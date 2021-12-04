أمريكا تقول إنها قتلت قياديا بارزا للقاعدة في سوريا بطائرة مسيرة

وقال الميجر جون ريغسبي بالجيش الأمريكي في بيان مكتوب، إن "تحييد هذا القائد البارز لتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر، وتنفيذ هجمات عالمية تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء".وتأتي الضربة بعد يومين من هجوم على موقع أمريكي في جنوب سوريا.كانت مصادر قالت لسبوتنيك، أمس، إن 6 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفل أصيبوا خلال غارة نفذتها طائرة دون طيار تابعة للتحالف الدولي على ريف إدلب الجنوبي.وبحسب مصدر طبي لـ "سبوتنيك"، فإن 6 إصابات متفاوتة الخطورة وصلت إلى مستشفى إدلب، جراء إصابتهم بغارة جوية استهدفت سيارتهم على طريق عام (أريحا- المسطومة) جنوب المحافظة.من جهتها، كشفت مصادر محلية أن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، استهدفت سيارة مدنية دفع رباعي على طريق عام (أريحا- المسطومة)، مرجحة أن المستهدف هو أحد القياديين التابعين لتنظيم "حراس الدين" كان يستقل دراجة نارية تصادف مروره قرب سيارة العائلة.وأكدت المصادر أن القيادي المستهدف في تنظيم "حراس الدين"، تمكن من الفرار، فيما أصيب أفراد العائلة.
أعلن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، يوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي قتل زعيم القاعدة البارز "عبد الحميد المطر"، في ضربة بطائرة مسيرة في سوريا.
وقال الميجر جون ريغسبي بالجيش الأمريكي في بيان مكتوب، إن "تحييد هذا القائد البارز لتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر، وتنفيذ هجمات عالمية تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء".
وأضاف، ليس لدينا ما يشير إلى سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة التي نفذت بطائرة إم كيو 9.
وبحسب مصدر طبي لـ "سبوتنيك"، فإن 6 إصابات متفاوتة الخطورة وصلت إلى مستشفى إدلب، جراء إصابتهم بغارة جوية استهدفت سيارتهم على طريق عام (أريحا- المسطومة) جنوب المحافظة.
من جهتها، كشفت مصادر محلية أن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، استهدفت سيارة مدنية دفع رباعي على طريق عام (أريحا- المسطومة)، مرجحة أن المستهدف هو أحد القياديين التابعين لتنظيم "حراس الدين" كان يستقل دراجة نارية تصادف مروره قرب سيارة العائلة.
وأكدت المصادر أن القيادي المستهدف في تنظيم "حراس الدين"، تمكن من الفرار، فيما أصيب أفراد العائلة.