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https://arabic.sputniknews.com/20211204/إيلون-ماسك-يطالب-بالامتناع-عن-الترشح-لأي-منصب-سياسي-بعد-تخطي-سن-محدد-1053553458.html
إيلون ماسك يطالب بالامتناع عن الترشح لأي منصب سياسي بعد تخطي سن محدد
إيلون ماسك يطالب بالامتناع عن الترشح لأي منصب سياسي بعد تخطي سن محدد
اقترح الملياردير، إيلون ماسك، منع أي شخص يزيد عمره عن سن محدد من الترشح لمنصب سياسي.‏ 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:55+0000
2021-12-04T14:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
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وقال مؤسس شركتا "تسلا" و"سبيس إكس" في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، يوم الخميس الماضي: "دعونا نضع حدا لسن لا يمكنك من بعده الترشح لمنصب سياسي، ربما أقل بقليل من 70 عاما".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب تجاوز كل منهما سن الـ70، كذلك السيناتور بيرني ساندرز، الذي تشاجر مع ماسك في وقت سابق، ويبلغ من العمر 80 عاما.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ردا على تغريدة من ساندرز التي تطالب الأمريكيين الأثرياء "بدفع نصيبهم العادل"، قال ماسك: "ما زلت أنسى أنك ما زلت على قيد الحياة".كما أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، رد ماسك على انتقادات بيرني ساندرز لثروته الضخمة، موضحا له أنه سيستخدم أمواله لمساعدة البشرية.وكان ساندرز أشار إلى أن إيلون ماسك وجيف بيزوس "جشعين"، ليرد ماسك عليه وقتها، قائلا: "إنني أجمع الموارد للمساعدة في جعل الحياة متعددة الكواكب وإطالة ضوء الوعي بشأن النجوم".وعلى الرغم من أن أمريكا تحدد سن 35 عاما كحد أدنى للأشخاص الذين يترشحون للرئاسة، إلا أنه لا يوجد حد أقصى للعمر.
https://arabic.sputniknews.com/20210920/إيلون-ماسك-يسخر-من-بايدن-مازال-نائما-1050201715.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك

إيلون ماسك يطالب بالامتناع عن الترشح لأي منصب سياسي بعد تخطي سن محدد

14:55 GMT 04.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك
رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك
© REUTERS / POOL
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اقترح الملياردير، إيلون ماسك، منع أي شخص يزيد عمره عن سن محدد من الترشح لمنصب سياسي.‏
وقال مؤسس شركتا "تسلا" و"سبيس إكس" في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، يوم الخميس الماضي: "دعونا نضع حدا لسن لا يمكنك من بعده الترشح لمنصب سياسي، ربما أقل بقليل من 70 عاما".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب تجاوز كل منهما سن الـ70، كذلك السيناتور بيرني ساندرز، الذي تشاجر مع ماسك في وقت سابق، ويبلغ من العمر 80 عاما.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ردا على تغريدة من ساندرز التي تطالب الأمريكيين الأثرياء "بدفع نصيبهم العادل"، قال ماسك: "ما زلت أنسى أنك ما زلت على قيد الحياة".
كما أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، رد ماسك على انتقادات بيرني ساندرز لثروته الضخمة، موضحا له أنه سيستخدم أمواله لمساعدة البشرية.
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وكان ساندرز أشار إلى أن إيلون ماسك وجيف بيزوس "جشعين"، ليرد ماسك عليه وقتها، قائلا: "إنني أجمع الموارد للمساعدة في جعل الحياة متعددة الكواكب وإطالة ضوء الوعي بشأن النجوم".
وعلى الرغم من أن أمريكا تحدد سن 35 عاما كحد أدنى للأشخاص الذين يترشحون للرئاسة، إلا أنه لا يوجد حد أقصى للعمر.
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