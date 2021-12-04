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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211204/أهداف-مباراة-السعودية-وفلسطين-1-1-في-كأس-العرب-فيديو-1053568002.html
أهداف مباراة السعودية وفلسطين (1-1) في كأس العرب.. فيديو
أهداف مباراة السعودية وفلسطين (1-1) في كأس العرب.. فيديو
حرم منتخب السعودية نظيره الفلسطيني من فوزه الأول، بعد تعادله معه بهدف في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية، ضمن لقاءات الجولة الثانية لحساب... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T23:35+0000
2021-12-04T23:35+0000
2021-12-04T23:35+0000
كأس العرب 2021
كأس الخليج العربي
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أحرز هدف فلسطين، محمد باسم رشيد، في الدقيقة 45، ليتعادل عبد الله الحمدان للسعودية قبل نهاية اللقاء بـ9 دقائق.بهذا التعادل حصد المنتخبان أول نقطة في المجموعة، حيث يحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بانتظار لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.وحسم المغرب ورقة العبور الأولى عن المجموعة، بانتصار عريض اليوم السبت على الأردن (4-0)، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما يبقى الصراع على البطاقة الثانية محصورا بين السعودية فلسطين والأردن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كأس الخليج العربي
أهداف مباراة السعودية وفلسطين (1-1) في كأس العرب.. فيديو
حرم منتخب السعودية نظيره الفلسطيني من فوزه الأول، بعد تعادله معه بهدف في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية، ضمن لقاءات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.
أحرز هدف فلسطين، محمد باسم رشيد، في الدقيقة 45، ليتعادل عبد الله الحمدان للسعودية قبل نهاية اللقاء بـ9 دقائق.
بهذا التعادل
حصد المنتخبان أول نقطة في المجموعة
، حيث يحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بانتظار لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.
وحسم المغرب ورقة العبور الأولى عن المجموعة، بانتصار عريض اليوم السبت على الأردن (4-0)، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما يبقى الصراع على البطاقة الثانية محصورا بين السعودية فلسطين والأردن.