" آنذاك ردا على تقارير عن اختراق جهات غير معلومة لهواتفها ببرنامج التجسس الإسرائيلي، إنها أصلحت العيوب التي مكنت البرنامج من الوصول إلى البيانات الخاصة لأجهزتها من خلال هجمات "دون نقر"، والتي تدخل البرامج الضارة إلى الأجهزة عبر الرسائل النصية ودون أثر.
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