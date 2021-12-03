8 فوائد صحية وجمالية مذهلة لصودا الخبز

وتستخدم صودا الخبز (بيكروبونات الصوديوم) في الغالب في المخبوزات ولها العديد من الخصائص المطهرة، كما تتميز بأنها غير مكلفة، وغالبا ما توجد في كل منزل، بحسب onlymyhealth.1. التهاب المسالك البوليةصودا الخبز مفيدة لصحة الكلى، ولعلاج التهابات المسالك البولية والوقاية منها حيث تقلل المادة القلوية من مستويات الأحماض في الجسم وتحافظ على توازن مستويات الأس الهيدروجيني (درجة حموضة الجسم).2. مشاكل المفاصليمكن أن يؤدي ارتفاع حمض البوليك في الجسم إلى آلام المفاصل وحالات مزمنة مثل التهاب المفاصل والنقرس.تساعد صودا الخبز في موازنة الحموضة الزائدة في البول والدم، وهذا بمثابة علاج منزلي فعال لعلاج مشاكل المفاصل. استخدام محلول صودا الخبز والماء لمدة أسبوع يمكن أن يريحك في هذه الحالة.3. مقشر للجلدمن أهم فوائد صودا الخبز للجمال أنها تلعب دورا مقشرا طبيعيا للبشرة، فهي مادة كاشطة قليلا بطبيعتها تساعد في القضاء على خلايا الجلد الميتة وإنتاج خلايا جديدة، مما يضيف توهجا طبيعيا لبشرتك.يمكن تخفيف صودا الخبز في الماء ووضعها برفق على وجهك. لكن لا يوصى باستخدام هذا العلاج المنزلي كل يوم، لأنه يمكن أن يترك تأثيرا عكسيا إذا تم الإفراط في استخدامه.4. سواد الشفاهالشفاه الداكنة هي واحدة من أكثر مشاكل العناية بالجمال التي يواجهها الكثيرون، وصودا الخبز هي عامل منظف شائع ويمكن أن تجعل شفتيك الداكنة وردية .يمكنك بسهولة صنع ماسك للشفاه يدويا من خلال مزج العسل وصودا الخبز، ووضعه على شفتيك لمدة 2-3 دقائق قبل شطفها بالماء العادي.5. تبييض الأسنانتساعد صودا الخبز في إزالة البلاك من على أسنانك، وذلك بسبب طبيعته الكاشطة. يمكن أن تساعد الخصائص القلوية أيضا في إزالة بقع تغير اللون على أسنانك. يمكنك خلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز في معجون أسنانك لاستخدامها كعلاج منزلي لهذا الغرض.6. ارتجاع الحمضتساعد بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز في إزالة الأحماض الزائدة التي قد تنتج في معدتك وتندفع إلى الحلق بعد تناول وجبة دسمة.7. غسول طبيعي للفميمكن استخدام صودا الخبز كغسول للفم غير مكلف، وذلك لما لها من خصائص مطهرة وقلوية يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الغرض، عبر إضافة ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى نصف كوب من الماء وتحريكها في الفم.8. تنظيف الشعريمكن أن تعمل صودا الخبز كعلاج منزلي فعال للعناية بالشعر أيضا، وذلك عبر إضافة ملعقة صغيرة منها إلى الشامبو الخاص بك للتخلص من تراكم البخاخات والمواد الهلامية والبلسم والمنتجات الكيميائية الأخرى.
الشفاه الداكنة هي واحدة من أكثر مشاكل العناية بالجمال التي يواجهها الكثيرون، وصودا الخبز هي عامل منظف شائع ويمكن أن تجعل شفتيك الداكنة وردية .
يمكنك بسهولة صنع ماسك للشفاه يدويا من خلال مزج العسل وصودا الخبز، ووضعه على شفتيك لمدة 2-3 دقائق قبل شطفها بالماء العادي.
5. تبييض الأسنان
تساعد صودا الخبز في إزالة البلاك من على أسنانك، وذلك بسبب طبيعته الكاشطة. يمكن أن تساعد الخصائص القلوية أيضا في إزالة بقع تغير اللون على أسنانك. يمكنك خلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز في معجون أسنانك لاستخدامها كعلاج منزلي لهذا الغرض.
6. ارتجاع الحمض
تساعد بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز في إزالة الأحماض الزائدة التي قد تنتج في معدتك وتندفع إلى الحلق بعد تناول وجبة دسمة.
يمكن أن تساعد صودا الخبز في صنع مضاد للحموضة منزليا عن طريق إضافة نصف ملعقة صغيرة في نصف كوب من الماء.
7. غسول طبيعي للفم
يمكن استخدام صودا الخبز كغسول للفم غير مكلف، وذلك لما لها من خصائص مطهرة وقلوية يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الغرض، عبر إضافة ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى نصف كوب من الماء وتحريكها في الفم.
8. تنظيف الشعر
يمكن أن تعمل صودا الخبز كعلاج منزلي فعال للعناية بالشعر أيضا، وذلك عبر إضافة ملعقة صغيرة منها إلى الشامبو الخاص بك للتخلص من تراكم البخاخات والمواد الهلامية والبلسم والمنتجات الكيميائية الأخرى.