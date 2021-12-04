https://arabic.sputniknews.com/20211204/إعلام-إيلون-ماسك-يتخلى-عن-آخر-أملاكه-العقارية-1053557440.html

إعلام: إيلون ماسك يتخلى عن آخر أملاكه العقارية

إعلام: إيلون ماسك يتخلى عن آخر أملاكه العقارية

باع إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا، آخر ممتلكاته العقارية المتبقية، وهي عبارة عن عقار تاريخي فخم في منطقة "سيليكون فالي" في كاليفورنيا مقابل 30 مليون دولار، هذا... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T16:15+0000

2021-12-04T16:15+0000

2021-12-04T16:15+0000

إيلون ماسك

تيسلا

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وأوفى إيلون ماسك بتعهده، العام الماضي، "بعدم امتلاك منزل"، حيث باع رئيس شركة تيسلا والملياردير قصره الذي تبلغ مساحته 16000 قدم مربع في هيلزبورو، في ولاية كاليفورنيا، وهي منطقة راقية في سيليكون فالي جنوب سان فرانسيسكو، حسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الجمعة.وتم بيع العقار مقابل 30 مليون دولار، بعد إدراجه في البداية بمبلغ 37.5 مليون دولار، وفي النهاية اعترف بمبلغ 31.99 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لسجلات.وبقيت هوية المشتري طي الكتمان، وأعلن ماسك سابقًا أن العقار الذي تبلغ مساحته 47 فدانًا كان "آخر منزل متبقٍ له" في كاليفورنيا بعد بيع ممتلكاته الأخرى في الولاية.وتتميز الملكية التي يبلغ عمرها 100 عام، والمعروفة باسم "غينييكوغ"، بتاريخ عريق، وقد تم بناؤها في الأصل عام 1912 من قبل الكونت كريستيان دي جيني، وهو عضو من طبقة النبلاء الفرنسيين، وانتقل إلى الولاية بعد الزواج من كاليفورنيا.كما يعد العقار المصمم على الطراز الأوروبي واحدًا من أكبر قطع الأراضي في المنطقة، ظل العقار في عائلة دي جيني لأكثر من قرن قبل أن يتم عرضه للبيع مقابل 100 مليون دولار في عام 2013، وفي عام 2016، تم تخفيض السعر المطلوب إلى 29.85 مليون دولار.واشترى السيد ماسك المنزل مقابل 23.4 مليون دولار في عام 2017، وفقًا للسجلات العامة.

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إيلون ماسك, تيسلا