أهداف مباراة وست هام وتشيلسي "3-2"... فيديو

جاء فوز وست هام بهدف متأخر من مدافعه البديل آرثر ماسواكو، حيث افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 28 عندما سجل تياجو سيلفا بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ميسون ماونت سكنت شباك الحارس أوكاش فابيانسكي.عاد أصحاب الأرض للمباراة في الدقيقة 40، عندما وضع جورجينيو حارس مرماه إدوار مندي تحت ضغط بتمريرة سيئة للخلف وأعاق الحارس السنغالي جارود بوين ليحصل وست هام على ركلة جزاء سجل من خلالها مانويل لانتسيني.استعاد تشيلسي تفوقه بعد أربع دقائق عن طريق ماونت، الذي عاد إلى مستواه بعد غياب بسبب مشاكل في ضرس العقل، حيث وصلته تمريرة طويلة من حكيم زياش حولها بتسديدة مثالية إلى شباك فابيانسكي.أدرك وست هام التعادل مرة أخرى في الدقيقة 56، عندما سدد بوين كرة منخفضة قوية من عند حافة منطقة الجزاء، فيما قلب ماسواكو المباراة لصالح وست هام في الدقيقة 87، عندما خدع مندي بتسديدة بدت وكأنها تمريرة عرضية لكن الكرة سقطت في المرمى عند القائم القريب.أهدت هذه الهزيمة التي تلقاها تشيلسي هدية غالية لكل من فريقي مانشستر سيتي وليفربول، حيث أصبح تشيلسي متقدما بنقطة واحدة في صدارة الترتيب على مانشستر سيتي، ونقطتين على ليفربول الذي يحل في المركز الثالث.
حقق فريق وست هام يونايتد مفاجأة كبيرة، اليوم السبت، بالفوز على ضيفه تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنتيجة 3-2 .
جاء فوز وست هام بهدف متأخر من مدافعه البديل آرثر ماسواكو، حيث افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 28 عندما سجل تياجو سيلفا بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ميسون ماونت سكنت شباك الحارس أوكاش فابيانسكي.
عاد أصحاب الأرض للمباراة في الدقيقة 40، عندما وضع جورجينيو حارس مرماه إدوار مندي تحت ضغط بتمريرة سيئة للخلف وأعاق الحارس السنغالي جارود بوين ليحصل وست هام على ركلة جزاء سجل من خلالها مانويل لانتسيني.
استعاد تشيلسي تفوقه بعد أربع دقائق عن طريق ماونت، الذي عاد إلى مستواه بعد غياب بسبب مشاكل في ضرس العقل، حيث وصلته تمريرة طويلة من حكيم زياش حولها بتسديدة مثالية إلى شباك فابيانسكي.
أدرك وست هام التعادل مرة أخرى في الدقيقة 56، عندما سدد بوين كرة منخفضة قوية من عند حافة منطقة الجزاء، فيما قلب ماسواكو المباراة لصالح وست هام في الدقيقة 87، عندما خدع مندي بتسديدة بدت وكأنها تمريرة عرضية لكن الكرة سقطت في المرمى عند القائم القريب.
أهدت هذه الهزيمة التي تلقاها تشيلسي هدية غالية لكل من فريقي مانشستر سيتي وليفربول، حيث أصبح تشيلسي متقدما بنقطة واحدة في صدارة الترتيب على مانشستر سيتي، ونقطتين على ليفربول الذي يحل في المركز الثالث.