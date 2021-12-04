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إعلام: لبنان يبني سياجا على الحدود مع إسرائيل... فيديو
إعلام: لبنان يبني سياجا على الحدود مع إسرائيل... فيديو
أفادت قناة عبرية، اليوم السبت، بأن لبنان يقوم ببناء سياج حدودي مع إسرائيل. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:34+0000
2021-12-04T11:01+0000
لبنان
إسرائيل
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن لبنان يقوم ببناء سياج على الحدود مع إسرائيل، على الجانب اللبناني نفسه.وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني في شريط فيديو أن اللبنانيين يقومون ببناء سياج حدودي مع إسرائيل، الذي يتم بناؤه لأول مرة، مشيرة إلى أن المئات من المتظاهرين اللبنانيين قد خرقوا سياجا حدوديا مع إسرائيل، في الرابع عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، أو خط التماس بين البلدين، ودخلوا الأراضي الإسرائيلية خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "سيف القدس".ولفتت القناة إلى أنه فور اقتحام المئات من اللبنانيين هذا السياج الحدودي مع إسرائيل، قام الجيش الإسرائيلي بدفع الدبابات نحوهم، ونشر طائرات مسيرة محملة بالغاز المسيل للدموع، وهو ما دفعهم إلى الانسحاب، في وقت استمر اللبنانيون لعدة أيام في التظاهر بطول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، خلال مواجهته للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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لبنان, إسرائيل

إعلام: لبنان يبني سياجا على الحدود مع إسرائيل... فيديو

10:34 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 11:01 GMT 04.12.2021)
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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أفادت قناة عبرية، اليوم السبت، بأن لبنان يقوم ببناء سياج حدودي مع إسرائيل.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن لبنان يقوم ببناء سياج على الحدود مع إسرائيل، على الجانب اللبناني نفسه.
وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني في شريط فيديو أن اللبنانيين يقومون ببناء سياج حدودي مع إسرائيل، الذي يتم بناؤه لأول مرة، مشيرة إلى أن المئات من المتظاهرين اللبنانيين قد خرقوا سياجا حدوديا مع إسرائيل، في الرابع عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، أو خط التماس بين البلدين، ودخلوا الأراضي الإسرائيلية خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "سيف القدس".
ولفتت القناة إلى أنه فور اقتحام المئات من اللبنانيين هذا السياج الحدودي مع إسرائيل، قام الجيش الإسرائيلي بدفع الدبابات نحوهم، ونشر طائرات مسيرة محملة بالغاز المسيل للدموع، وهو ما دفعهم إلى الانسحاب، في وقت استمر اللبنانيون لعدة أيام في التظاهر بطول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، خلال مواجهته للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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