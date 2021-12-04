تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/أهداف-مباراة-وست-هام-وتشيلسي-3-2-فيديو-1053554378.html
أهداف مباراة وست هام وتشيلسي "3-2"... فيديو
أهداف مباراة وست هام وتشيلسي "3-2"... فيديو
حقق فريق وست هام يونايتد مفاجأة كبيرة، اليوم السبت، بالفوز على ضيفه تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنتيجة 3-2 . 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T15:11+0000
2021-12-04T15:11+0000
الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1050321321_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_92d3fc93a4a431c0f79df51276fa3df1.jpg
جاء فوز وست هام بهدف متأخر من مدافعه البديل آرثر ماسواكو، حيث افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 28 عندما سجل تياجو سيلفا بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ميسون ماونت سكنت شباك الحارس أوكاش فابيانسكي.عاد أصحاب الأرض للمباراة في الدقيقة 40، عندما وضع جورجينيو حارس مرماه إدوار مندي تحت ضغط بتمريرة سيئة للخلف وأعاق الحارس السنغالي جارود بوين ليحصل وست هام على ركلة جزاء سجل من خلالها مانويل لانتسيني.استعاد تشيلسي تفوقه بعد أربع دقائق عن طريق ماونت، الذي عاد إلى مستواه بعد غياب بسبب مشاكل في ضرس العقل، حيث وصلته تمريرة طويلة من حكيم زياش حولها بتسديدة مثالية إلى شباك فابيانسكي.أدرك وست هام التعادل مرة أخرى في الدقيقة 56، عندما سدد بوين كرة منخفضة قوية من عند حافة منطقة الجزاء، فيما قلب ماسواكو المباراة لصالح وست هام في الدقيقة 87، عندما خدع مندي بتسديدة بدت وكأنها تمريرة عرضية لكن الكرة سقطت في المرمى عند القائم القريب.أهدت هذه الهزيمة التي تلقاها تشيلسي هدية غالية لكل من فريقي مانشستر سيتي وليفربول، حيث أصبح تشيلسي متقدما بنقطة واحدة في صدارة الترتيب على مانشستر سيتي، ونقطتين على ليفربول الذي يحل في المركز الثالث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1050321321_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_0b1b7028daa14bfc3cc45e4b4a40e9f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة وست هام وتشيلسي "3-2"... فيديو

15:11 GMT 04.12.2021
© REUTERS / PAUL CHILDSمباراة تشيلسي وساوثامبتون
مباراة تشيلسي وساوثامبتون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / PAUL CHILDS
تابعنا عبر
حقق فريق وست هام يونايتد مفاجأة كبيرة، اليوم السبت، بالفوز على ضيفه تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنتيجة 3-2 .
جاء فوز وست هام بهدف متأخر من مدافعه البديل آرثر ماسواكو، حيث افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 28 عندما سجل تياجو سيلفا بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ميسون ماونت سكنت شباك الحارس أوكاش فابيانسكي.
عاد أصحاب الأرض للمباراة في الدقيقة 40، عندما وضع جورجينيو حارس مرماه إدوار مندي تحت ضغط بتمريرة سيئة للخلف وأعاق الحارس السنغالي جارود بوين ليحصل وست هام على ركلة جزاء سجل من خلالها مانويل لانتسيني.
استعاد تشيلسي تفوقه بعد أربع دقائق عن طريق ماونت، الذي عاد إلى مستواه بعد غياب بسبب مشاكل في ضرس العقل، حيث وصلته تمريرة طويلة من حكيم زياش حولها بتسديدة مثالية إلى شباك فابيانسكي.
أدرك وست هام التعادل مرة أخرى في الدقيقة 56، عندما سدد بوين كرة منخفضة قوية من عند حافة منطقة الجزاء، فيما قلب ماسواكو المباراة لصالح وست هام في الدقيقة 87، عندما خدع مندي بتسديدة بدت وكأنها تمريرة عرضية لكن الكرة سقطت في المرمى عند القائم القريب.
أهدت هذه الهزيمة التي تلقاها تشيلسي هدية غالية لكل من فريقي مانشستر سيتي وليفربول، حيث أصبح تشيلسي متقدما بنقطة واحدة في صدارة الترتيب على مانشستر سيتي، ونقطتين على ليفربول الذي يحل في المركز الثالث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:25 GMTميقاتي يعلق على الاتصال مع ماكرون وابن سلمان... "خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية"
16:16 GMTالصحة المصرية تكشف تفاصيل التطعيم "الوشيك" بالجرعة الثالثة
16:15 GMTإعلام: إيلون ماسك يتخلى عن آخر أملاكه العقارية
16:12 GMTإيران ترد على التهديد بتلقيها ضربة عسكرية من إسرائيل: أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا
16:11 GMTبيلاروسيا تعلن انتهاك مروحية عسكرية أوكرانية لمجالها الجوي... فيديو
16:04 GMTباربادوس... أحدث جمهوريات العالم
16:01 GMTاحتفالية كريسماس تتحول إلى أضخم ناشر لعدوى "أوميكرون" خارج جنوب أفريقيا
16:00 GMT"فيفا" يعتذر لمنتخب السودان بسبب كورونا قبل مواجهة مصر
15:58 GMTكاميرا بحجم حبة ملح تتجول في الشرايين... صور الجوال لن تكون كالسابق... صور وفيديو
15:40 GMTخبراء: أوميكرون سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي
15:26 GMT طائرة استطلاع أمريكية تجبر رحلة مدنية على تغيير مسارها
15:21 GMTالسعودية وفرنسا تدشنان مشروعا لبناء منشأة تصنيع مكونات هياكل الطائرات في المملكة
15:21 GMTماكرون يغرد عن تحول السعودية ومناقشة "صريحة ومفيدة" مع محمد بن سلمان
15:17 GMTولي العهد السعودي يبدأ زيارة خارج المملكة هي الأولى من نوعها
15:16 GMTمقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية... فيديو
15:15 GMTبايدن وبوتين يجريان مكالمة فيديو الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الأوكراني ومواضيع أخرى
15:11 GMTمعلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور
15:11 GMTأهداف مباراة وست هام وتشيلسي "3-2"... فيديو
15:09 GMTالسعودية تعلن توقيع اتفاقية مع "إيرباص" للتعاون في قطاع الطيران العسكري
15:02 GMTالرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من بناء 1058 وحدة استيطانية