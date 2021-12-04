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https://arabic.sputniknews.com/20211204/إيران-ترد-على-التهديد-بتلقيها-ضربة-عسكرية-من-إسرائيل-أضغاث-أحلام-لا-يمكن-تفسيرها-أبدا-1053556564.html
إيران ترد على التهديد بتلقيها ضربة عسكرية من إسرائيل: أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا
إيران ترد على التهديد بتلقيها ضربة عسكرية من إسرائيل: أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا
حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري، الصهاينة من نواياهم ضد إيران، قائلا إن مهاجمة إيران بالنسبة لهم كالحلم. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T16:12+0000
2021-12-04T16:12+0000
أخبار إيران
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وقال باقري، إن "الصهاينة يجب عليهم أن يحلموا بمهاجمة إيران وما هي إلا أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا"، مجددا التأكيد على ضرورة رفع إجراءات الحظر غير القانونية عن الجمهورية الإيرانية، حسب وكالة فارس الإيرانية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قال في تصريحات نقلتها "صحيفة يديعوت أحرونوت"، إنه "قد لا يكون هناك مفر من ضرب إيران، ونحن نستعد لهذا الاحتمال"، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية للتسلح صادقت على شراء أسلحة وذخائر جديدة.وبشأن مفاوضات فيينا، والوثيقتين اللتين عرضتهما إيران على أطراف الاتفاق النووي، شدد المسؤول الإيراني على أهمية أن يتفق الجانبان على أساس المفاوضات وهو الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدا أن الأطراف الأوروبية أقرت بضرورة إنشاء آلية تحقق. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني تعليقا على مطالب إيران من الطرف المقابل، "تأكيدنا هو أنه يجب أن تستمر جميع القضايا المتعلقة بأنشطتنا النووية في إطار الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015، مضيفا أن قضايا التحقق والضمانات التي يجب تقديمها هي قضايا خطيرة للغاية واردة في الوثيقة الثالثة التي يتم عرضها.وتوقفت المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي حتى الأسبوع المقبل، حيث أعرب مسؤولون أوروبيون، اليوم الجمعة، عن استيائهم من مطالب الإدارة الإيرانية الجديدة، بحسب "رويترز".ووضعت اتفاقية عام 2015 قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية.وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق، الذي وصفه بـ "المتساهل" مع إيران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية مؤلمة على طهران التي بدأت بعد ذلك في تخفيض العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق، لاسيما بشأن تخصيب اليورانيوم.وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، استأنفت إيران والقوى الكبرى مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي. وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا منذ أبريل/ نيسان الماضي.تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي
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أخبار إيران

إيران ترد على التهديد بتلقيها ضربة عسكرية من إسرائيل: أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا

16:12 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري، الصهاينة من نواياهم ضد إيران، قائلا إن مهاجمة إيران بالنسبة لهم كالحلم.
وقال باقري، إن "الصهاينة يجب عليهم أن يحلموا بمهاجمة إيران وما هي إلا أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا"، مجددا التأكيد على ضرورة رفع إجراءات الحظر غير القانونية عن الجمهورية الإيرانية، حسب وكالة فارس الإيرانية.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
أبو الغيط يتحدث عن أمن الخليج ومخاطر التهديد الإيراني على مضيقي هرمز وباب المندب
09:25 GMT
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قال في تصريحات نقلتها "صحيفة يديعوت أحرونوت"، إنه "قد لا يكون هناك مفر من ضرب إيران، ونحن نستعد لهذا الاحتمال"، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية للتسلح صادقت على شراء أسلحة وذخائر جديدة.
وبشأن مفاوضات فيينا، والوثيقتين اللتين عرضتهما إيران على أطراف الاتفاق النووي، شدد المسؤول الإيراني على أهمية أن يتفق الجانبان على أساس المفاوضات وهو الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدا أن الأطراف الأوروبية أقرت بضرورة إنشاء آلية تحقق.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني تعليقا على مطالب إيران من الطرف المقابل، "تأكيدنا هو أنه يجب أن تستمر جميع القضايا المتعلقة بأنشطتنا النووية في إطار الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015، مضيفا أن قضايا التحقق والضمانات التي يجب تقديمها هي قضايا خطيرة للغاية واردة في الوثيقة الثالثة التي يتم عرضها.
وتوقفت المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي حتى الأسبوع المقبل، حيث أعرب مسؤولون أوروبيون، اليوم الجمعة، عن استيائهم من مطالب الإدارة الإيرانية الجديدة، بحسب "رويترز".
ووضعت اتفاقية عام 2015 قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق، الذي وصفه بـ "المتساهل" مع إيران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية مؤلمة على طهران التي بدأت بعد ذلك في تخفيض العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق، لاسيما بشأن تخصيب اليورانيوم.
وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، استأنفت إيران والقوى الكبرى مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي. وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا منذ أبريل/ نيسان الماضي.
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