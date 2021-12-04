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https://arabic.sputniknews.com/20211204/إيلون-ماسك-يعلن-تفاصيل-جديدة-بشأن-سيارة-تسلا-المرتقبة-سايبر-تراك-1053538990.html
إيلون ماسك يعلن تفاصيل جديدة بشأن سيارة تسلا المرتقبة "سايبر تراك"
إيلون ماسك يعلن تفاصيل جديدة بشأن سيارة تسلا المرتقبة "سايبر تراك"
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن تفاصيل جديدة بشأن سيارة "سايبر تراك"، الصادرة عن شركته "تسلا" ‏التي طال انتظارها.‏ 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:28+0000
2021-12-04T10:28+0000
تكنولوجيا
إيلون ماسك
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وكشف ماسك في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أن شاحنة "سايبر تراك" ستتميز بمتغير متطور رباعي المحركات.وتابع أن "الإنتاج الأولي للشاحنة سيتضمن 4 أنواع مختلفة من المحركات، مع تحكم مستقل وعزم دوران سريع للغاية لكل عجلة".وأضاف ماسك الذي أطلق على الشاحنة الكهربائية اسم "عربة التكنولوجيا المجنونة" أن "سايبر تراك" سيكون لها توجيه للعجلات الأمامية والخلفية على حد سواء، ويمكن أن "تسير بشكل قطري مثل السلطعون".وسوف تنافس سيارة "سايبر تراك" مع شاحنات أخرى مثل سيارة "هامر" الكهربائية، وسيارة "فورد إف-150 لايتننغ"، و"ريفيان آر 1 تي".وتم تصنيع شاحنة "سايبر تراك" من "تسلا"، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2019، من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في الصواريخ، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجها في العام المقبل.
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تكنولوجيا, إيلون ماسك

إيلون ماسك يعلن تفاصيل جديدة بشأن سيارة تسلا المرتقبة "سايبر تراك"

10:28 GMT 04.12.2021
© REUTERS / Brendan McDermidالملياردير البريطاني، إيلون ماسك، رئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية
الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، رئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية
© REUTERS / Brendan McDermid
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أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن تفاصيل جديدة بشأن سيارة "سايبر تراك"، الصادرة عن شركته "تسلا" ‏التي طال انتظارها.‏
وكشف ماسك في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أن شاحنة "سايبر تراك" ستتميز بمتغير متطور رباعي المحركات.
وتابع أن "الإنتاج الأولي للشاحنة سيتضمن 4 أنواع مختلفة من المحركات، مع تحكم مستقل وعزم دوران سريع للغاية لكل عجلة".
وأضاف ماسك الذي أطلق على الشاحنة الكهربائية اسم "عربة التكنولوجيا المجنونة" أن "سايبر تراك" سيكون لها توجيه للعجلات الأمامية والخلفية على حد سواء، ويمكن أن "تسير بشكل قطري مثل السلطعون".
وسوف تنافس سيارة "سايبر تراك" مع شاحنات أخرى مثل سيارة "هامر" الكهربائية، وسيارة "فورد إف-150 لايتننغ"، و"ريفيان آر 1 تي".
وتم تصنيع شاحنة "سايبر تراك" من "تسلا"، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2019، من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في الصواريخ، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجها في العام المقبل.
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