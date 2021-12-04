إعلام: لبنان يبني سياجا على الحدود مع إسرائيل... فيديو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن لبنان يقوم ببناء سياج على الحدود مع إسرائيل، على الجانب اللبناني نفسه.وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني في شريط فيديو أن اللبنانيين يقومون ببناء سياج حدودي مع إسرائيل، الذي يتم بناؤه لأول مرة، مشيرة إلى أن المئات من المتظاهرين اللبنانيين قد خرقوا سياجا حدوديا مع إسرائيل، في الرابع عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، أو خط التماس بين البلدين، ودخلوا الأراضي الإسرائيلية خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "سيف القدس".ولفتت القناة إلى أنه فور اقتحام المئات من اللبنانيين هذا السياج الحدودي مع إسرائيل، قام الجيش الإسرائيلي بدفع الدبابات نحوهم، ونشر طائرات مسيرة محملة بالغاز المسيل للدموع، وهو ما دفعهم إلى الانسحاب، في وقت استمر اللبنانيون لعدة أيام في التظاهر بطول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، خلال مواجهته للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني في شريط فيديو أن اللبنانيين يقومون ببناء سياج حدودي مع إسرائيل، الذي يتم بناؤه لأول مرة، مشيرة إلى أن المئات من المتظاهرين اللبنانيين قد خرقوا سياجا حدوديا مع إسرائيل، في الرابع عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، أو خط التماس بين البلدين، ودخلوا الأراضي الإسرائيلية خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "سيف القدس".
ولفتت القناة إلى أنه فور اقتحام المئات من اللبنانيين هذا السياج الحدودي مع إسرائيل، قام الجيش الإسرائيلي بدفع الدبابات نحوهم، ونشر طائرات مسيرة محملة بالغاز المسيل للدموع، وهو ما دفعهم إلى الانسحاب، في وقت استمر اللبنانيون لعدة أيام في التظاهر بطول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، خلال مواجهته للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.