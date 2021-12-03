الجزائر... إغلاق طرق في 10 ولايات بسبب الثلوج

وحسب بيان أصدره الدرك الوطني الجزائري، ونشره موقع النهار، أكد أن "التقلبات الجوية الأخيرة خاصة مع تساقط الأمطار والثلوج أدت إلى إغلاق العديد من الطرقات بسبب تراكم الثلوج".وأهاب البيان بمستخدمي الطرق في عدة محاور "بأخذ الحيطة والحذر، مع رفع درجة التركيز أثناء السياقة وتخفيض السرعة قدر الإمكان".وعدد البيان مجموعة من الطرق منها "الطريق السيار “شمال-جنوب” ببلدية بن شكاو بولاية المدية، والطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلديتي تافراوت وسيدي زهار بولاية المدية".وقال البيان إن "التساقط الكثيف للثلوج بولاية البويرة تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، والطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج/ البويرة و واسيف/تيزي وزو، والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو".ومن الطرق كذلك "الطريق الوطني رقم 72 الرابط بين بلديتي سدي نعمان ومكودة على مستوى قرية الزاوية، والطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية إيليلتن وبلدية شلاطة /بجاية، والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي أيلولة أومالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج".
وأهاب البيان بمستخدمي الطرق في عدة محاور "بأخذ الحيطة والحذر، مع رفع درجة التركيز أثناء السياقة وتخفيض السرعة قدر الإمكان".
وعدد البيان مجموعة من الطرق منها "الطريق السيار “شمال-جنوب” ببلدية بن شكاو بولاية المدية، والطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلديتي تافراوت وسيدي زهار بولاية المدية".
وقال البيان إن "التساقط الكثيف للثلوج بولاية البويرة تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، والطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج/ البويرة و واسيف/تيزي وزو، والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو".
ومن الطرق كذلك "الطريق الوطني رقم 72 الرابط بين بلديتي سدي نعمان ومكودة على مستوى قرية الزاوية، والطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية إيليلتن وبلدية شلاطة /بجاية، والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي أيلولة أومالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج".