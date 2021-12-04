أمريكا تعلق على بيان "طالبان" بشأن حقوق المرأة
© AFP 2021 / Hoshang Hashimiنساء أفغانيات يرددن شعارات بجانب أحد مسلحي حركة "طالبان" خلال مظاهرة مناهضة لباكستان بالقرب من السفارة الباكستانية في كابول، أفغانستان 7 سبتمبر 2021
© AFP 2021 / Hoshang Hashimi
علقت الولايات المتحدة الأمريكية على مرسوم زعيم حركة "طالبان" الأفغانية حول حقوق المرأة في عدد من الأمور تشمل الزواج والميراث.
وقال المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، توماس ويست، عبر "تويتر": "نرحب بالقرار الصادر اليوم، والذي يعزز حق المرأة في تحديد ما إذا كانت ستتزوج ومن تتزوج".
وأضاف: "في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى المزيد لضمان حقوق المرأة في كل جانب من جوانب المجتمع الأفغاني، بما في ذلك المدارس وأماكن العمل والسياسة ووسائل الإعلام".
Welcome today’s decree reinforcing a woman’s right to determine if & whom she marries. At the same time, much more is needed to ensure women’s rights in every aspect of Afghan society including schools, workplaces, politics and media.— U.S. Special Representative Thomas West (@US4AfghanPeace) December 3, 2021
وكان زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زادة قد أصدر مرسوما يوجه بضمان حقوق المرأة في عدة ملفات، مطالبا جميع المسؤولين، والعلماء الكرام، ووجهاء القبائل اتخاذ "خطوات جادة بشأن ضرورة مراعاة الحقوق التالية للمرأة".
وبحسب المرسوم، يشترط رضى المرأة البالغة قبل زواجها، وعدم إرغامها على الزواج، بما في ذلك عدم تزويجها كحل لنزاع ما. كما أكد المرسوم على حق الأرملة في الحصول على الميراث.
وبحسب المرسوم، يشترط رضى المرأة البالغة قبل زواجها، وعدم إرغامها على الزواج، بما في ذلك عدم تزويجها كحل لنزاع ما. كما أكد المرسوم على حق الأرملة في الحصول على الميراث.
أمس, 12:30 GMT
ودعا البيان وزارة الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال الأفغانية بتوعية المواطنين في ذلك الصدد عبر خطب الجمعة والبرامج التوعوية، فضلا عن تشجيع المثقفين والكتاب على الكتابة حول الحقوق الشرعية للمرأة بهدف "منع الظلم".
كما وجه السلطات القضائية بتيسير تسجيل الدعاوى المقامة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، عقب بسط سيطرتها على العاصمة كابول ومعظم ولايات البلاد.
وتزامن ذلك مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد نحو 20 عاما من التواجد على الأرض الأفغانية.
ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
كما وجه السلطات القضائية بتيسير تسجيل الدعاوى المقامة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، عقب بسط سيطرتها على العاصمة كابول ومعظم ولايات البلاد.
وتزامن ذلك مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد نحو 20 عاما من التواجد على الأرض الأفغانية.
ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.