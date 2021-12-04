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https://arabic.sputniknews.com/20211204/أردوغان-يعدل-العلامة-التجارية-الخاصة-ببلاده-1053544389.html
أردوغان يعدل العلامة التجارية الخاصة ببلاده
أردوغان يعدل العلامة التجارية الخاصة ببلاده
أصدرت الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم السبت، مرسوما حكوميا يفيد بتغيير العلامة التجارية التابعة للدولة، والمتعلقة بالشعار الذي يتم وضعه على المنتجات المصدرة... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T12:32+0000
2021-12-04T12:43+0000
تركيا
أردوغان
اقتصاد
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وجاء في البيان الرسمي المنشور على موقع الجريدة الرسمية أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان قرر تغيير العلامة التجارية المتعلقة بالمنتجات التركية التي يتم تصديرها إلى الخارج، حيث ستصبح كلمة "Türkiye" أي تركيا هي الأساس.وبحسب البيان، تهدف هذه التعديلات إلى زيادة الاعتراف بالمنتجات التركية في الخارج، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن " هذه الخطوة تعكس الثقافة والتراث الغني للبلاد" وتهدف إلى تأكيد حسن نية المصدرين الأتراك. وتابع البيان أنه سيتم توفير منتجات التصدير تحت علامة تجارية واحدة "تركيا" بدلاً من "صنع في تركيا" كما سيُستخدم مصطلح تركيا أيضًا في المراسلات مع الدول والمنظمات الأجنبية.
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تركيا, أردوغان, اقتصاد

أردوغان يعدل العلامة التجارية الخاصة ببلاده

12:32 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 12:43 GMT 04.12.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . POOL
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أصدرت الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم السبت، مرسوما حكوميا يفيد بتغيير العلامة التجارية التابعة للدولة، والمتعلقة بالشعار الذي يتم وضعه على المنتجات المصدرة إلى الخارج.
وجاء في البيان الرسمي المنشور على موقع الجريدة الرسمية أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان قرر تغيير العلامة التجارية المتعلقة بالمنتجات التركية التي يتم تصديرها إلى الخارج، حيث ستصبح كلمة "Türkiye" أي تركيا هي الأساس.
وبحسب البيان، تهدف هذه التعديلات إلى زيادة الاعتراف بالمنتجات التركية في الخارج، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن " هذه الخطوة تعكس الثقافة والتراث الغني للبلاد" وتهدف إلى تأكيد حسن نية المصدرين الأتراك.
وتابع البيان أنه سيتم توفير منتجات التصدير تحت علامة تجارية واحدة "تركيا" بدلاً من "صنع في تركيا" كما سيُستخدم مصطلح تركيا أيضًا في المراسلات مع الدول والمنظمات الأجنبية.
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