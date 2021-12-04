إيلون ماسك يطالب بالامتناع عن الترشح لأي منصب سياسي بعد تخطي سن محدد

وقال مؤسس شركتا "تسلا" و"سبيس إكس" في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، يوم الخميس الماضي: "دعونا نضع حدا لسن لا يمكنك من بعده الترشح لمنصب سياسي، ربما أقل بقليل من 70 عاما".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب تجاوز كل منهما سن الـ70، كذلك السيناتور بيرني ساندرز، الذي تشاجر مع ماسك في وقت سابق، ويبلغ من العمر 80 عاما.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ردا على تغريدة من ساندرز التي تطالب الأمريكيين الأثرياء "بدفع نصيبهم العادل"، قال ماسك: "ما زلت أنسى أنك ما زلت على قيد الحياة".كما أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، رد ماسك على انتقادات بيرني ساندرز لثروته الضخمة، موضحا له أنه سيستخدم أمواله لمساعدة البشرية.وكان ساندرز أشار إلى أن إيلون ماسك وجيف بيزوس "جشعين"، ليرد ماسك عليه وقتها، قائلا: "إنني أجمع الموارد للمساعدة في جعل الحياة متعددة الكواكب وإطالة ضوء الوعي بشأن النجوم".وعلى الرغم من أن أمريكا تحدد سن 35 عاما كحد أدنى للأشخاص الذين يترشحون للرئاسة، إلا أنه لا يوجد حد أقصى للعمر.