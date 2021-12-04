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أمريكا تعلق على بيان "طالبان" بشأن حقوق المرأة
أمريكا تعلق على بيان "طالبان" بشأن حقوق المرأة
علقت الولايات المتحدة الأمريكية على مرسوم زعيم حركة "طالبان" الأفغانية حول حقوق المرأة في عدد من الأمور تشمل الزواج والميراث. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T09:00+0000
2021-12-04T09:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وقال المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، توماس ويست، عبر "تويتر": "نرحب بالقرار الصادر اليوم، والذي يعزز حق المرأة في تحديد ما إذا كانت ستتزوج ومن تتزوج".وكان زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زادة قد أصدر مرسوما يوجه بضمان حقوق المرأة في عدة ملفات، مطالبا جميع المسؤولين، والعلماء الكرام، ووجهاء القبائل اتخاذ "خطوات جادة بشأن ضرورة مراعاة الحقوق التالية للمرأة".وبحسب المرسوم، يشترط رضى المرأة البالغة قبل زواجها، وعدم إرغامها على الزواج، بما في ذلك عدم تزويجها كحل لنزاع ما. كما أكد المرسوم على حق الأرملة في الحصول على الميراث.ودعا البيان وزارة الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال الأفغانية بتوعية المواطنين في ذلك الصدد عبر خطب الجمعة والبرامج التوعوية، فضلا عن تشجيع المثقفين والكتاب على الكتابة حول الحقوق الشرعية للمرأة بهدف "منع الظلم".كما وجه السلطات القضائية بتيسير تسجيل الدعاوى المقامة فيما يتعلق بحقوق المرأة.وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، عقب بسط سيطرتها على العاصمة كابول ومعظم ولايات البلاد.وتزامن ذلك مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد نحو 20 عاما من التواجد على الأرض الأفغانية.ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/طالبان-تصدر-مرسوما-بشأن-حقوق-المرأة-1053512332.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

أمريكا تعلق على بيان "طالبان" بشأن حقوق المرأة

09:00 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / Hoshang Hashimiنساء أفغانيات يرددن شعارات بجانب أحد مسلحي حركة "طالبان" خلال مظاهرة مناهضة لباكستان بالقرب من السفارة الباكستانية في كابول، أفغانستان 7 سبتمبر 2021
نساء أفغانيات يرددن شعارات بجانب أحد مسلحي حركة طالبان خلال مظاهرة مناهضة لباكستان بالقرب من السفارة الباكستانية في كابول، أفغانستان 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / Hoshang Hashimi
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علقت الولايات المتحدة الأمريكية على مرسوم زعيم حركة "طالبان" الأفغانية حول حقوق المرأة في عدد من الأمور تشمل الزواج والميراث.
وقال المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، توماس ويست، عبر "تويتر": "نرحب بالقرار الصادر اليوم، والذي يعزز حق المرأة في تحديد ما إذا كانت ستتزوج ومن تتزوج".

وأضاف: "في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى المزيد لضمان حقوق المرأة في كل جانب من جوانب المجتمع الأفغاني، بما في ذلك المدارس وأماكن العمل والسياسة ووسائل الإعلام".

وكان زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زادة قد أصدر مرسوما يوجه بضمان حقوق المرأة في عدة ملفات، مطالبا جميع المسؤولين، والعلماء الكرام، ووجهاء القبائل اتخاذ "خطوات جادة بشأن ضرورة مراعاة الحقوق التالية للمرأة".

وبحسب المرسوم، يشترط رضى المرأة البالغة قبل زواجها، وعدم إرغامها على الزواج، بما في ذلك عدم تزويجها كحل لنزاع ما. كما أكد المرسوم على حق الأرملة في الحصول على الميراث.
الحياة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
طالبان تصدر مرسوما بشأن حقوق المرأة
أمس, 12:30 GMT
ودعا البيان وزارة الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال الأفغانية بتوعية المواطنين في ذلك الصدد عبر خطب الجمعة والبرامج التوعوية، فضلا عن تشجيع المثقفين والكتاب على الكتابة حول الحقوق الشرعية للمرأة بهدف "منع الظلم".

كما وجه السلطات القضائية بتيسير تسجيل الدعاوى المقامة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، عقب بسط سيطرتها على العاصمة كابول ومعظم ولايات البلاد.

وتزامن ذلك مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد نحو 20 عاما من التواجد على الأرض الأفغانية.

ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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