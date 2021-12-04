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https://arabic.sputniknews.com/20211204/إيران-تعلن-تصدير-أحد-أهم-منتجانها-إلى-السعودية-1053547918.html
إيران تعلن تصدير أحد أهم منتجانها إلى السعودية
إيران تعلن تصدير أحد أهم منتجانها إلى السعودية
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، تصدير أحد أهم المنتجات الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T13:19+0000
2021-12-04T13:19+0000
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
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قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية، إن إيران صدرت 4 كغ من منتج الزعفران المحلي إلى السعودية بقيمة 2000 دولار في الشهر السابع من السنة المالية المختتم في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي". وأشار لطيفي، إلى أن صادرات السلع الإيرانية إلى السعودية بلغت 41.14 ألف دولار منذ 21 مارس/ آذار 2021 حتى الآن، رغم تجميد العلاقات التجارية السعودية منذ عام 2016.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، قد كشف مطلع الشهر الماضي، في مقابلة مع وكالة "مهر"، أن طهران أجرت 4 جولات من المحادثات مع السعودية في العاصمة العراقية بغداد.ووصف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، المفاوضات مع إيران بأنها "ودية لكنها لم تحرز تقدما كبيرا".تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/إيران-ترد-على-وزير-الخارجية-السعودي-لا-جديد-وفتح-السفارتين-بعيد-1050720365.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

إيران تعلن تصدير أحد أهم منتجانها إلى السعودية

13:19 GMT 04.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، تصدير أحد أهم المنتجات الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية.
قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية، إن إيران صدرت 4 كغ من منتج الزعفران المحلي إلى السعودية بقيمة 2000 دولار في الشهر السابع من السنة المالية المختتم في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
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وأشار لطيفي، إلى أن صادرات السلع الإيرانية إلى السعودية بلغت 41.14 ألف دولار منذ 21 مارس/ آذار 2021 حتى الآن، رغم تجميد العلاقات التجارية السعودية منذ عام 2016.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، قد كشف مطلع الشهر الماضي، في مقابلة مع وكالة "مهر"، أن طهران أجرت 4 جولات من المحادثات مع السعودية في العاصمة العراقية بغداد.
ووصف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، المفاوضات مع إيران بأنها "ودية لكنها لم تحرز تقدما كبيرا".
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