أعراض تطرأ على المزاج كإشارة لنقص "فيتامين د"

ويمكن أن يكون لنقص "فيتامين د" أعراض متعددة، إلا أن بعضها قد يظهر أيضا في مزاجك، بحسب express.ويوصي الخبراء من يقضون الكثير من الوقت في الداخل دون التعرض لأشعة الشمس التي تعد المصدر الرئيسي لـ "فيتامين د" بتناول 10 ميكروغرام من مكملات "فيتامين د" يوميا.كما ذهبت إحدى الدراسات إلى وجود علاقة بين نقص هذا الفيتامين والإضطراب العاطفي الموسمي (SAD) والفصام والاكتئاب.وبشكل عام يعاني نحو 20% من البالغين من نقص "فيتامين د"، والذي يمكن أن تشمل أعراضه آلاما في العضلات وضعفا، وألما مزمنا في العظام وفي أسفل الظهر والحوض والقدم، كما يمكن أن يتطور الأمر إلى إضعاف جهاز المناعة بشكل شديد.وتوجد القليل من الأطعمة تحتوي بشكل طبيعي على "فيتامين د"، وتعد الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والماكريل وزيوت كبد السمك، من بين أفضل المصادر، فيما قد يوفر الفطر (المشروم) كميات متغيرة من "فيتامين د2"، والذي قد يكون خيارا جيدا إذا كنت نباتيا.
ويوصي الخبراء من يقضون الكثير من الوقت في الداخل دون التعرض لأشعة الشمس التي تعد المصدر الرئيسي لـ "فيتامين د" بتناول 10 ميكروغرام من مكملات "فيتامين د" يوميا.
وجدت العديد من الدراسات علاقة وطيدة بين نقص "فيتامين د"، والعديد من التقلبات المزاجية بما في ذلك القلق وسوء الحالة المزاجية ومشاعر الاكتئاب.
كما ذهبت إحدى الدراسات إلى وجود علاقة بين نقص هذا الفيتامين والإضطراب العاطفي الموسمي (SAD) والفصام والاكتئاب.
وبشكل عام يعاني نحو 20% من البالغين من نقص "فيتامين د"، والذي يمكن أن تشمل أعراضه آلاما في العضلات وضعفا، وألما مزمنا في العظام وفي أسفل الظهر والحوض والقدم، كما يمكن أن يتطور الأمر إلى إضعاف جهاز المناعة بشكل شديد.
وتوجد القليل من الأطعمة تحتوي بشكل طبيعي على "فيتامين د"، وتعد الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والماكريل وزيوت كبد السمك، من بين أفضل المصادر، فيما قد يوفر الفطر (المشروم) كميات متغيرة من "فيتامين د2"، والذي قد يكون خيارا جيدا إذا كنت نباتيا.