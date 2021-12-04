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اتحاد الشغل التونسي يكشف الرسائل التي يوجهها إلى رئيس الجمهورية
اتحاد الشغل التونسي يكشف الرسائل التي يوجهها إلى رئيس الجمهورية
كشف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، سامي الطاهري، عن الرسائل التي سيوجهها الاتحاد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T11:06+0000
2021-12-04T11:06+0000
أخبار تونس اليوم
اتحاد الشغل في تونس
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وفي تصريحات لإذاعة موزاييك، قال الطاهري: "سيكون من أبرز الرسائل التي سيتم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية بالأساس، المطالبة بتوضيح المسار الذي تسير فيه تونس".ووصف الطاهري الوضع في بلاده بالضبابي قائلا: "الأوضاع في البلاد ضبابية"، لافتا إلى أن "رفض تهميش الدور الوطني والاجتماعي للاتحاد"، سيكون من بين أبرز الرسائل التي سيرسلها الاتحاد إلى الرئيس.وأكد الأمين العام المساعد أن هذه الرسائل سيتم توجيهها خلال إحياء ذكرى استشهاد الزعيم فرحات حشاد.وقال: "يوجد العديد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تتهدد البلاد بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي لمدة تجاوزت أربعة أشهر وإلى اليوم لا نعلم مآلات قرارات 25 يوليو/ تموز".كما لفت الطاهري أن أن اتحاد الشغل التونسي "لن يقبل بتهميش دوره في البلاد ولا بمحاولات ضرب استقلاليته".
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أخبار تونس اليوم, اتحاد الشغل في تونس

اتحاد الشغل التونسي يكشف الرسائل التي يوجهها إلى رئيس الجمهورية

11:06 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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كشف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، سامي الطاهري، عن الرسائل التي سيوجهها الاتحاد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي تصريحات لإذاعة موزاييك، قال الطاهري: "سيكون من أبرز الرسائل التي سيتم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية بالأساس، المطالبة بتوضيح المسار الذي تسير فيه تونس".
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ووصف الطاهري الوضع في بلاده بالضبابي قائلا: "الأوضاع في البلاد ضبابية"، لافتا إلى أن "رفض تهميش الدور الوطني والاجتماعي للاتحاد"، سيكون من بين أبرز الرسائل التي سيرسلها الاتحاد إلى الرئيس.
وأكد الأمين العام المساعد أن هذه الرسائل سيتم توجيهها خلال إحياء ذكرى استشهاد الزعيم فرحات حشاد.
وقال: "يوجد العديد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تتهدد البلاد بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي لمدة تجاوزت أربعة أشهر وإلى اليوم لا نعلم مآلات قرارات 25 يوليو/ تموز".
كما لفت الطاهري أن أن اتحاد الشغل التونسي "لن يقبل بتهميش دوره في البلاد ولا بمحاولات ضرب استقلاليته".
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