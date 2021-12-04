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https://arabic.sputniknews.com/20211204/أغرب-فيديو-قد-تراه-ركاب-يدفعون-طائرة-على-مدرج-المطار-للحاق-برحلتهم-1053529781.html
أغرب فيديو قد تراه.. ركاب يدفعون طائرة على مدرج المطار للحاق برحلتهم
أغرب فيديو قد تراه.. ركاب يدفعون طائرة على مدرج المطار للحاق برحلتهم
كشفت مشاهد غريبة من مطار في نيبال في مشهد لم يراه أحد من قبل، ركاب يدفعون طائرة في منتصف مدرج هبوط الطائرات. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
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يُظهر المقطع المصور أكثر من عشرة أشخاص يدفعون الطائرة بكل قوتهم من أجل إزاحتها عن مدرج هبوط الطائرات.التقط الفيديو يوم الأربعاء 1 ديسمبر/كانون الأول بمطار "كولتي" المحلي في باجورا، وهي منطقة في مقاطعة سودورباشيم في غرب نيبال، على بعد أكثر من 7000 كيلومتر من العاصمة كاتماندو.أكد أحد الأشخاص الذين كانوا يدفعون الطائرة عن المدرج، أنها كانت متوقفة في وسط المدرج بسبب ثقب في أحد إطاراتها ، حسب ما ذكر موقع نيبال نيوز.لذلك شرع الركاب من أجل اللحاق برحلتهم، في دفع الطائرة الصغيرة عن المدرج حتى تتمكن الطائرة الأخرى من الهبوط.هبطت الطائرة المتواجدة في سماء المطار بعدما أزاح الركاب الطائرة ذات الألوان البيضاء والخضراء عن المدرج تماما واستطاع الركاب اللحاق برحلتهم.
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أغرب فيديو قد تراه.. ركاب يدفعون طائرة على مدرج المطار للحاق برحلتهم

02:25 GMT 04.12.2021
© Arun Tamang, Facebookلقطة شاشة لركاب يدفعون طائرة عن مدرج المطار في نيبال 1 ديسمبر 2021
لقطة شاشة لركاب يدفعون طائرة عن مدرج المطار في نيبال 1 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Arun Tamang, Facebook
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كشفت مشاهد غريبة من مطار في نيبال في مشهد لم يراه أحد من قبل، ركاب يدفعون طائرة في منتصف مدرج هبوط الطائرات.
يُظهر المقطع المصور أكثر من عشرة أشخاص يدفعون الطائرة بكل قوتهم من أجل إزاحتها عن مدرج هبوط الطائرات.
التقط الفيديو يوم الأربعاء 1 ديسمبر/كانون الأول بمطار "كولتي" المحلي في باجورا، وهي منطقة في مقاطعة سودورباشيم في غرب نيبال، على بعد أكثر من 7000 كيلومتر من العاصمة كاتماندو.

بدأ الأمر عندما كان الركاب ينتظرون اللحاق برحلة في المطار، حيث كان من المقرر أن تهبط طائرتهم في المطار لكنها لم تتمكن من ذلك لأن طائرة أخرى تابعة لشركة "تارا إير"، كانت عالقة في منتصف المدرج.

أكد أحد الأشخاص الذين كانوا يدفعون الطائرة عن المدرج، أنها كانت متوقفة في وسط المدرج بسبب ثقب في أحد إطاراتها ، حسب ما ذكر موقع نيبال نيوز.
لذلك شرع الركاب من أجل اللحاق برحلتهم، في دفع الطائرة الصغيرة عن المدرج حتى تتمكن الطائرة الأخرى من الهبوط.
هبطت الطائرة المتواجدة في سماء المطار بعدما أزاح الركاب الطائرة ذات الألوان البيضاء والخضراء عن المدرج تماما واستطاع الركاب اللحاق برحلتهم.

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