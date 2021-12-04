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https://arabic.sputniknews.com/20211204/إغلاق-شامل-لشركات-الصرافة-ومراكز-التسوق-في-عدن-احتجاجا-على-تدهور-العملة-1053547308.html
إغلاق شامل لشركات الصرافة ومراكز التسوق في عدن احتجاجا على تدهور العملة
إغلاق شامل لشركات الصرافة ومراكز التسوق في عدن احتجاجا على تدهور العملة
أغلقت مراكز التسوق وشركات الصرافة في مدينة عدن جنوبي اليمن أبوابها أمام عملائها بشكل كامل، اليوم السبت، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وانهيار سعر العملة... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T13:08+0000
2021-12-04T13:08+0000
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وحسب "رويترز"، دعت جمعية الصرافين في عدن في بيان أصدرته، أمس الجمعة، جميع منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية في عدن ومحافظات الجنوب إلى تنفيذ إضراب شامل، ابتداءً من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين.وطالبت جمعية الصرافين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية باتخاذ الموقف الذي يمليه الواجب وتستدعيه الأوضاع الإنسانية المتهالكة.ونقلت "رويترز"، عن بعض المواطنين في عدن، قولهم إن جميع مولات ومراكز التسوق التجارية وأسواق الذهب أغلقت يوم السبت بالكامل احتجاجا على انهيار العملة.وفي السياق، قررت جمعية المخابز والأفران المهنية في العاصمة المؤقتة عدن رفع أسعار الروتي (رغيف الخبز) 50%.كما تشهد الأسواق في عدن ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية.
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أخبار اليمن الأن

إغلاق شامل لشركات الصرافة ومراكز التسوق في عدن احتجاجا على تدهور العملة

13:08 GMT 04.12.2021
© REUTERS / FAWAZ SALMANمنظر يطل على مدينة عدن، اليمن 12 أغسطس 2019
منظر يطل على مدينة عدن، اليمن 12 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / FAWAZ SALMAN
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أغلقت مراكز التسوق وشركات الصرافة في مدينة عدن جنوبي اليمن أبوابها أمام عملائها بشكل كامل، اليوم السبت، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وانهيار سعر العملة المحلية.
وحسب "رويترز"، دعت جمعية الصرافين في عدن في بيان أصدرته، أمس الجمعة، جميع منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية في عدن ومحافظات الجنوب إلى تنفيذ إضراب شامل، ابتداءً من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين.

وطالبت جمعية الصرافين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية باتخاذ الموقف الذي يمليه الواجب وتستدعيه الأوضاع الإنسانية المتهالكة.
جنود يرافقون مسؤولين حكوميين يقومون بجولة في محطة الحاويات في ميناء عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021
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18 نوفمبر, 15:01 GMT
ونقلت "رويترز"، عن بعض المواطنين في عدن، قولهم إن جميع مولات ومراكز التسوق التجارية وأسواق الذهب أغلقت يوم السبت بالكامل احتجاجا على انهيار العملة.

وفي السياق، قررت جمعية المخابز والأفران المهنية في العاصمة المؤقتة عدن رفع أسعار الروتي (رغيف الخبز) 50%.

وشهد الريال اليمني هبوطا حادا ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية في مدينة عدن الساحلية وجنوب البلاد، الأسبوع الماضي، مسجلا 1700 للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

كما تشهد الأسواق في عدن ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية.
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