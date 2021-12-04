إغلاق مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية بغامبيا

الرباط - سبوتنيك. وقال مصدر في اللجنة المنظمة للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 67% قبل إغلاق مراكز الاقتراع، مؤكدا أن فرز الأصوات بدأ مباشرة بعد إغلاق مكاتب التصويت.وبحسب المصدر، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية مساء غد الأحد.وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن الانتخابات جرت في ظروف جيدة ولم تسجل حوادث أو خروقات على الأقل في المدن الرئيسية خلال ساعات التصويت.وأضاف أنه "تم تمديد إغلاق مراكز التصويت ساعة كاملة في مدن بانجول، وكور، وسيرنيي، بسبب الطوابير الطويلة التي اصطفت أمام مراكز الاقتراع طيلة ساعات النهار".ويراقب الأجواء الانتخابية، التي انطلقت في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وانتهت الخميس الماضي، كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.ويعد الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو (56 عاما)، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات والبقاء في سدة الحكم لمدة خمس سنوات قادمة. وينافس بارو في هذه الانتخابات المعارض المخضرم حسينو دربو (73 عاما).ويعتبر المراقبون أن هذه الانتخابات بمثابة اختبار للانتقال الديمقراطي للسلطة في البلاد التي عاشت على وقع أزمة سياسية استمرت شهرًا ونصف حين رفض يحيى جامع الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات وتسليم السلطة للمرشح الفائز.
ويراقب الأجواء الانتخابية، التي انطلقت في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وانتهت الخميس الماضي، كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ويعتبر الخبراء أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات حرة منذ إزاحة الرئيس السابق، يحيى جامح، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 22 عامًا، ورفض الاعتراف بنتائج انتخابات 2017 قبل أن يقرر تحت ضغط شعبي الرحيل إلى المنفى في غينيا الاستوائية.
ويعد الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو (56 عاما)، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات والبقاء في سدة الحكم لمدة خمس سنوات قادمة. وينافس بارو في هذه الانتخابات المعارض المخضرم حسينو دربو (73 عاما).
ويعتبر المراقبون أن هذه الانتخابات بمثابة اختبار للانتقال الديمقراطي للسلطة في البلاد التي عاشت على وقع أزمة سياسية استمرت شهرًا ونصف حين رفض يحيى جامع الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات وتسليم السلطة للمرشح الفائز.