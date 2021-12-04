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إغلاق مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية بغامبيا
إغلاق مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية بغامبيا
أغلقت مراكز التصويت أبوابها في غامبيا، اليوم السبت، وسط توقعات بأن تسجل نسبة المشاركة أرقاما قياسية غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
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الرباط - سبوتنيك. وقال مصدر في اللجنة المنظمة للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 67% قبل إغلاق مراكز الاقتراع، مؤكدا أن فرز الأصوات بدأ مباشرة بعد إغلاق مكاتب التصويت.وبحسب المصدر، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية مساء غد الأحد.وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن الانتخابات جرت في ظروف جيدة ولم تسجل حوادث أو خروقات على الأقل في المدن الرئيسية خلال ساعات التصويت.وأضاف أنه "تم تمديد إغلاق مراكز التصويت ساعة كاملة في مدن بانجول، وكور، وسيرنيي، بسبب الطوابير الطويلة التي اصطفت أمام مراكز الاقتراع طيلة ساعات النهار".ويراقب الأجواء الانتخابية، التي انطلقت في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وانتهت الخميس الماضي، كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.ويعد الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو (56 عاما)، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات والبقاء في سدة الحكم لمدة خمس سنوات قادمة. وينافس بارو في هذه الانتخابات المعارض المخضرم حسينو دربو (73 عاما).ويعتبر المراقبون أن هذه الانتخابات بمثابة اختبار للانتقال الديمقراطي للسلطة في البلاد التي عاشت على وقع أزمة سياسية استمرت شهرًا ونصف حين رفض يحيى جامع الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات وتسليم السلطة للمرشح الفائز.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/غامبيا-تختار-رئيسا-من-بين-6-مرشحين-أوفرهم-حظا-الرئيس-المنتهية-ولايته-1053538157.html
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إغلاق مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية بغامبيا

20:30 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / Marco Longariأنصار السياسي آدم بايرو في غامبيا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
أنصار السياسي آدم بايرو في غامبيا، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / Marco Longari
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أغلقت مراكز التصويت أبوابها في غامبيا، اليوم السبت، وسط توقعات بأن تسجل نسبة المشاركة أرقاما قياسية غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية.
الرباط - سبوتنيك. وقال مصدر في اللجنة المنظمة للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 67% قبل إغلاق مراكز الاقتراع، مؤكدا أن فرز الأصوات بدأ مباشرة بعد إغلاق مكاتب التصويت.
وبحسب المصدر، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية مساء غد الأحد.
ويبلغ عدد الناخبين في غامبيا 960 ألف ناخب يختارون رئيسا من بين 6 مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو، والمعارض حسينو دربو، وماما كانده، وعيسى مبيي فال، وحليفة صلاح، وعبدولي إبريما جامع.
وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن الانتخابات جرت في ظروف جيدة ولم تسجل حوادث أو خروقات على الأقل في المدن الرئيسية خلال ساعات التصويت.
وأضاف أنه "تم تمديد إغلاق مراكز التصويت ساعة كاملة في مدن بانجول، وكور، وسيرنيي، بسبب الطوابير الطويلة التي اصطفت أمام مراكز الاقتراع طيلة ساعات النهار".
رئيس غامبيا المخلوع يحيى جامع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
غامبيا تختار رئيسا من بين 6 مرشحين أوفرهم حظا الرئيس المنتهية ولايته
10:19 GMT
ويراقب الأجواء الانتخابية، التي انطلقت في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وانتهت الخميس الماضي، كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ويعتبر الخبراء أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات حرة منذ إزاحة الرئيس السابق، يحيى جامح، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 22 عامًا، ورفض الاعتراف بنتائج انتخابات 2017 قبل أن يقرر تحت ضغط شعبي الرحيل إلى المنفى في غينيا الاستوائية.
ويعد الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو (56 عاما)، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات والبقاء في سدة الحكم لمدة خمس سنوات قادمة. وينافس بارو في هذه الانتخابات المعارض المخضرم حسينو دربو (73 عاما).
ويعتبر المراقبون أن هذه الانتخابات بمثابة اختبار للانتقال الديمقراطي للسلطة في البلاد التي عاشت على وقع أزمة سياسية استمرت شهرًا ونصف حين رفض يحيى جامع الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات وتسليم السلطة للمرشح الفائز.
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