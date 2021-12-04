أردوغان يعدل العلامة التجارية الخاصة ببلاده

وجاء في البيان الرسمي المنشور على موقع الجريدة الرسمية أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان قرر تغيير العلامة التجارية المتعلقة بالمنتجات التركية التي يتم تصديرها إلى الخارج، حيث ستصبح كلمة "Türkiye" أي تركيا هي الأساس.وبحسب البيان، تهدف هذه التعديلات إلى زيادة الاعتراف بالمنتجات التركية في الخارج، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن " هذه الخطوة تعكس الثقافة والتراث الغني للبلاد" وتهدف إلى تأكيد حسن نية المصدرين الأتراك. وتابع البيان أنه سيتم توفير منتجات التصدير تحت علامة تجارية واحدة "تركيا" بدلاً من "صنع في تركيا" كما سيُستخدم مصطلح تركيا أيضًا في المراسلات مع الدول والمنظمات الأجنبية.
أصدرت الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم السبت، مرسوما حكوميا يفيد بتغيير العلامة التجارية التابعة للدولة، والمتعلقة بالشعار الذي يتم وضعه على المنتجات المصدرة إلى الخارج.
وجاء في البيان الرسمي المنشور على موقع الجريدة الرسمية أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان قرر تغيير العلامة التجارية المتعلقة بالمنتجات التركية التي يتم تصديرها إلى الخارج، حيث ستصبح كلمة "Türkiye" أي تركيا هي الأساس.
وبحسب البيان، تهدف هذه التعديلات إلى زيادة الاعتراف بالمنتجات التركية في الخارج، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن " هذه الخطوة تعكس الثقافة والتراث الغني للبلاد" وتهدف إلى تأكيد حسن نية المصدرين الأتراك.
وتابع البيان أنه سيتم توفير منتجات التصدير تحت علامة تجارية واحدة "تركيا" بدلاً من "صنع في تركيا" كما سيُستخدم مصطلح تركيا أيضًا في المراسلات مع الدول والمنظمات الأجنبية.