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https://arabic.sputniknews.com/20211204/إثيوبيا-الوكالة-الرسمية-تنشر-صورا-لـآلاف-الجنود-المستسلمين-من-جبهة-تيغراي-1053545466.html
إثيوبيا... الوكالة الرسمية تنشر صورا لـ"آلاف الجنود المستسلمين من جبهة تيغراي"
إثيوبيا... الوكالة الرسمية تنشر صورا لـ"آلاف الجنود المستسلمين من جبهة تيغراي"
نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم السبت، صورا تقول إنها لآلاف الجنود التابعين لجبهة تحرير ‏تيغراي الذين استسلموا للجيش الوطني الإثيوبي، بقيادة رئيس... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T12:36+0000
2021-12-04T12:36+0000
أخبار إثيوبيا
آبي أحمد
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وتبين الصور التي نشرتها شبكة "فانا" الإثيوبية كذلك عبر حسابها على موقع "تويتر" شبابا يرتدون ملابس عادية وغير عسكرية، ومجردين من السلاح.وأشارت الوكالة الإثيوبية إلى أن "الآلاف من جنود جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية استسلموا عقب دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى جميع الأشخاص الذين يقاتلون إلى جانبها للاستسلام بسلام".ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الأسرى أنهم "أجبروا على الاستسلام مع هزيمة المجموعة، وقالوا إنهم أُجبروا على الحرب دون فهم الواقع".كما "أعربوا عن أسفهم لأفعالهم، مشيرين إلى أنهم شاركوا في الحرب دون إرادتهم لأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تواجه هزيمة كاملة على جميع الجهات، وكانت تجبر جميع أسر تيغراي على توفير فرد من كل أسرة للقتال".ودعا الأسرى الآخرين إلى نبذ التضليل المستمر من قبل الجماعة الإجرامية والاستسلام سلميا.ولفتوا إلى العديد من زملائهم لقوا حتفهم في ساحة المعركة، وشكروا قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والمجتمع ككل على المعاملة التي تلقوها.وحث الأسرى جميع شباب تيغراي على "الاستسلام بسلام والآخرين على الامتناع عن الانضمام إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بتجاهل دعايتها الكاذبة التي تزعم النصر"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/القوات-الإثيوبية-تعلن-تحرير-4-مدن-جديدة-من-قبضة-جبهة-تحرير-تيغراي-1053536667.html
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أخبار إثيوبيا, آبي أحمد

إثيوبيا... الوكالة الرسمية تنشر صورا لـ"آلاف الجنود المستسلمين من جبهة تيغراي"

12:36 GMT 04.12.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERIرئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد
رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم السبت، صورا تقول إنها لآلاف الجنود التابعين لجبهة تحرير ‏تيغراي الذين استسلموا للجيش الوطني الإثيوبي، بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد.‏
وتبين الصور التي نشرتها شبكة "فانا" الإثيوبية كذلك عبر حسابها على موقع "تويتر" شبابا يرتدون ملابس عادية وغير عسكرية، ومجردين من السلاح.
وأشارت الوكالة الإثيوبية إلى أن "الآلاف من جنود جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية استسلموا عقب دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى جميع الأشخاص الذين يقاتلون إلى جانبها للاستسلام بسلام".
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الأسرى أنهم "أجبروا على الاستسلام مع هزيمة المجموعة، وقالوا إنهم أُجبروا على الحرب دون فهم الواقع".
العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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09:35 GMT
كما "أعربوا عن أسفهم لأفعالهم، مشيرين إلى أنهم شاركوا في الحرب دون إرادتهم لأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تواجه هزيمة كاملة على جميع الجهات، وكانت تجبر جميع أسر تيغراي على توفير فرد من كل أسرة للقتال".
ودعا الأسرى الآخرين إلى نبذ التضليل المستمر من قبل الجماعة الإجرامية والاستسلام سلميا.
وقالوا: ""نحن محظوظون حقا لأننا استسلمنا للجيش الوطني ونحصل على الحماية والأمان".
ولفتوا إلى العديد من زملائهم لقوا حتفهم في ساحة المعركة، وشكروا قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والمجتمع ككل على المعاملة التي تلقوها.
وحث الأسرى جميع شباب تيغراي على "الاستسلام بسلام والآخرين على الامتناع عن الانضمام إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بتجاهل دعايتها الكاذبة التي تزعم النصر"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
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