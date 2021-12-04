https://arabic.sputniknews.com/20211204/أبو-الغيط-يتحدث-عن-أمن-الخليج-ومخاطر-التهديد-الإيراني-على-مضيقي-هرمز-وباب-المندب-1053536080.html

أبو الغيط يتحدث عن أمن الخليج ومخاطر التهديد الإيراني على مضيقي هرمز وباب المندب

أبو الغيط يتحدث عن أمن الخليج ومخاطر التهديد الإيراني على مضيقي هرمز وباب المندب

اتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، إيران، "بمحاولة بسط السيطرة على مضيقي هرمز وباب المندب، سواء بشكل مباشر أو عبر الميليشيات... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T09:25+0000

2021-12-04T09:25+0000

2021-12-04T09:25+0000

أخبار إيران

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وتحدث أبو الغيط، خلال مشاركته في النسخة السابعة من حوار روما المتوسطي، عن أمن الخليج ومخاطر التهديد الإيراني على حرية الملاحة البحرية أمام جلسة خُصصت لمناقشة هذا الموضوع، بمشاركة من المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، مؤكدا أن الحفاظ على حرية الملاحة دون تهديد يُعد أولوية عالمية، وليس فقط للدول العربية المطلة عليها.وأكد أبو الغيط أن حصول إيران على السلاح النووي من شأنه أن يُطلق سباقاً للتسلح في المنطقة، مُتمنياً أن تنجح المفاوضات الجارية في فيينا بثني إيران عن تحقيق هذا الهدف تجنباً لتدهور الموقف الأمني إلى ما هو أشد خطورة. وأوضح أنه من الصعب تناول البرنامج النووي الإيراني من دون النظر إلى حقيقة وجود قوة نووية قائمة بالفعل في المنطقة، وهي إسرائيل، خاصة في ضوء إصرارها على تدمير حل الدولتين وإهدار الفرص المتاحة لتطبيقه.ووضعت اتفاقية عام 2015 قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية.وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق، الذي وصفه بـ "المتساهل" مع إيران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية مؤلمة على طهران التي بدأت بعد ذلك في تخفيض العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق، لاسيما بشأن تخصيب اليورانيوم.وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، استأنفت إيران والقوى الكبرى مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي.كما قالت وكالة "فارس" الإيرانية، الخميس الماضي، إن رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني قدم للقوى الكبرى باللجنة المشتركة للاتفاق النووي وثيقتين تشملان رفع العقوبات والمسائل النووية.وفي اليوم ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده لا تشعر بالتفاؤل حول نوايا واشنطن والدول الأوروبية الثلاث خلال محادثات فيينا.والأربعاء، قال عبد اللهيان، إن محادثات فيينا تجري بجدية، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن بلاده أولوية أساسية.وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا منذ أبريل/ نيسان الماضي.تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي.

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