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الجزائر... إغلاق طرق في 10 ولايات بسبب الثلوج
الجزائر... إغلاق طرق في 10 ولايات بسبب الثلوج
أعلنت مصالح الدرك الوطني الجزائري، إغلاق طرق في 10 ولايات بالبلاد نتيجة تساقط الثلوج. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T13:39+0000
2021-12-03T13:39+0000
الجزائر
ثلوج
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وحسب بيان أصدره الدرك الوطني الجزائري، ونشره موقع النهار، أكد أن "التقلبات الجوية الأخيرة خاصة مع تساقط الأمطار والثلوج أدت إلى إغلاق العديد من الطرقات بسبب تراكم الثلوج".وأهاب البيان بمستخدمي الطرق في عدة محاور "بأخذ الحيطة والحذر، مع رفع درجة التركيز أثناء السياقة وتخفيض السرعة قدر الإمكان".وعدد البيان مجموعة من الطرق منها "الطريق السيار “شمال-جنوب” ببلدية بن شكاو بولاية المدية، والطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلديتي تافراوت وسيدي زهار بولاية المدية".وقال البيان إن "التساقط الكثيف للثلوج بولاية البويرة تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، والطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج/ البويرة و واسيف/تيزي وزو، والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو".ومن الطرق كذلك "الطريق الوطني رقم 72 الرابط بين بلديتي سدي نعمان ومكودة على مستوى قرية الزاوية، والطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية إيليلتن وبلدية شلاطة /بجاية، والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي أيلولة أومالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج".
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الجزائر, ثلوج

الجزائر... إغلاق طرق في 10 ولايات بسبب الثلوج

13:39 GMT 03.12.2021
© REUTERS / DAVID DELGADOتساقط ثلوج كثيفة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 17 ديسمبر 2020
تساقط ثلوج كثيفة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / DAVID DELGADO
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أعلنت مصالح الدرك الوطني الجزائري، إغلاق طرق في 10 ولايات بالبلاد نتيجة تساقط الثلوج.
وحسب بيان أصدره الدرك الوطني الجزائري، ونشره موقع النهار، أكد أن "التقلبات الجوية الأخيرة خاصة مع تساقط الأمطار والثلوج أدت إلى إغلاق العديد من الطرقات بسبب تراكم الثلوج".
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وأهاب البيان بمستخدمي الطرق في عدة محاور "بأخذ الحيطة والحذر، مع رفع درجة التركيز أثناء السياقة وتخفيض السرعة قدر الإمكان".
وعدد البيان مجموعة من الطرق منها "الطريق السيار “شمال-جنوب” ببلدية بن شكاو بولاية المدية، والطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلديتي تافراوت وسيدي زهار بولاية المدية".
وقال البيان إن "التساقط الكثيف للثلوج بولاية البويرة تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، والطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج/ البويرة و واسيف/تيزي وزو، والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو".
ومن الطرق كذلك "الطريق الوطني رقم 72 الرابط بين بلديتي سدي نعمان ومكودة على مستوى قرية الزاوية، والطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية إيليلتن وبلدية شلاطة /بجاية، والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي أيلولة أومالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج".
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