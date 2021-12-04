تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/إعلام-إيلون-ماسك-يتخلى-عن-آخر-أملاكه-العقارية-1053557440.html
إعلام: إيلون ماسك يتخلى عن آخر أملاكه العقارية
إعلام: إيلون ماسك يتخلى عن آخر أملاكه العقارية
باع إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا، آخر ممتلكاته العقارية المتبقية، وهي عبارة عن عقار تاريخي فخم في منطقة "سيليكون فالي" في كاليفورنيا مقابل 30 مليون دولار، هذا... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T16:15+0000
2021-12-04T16:15+0000
إيلون ماسك
تيسلا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104551/48/1045514876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7bc59b17ce6b88336d541df0d47b439.jpg
وأوفى إيلون ماسك بتعهده، العام الماضي، "بعدم امتلاك منزل"، حيث باع رئيس شركة تيسلا والملياردير قصره الذي تبلغ مساحته 16000 قدم مربع في هيلزبورو، في ولاية كاليفورنيا، وهي منطقة راقية في سيليكون فالي جنوب سان فرانسيسكو، حسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الجمعة.وتم بيع العقار مقابل 30 مليون دولار، بعد إدراجه في البداية بمبلغ 37.5 مليون دولار، وفي النهاية اعترف بمبلغ 31.99 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لسجلات.وبقيت هوية المشتري طي الكتمان، وأعلن ماسك سابقًا أن العقار الذي تبلغ مساحته 47 فدانًا كان "آخر منزل متبقٍ له" في كاليفورنيا بعد بيع ممتلكاته الأخرى في الولاية.وتتميز الملكية التي يبلغ عمرها 100 عام، والمعروفة باسم "غينييكوغ"، بتاريخ عريق، وقد تم بناؤها في الأصل عام 1912 من قبل الكونت كريستيان دي جيني، وهو عضو من طبقة النبلاء الفرنسيين، وانتقل إلى الولاية بعد الزواج من كاليفورنيا.كما يعد العقار المصمم على الطراز الأوروبي واحدًا من أكبر قطع الأراضي في المنطقة، ظل العقار في عائلة دي جيني لأكثر من قرن قبل أن يتم عرضه للبيع مقابل 100 مليون دولار في عام 2013، وفي عام 2016، تم تخفيض السعر المطلوب إلى 29.85 مليون دولار.واشترى السيد ماسك المنزل مقابل 23.4 مليون دولار في عام 2017، وفقًا للسجلات العامة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104551/48/1045514876_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a98f4e3fdfc12e48c488d9b7fc3ae2fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيلون ماسك, تيسلا

إعلام: إيلون ماسك يتخلى عن آخر أملاكه العقارية

16:15 GMT 04.12.2021
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
باع إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا، آخر ممتلكاته العقارية المتبقية، وهي عبارة عن عقار تاريخي فخم في منطقة "سيليكون فالي" في كاليفورنيا مقابل 30 مليون دولار، هذا الأسبوع.
وأوفى إيلون ماسك بتعهده، العام الماضي، "بعدم امتلاك منزل"، حيث باع رئيس شركة تيسلا والملياردير قصره الذي تبلغ مساحته 16000 قدم مربع في هيلزبورو، في ولاية كاليفورنيا، وهي منطقة راقية في سيليكون فالي جنوب سان فرانسيسكو، حسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الجمعة.
وتم بيع العقار مقابل 30 مليون دولار، بعد إدراجه في البداية بمبلغ 37.5 مليون دولار، وفي النهاية اعترف بمبلغ 31.99 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لسجلات.
وبقيت هوية المشتري طي الكتمان، وأعلن ماسك سابقًا أن العقار الذي تبلغ مساحته 47 فدانًا كان "آخر منزل متبقٍ له" في كاليفورنيا بعد بيع ممتلكاته الأخرى في الولاية.
وتتميز الملكية التي يبلغ عمرها 100 عام، والمعروفة باسم "غينييكوغ"، بتاريخ عريق، وقد تم بناؤها في الأصل عام 1912 من قبل الكونت كريستيان دي جيني، وهو عضو من طبقة النبلاء الفرنسيين، وانتقل إلى الولاية بعد الزواج من كاليفورنيا.
كما يعد العقار المصمم على الطراز الأوروبي واحدًا من أكبر قطع الأراضي في المنطقة، ظل العقار في عائلة دي جيني لأكثر من قرن قبل أن يتم عرضه للبيع مقابل 100 مليون دولار في عام 2013، وفي عام 2016، تم تخفيض السعر المطلوب إلى 29.85 مليون دولار.
واشترى السيد ماسك المنزل مقابل 23.4 مليون دولار في عام 2017، وفقًا للسجلات العامة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:25 GMTميقاتي يعلق على الاتصال مع ماكرون وابن سلمان... "خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية"
16:16 GMTالصحة المصرية تكشف تفاصيل التطعيم "الوشيك" بالجرعة الثالثة
16:15 GMTإعلام: إيلون ماسك يتخلى عن آخر أملاكه العقارية
16:12 GMTإيران ترد على التهديد بتلقيها ضربة عسكرية من إسرائيل: أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا
16:11 GMTبيلاروسيا تعلن انتهاك مروحية عسكرية أوكرانية لمجالها الجوي... فيديو
16:04 GMTباربادوس... أحدث جمهوريات العالم
16:01 GMTاحتفالية كريسماس تتحول إلى أضخم ناشر لعدوى "أوميكرون" خارج جنوب أفريقيا
16:00 GMT"فيفا" يعتذر لمنتخب السودان بسبب كورونا قبل مواجهة مصر
15:58 GMTكاميرا بحجم حبة ملح تتجول في الشرايين... صور الجوال لن تكون كالسابق... صور وفيديو
15:40 GMTخبراء: أوميكرون سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي
15:26 GMT طائرة استطلاع أمريكية تجبر رحلة مدنية على تغيير مسارها
15:21 GMTالسعودية وفرنسا تدشنان مشروعا لبناء منشأة تصنيع مكونات هياكل الطائرات في المملكة
15:21 GMTماكرون يغرد عن تحول السعودية ومناقشة "صريحة ومفيدة" مع محمد بن سلمان
15:17 GMTولي العهد السعودي يبدأ زيارة خارج المملكة هي الأولى من نوعها
15:16 GMTمقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية... فيديو
15:15 GMTبايدن وبوتين يجريان مكالمة فيديو الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الأوكراني ومواضيع أخرى
15:11 GMTمعلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور
15:11 GMTأهداف مباراة وست هام وتشيلسي "3-2"... فيديو
15:09 GMTالسعودية تعلن توقيع اتفاقية مع "إيرباص" للتعاون في قطاع الطيران العسكري
15:02 GMTالرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من بناء 1058 وحدة استيطانية