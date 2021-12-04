أذربيجان تفرج عن 10 جنود أرمينيين مقابل خرائط

وأعلن القرار في بيان أصدرته أجهزة الأمن الأذربيجانية، قالت فيه إن الصفقة تمت بعد محادثات بوساطة روسية، بعدها سلمت أذربيجان 10 جنود للجانب الأرميني، في المقابل قدمت أرمينيا خرائط لحقول الألغام، حسبما نقلت شبكة "العين" الإخبارية.وتأتي الصفقة كأول مؤشر على انخفاض التوتر بين الجانبين منذ اشتباكات الشهر الماضي التي أودت بـ13 شخصا، وبعد أن اتفق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأسبوع الماضي، على تخفيف التوتر في اجتماع نادر في منتجع سوتشي الروسي.يذكر أن وزارة الدفاع الأذربيجانية كانت قد كشفت حصيلة خسائرها في المعارك التي دارت الثلاثاء مع القوات الأرمينية، قرب إقليم ناغورني قره باغ، قائلة إن "10 جنود أذربيجانيين أُصيبوا بجروح في الاشتباكات الأعنف منذ نهاية الحرب بين يريفان وباكو العام الماضي"، فيما أعلنت أرمينيا مقتل جندي وفقدان 24 آخرين ووقوع 13 جنديا في الأسر.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
أفرجت أذربيجان عن 10 جنود أرمينيين، اليوم السبت، في صفقة تبادلية مقابل خرائط لحقول ألغام زرعتها يريفان بإقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين البلدين.
وأعلن القرار في بيان أصدرته أجهزة الأمن الأذربيجانية، قالت فيه إن الصفقة تمت بعد محادثات بوساطة روسية، بعدها سلمت أذربيجان 10 جنود للجانب الأرميني، في المقابل قدمت أرمينيا خرائط لحقول الألغام، حسبما نقلت شبكة "العين" الإخبارية.
وتأتي الصفقة كأول مؤشر على انخفاض التوتر بين الجانبين منذ اشتباكات الشهر الماضي التي أودت بـ13 شخصا، وبعد أن اتفق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأسبوع الماضي، على تخفيف التوتر في اجتماع نادر في منتجع سوتشي الروسي.
يذكر أن وزارة الدفاع الأذربيجانية كانت قد كشفت حصيلة خسائرها في المعارك التي دارت الثلاثاء مع القوات الأرمينية، قرب إقليم ناغورني قره باغ، قائلة إن "10 جنود أذربيجانيين أُصيبوا بجروح في الاشتباكات الأعنف منذ نهاية الحرب بين يريفان وباكو العام الماضي"، فيما أعلنت أرمينيا مقتل جندي وفقدان 24 آخرين ووقوع 13 جنديا في الأسر.