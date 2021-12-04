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https://arabic.sputniknews.com/20211204/افتتاح-أول-مكتب-مصرفي-روسي-في-الإمارات-العربية-المتحدة-1053531126.html
افتتاح أول مكتب مصرفي روسي في الإمارات العربية المتحدة
افتتاح أول مكتب مصرفي روسي في الإمارات العربية المتحدة
يفتتح مصرف "سبيربنك" الروسي أول مكتب له في الشرق الأوسط، اليوم السبت، في الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن إطار اليوم الوطني الروسي في معرض "إكسبو 2020" في... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T06:46+0000
2021-12-04T06:46+0000
روسيا
اقتصاد
الإمارات
مصرف سبيربنك
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "سبيربنك"، ألكسندر فيدياخين، خلال مقابلة حصرية تكلم عن سبب افتتاح المكتب في الإمارات العربية المتحدة وعن استراتيجية العمل المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل الحلال، فضلاً عن آفاق العمل على الاستثمارات الروسية العربية. الخطوات الأولىوقال فيدياخين: "في يونيو/ حزيران من هذا العام ، بدأ المكتب عمله رسميا في الإمارات. ومنذ ذلك الحين، تم بالفعل تطوير خطة معاملات تزيد قيمتها عن 750 مليون دولار. وكل هذه الصفقات ذات أهمية كبيرة للمستثمرين في الشرق الأوسط. بادئ ذي بدء، فهي مرتبطة بمجمع الصناعات الزراعية، والتقنيات العالية والرعاية الصحية، فضلاً عن قطاع صناعة النفط والغاز. ونأمل أن ننهي أول صفقة بحلول نهاية العام ". وأضاف فيدياخين: "لم يتم اختيار الإمارات عن طريق الصدفة كنقطة أولى لتطوير مكتب تمثيلي لأكبر بنك روسي في الشرق الأوسط. سبيربنك لديه بالفعل شركاء أقوياء هنا، حيث تتمتع المنطقة التي يعيش فيها أكثر من 500 مليون شخص بإمكانيات عالية جدًا لتطوير التعاون تجمعهم لغة مشتركة وثقافة متشابهة للغاية. ودول الخليج نفسها لديها إمكانات استثمارية عالية للغاية. نحن على ثقة من أن مثل هذا التعاون سيكون مفيدًا لكل من روسيا والإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها. بالإضافة إلى ذلك، أقمنا علاقات جيدة مع أكبر وأهم الشخصيات المؤثرة في الإمارات. على سبيل المثال، مع مؤسسة "Mubadala". وأوضح فيدياخين أن "سبيربنك يرى أن هدفه الرئيسي في هذه المرحلة هو توجيه تدفق الاستثمارات العربية إلى الاقتصاد الروسي ونريد جذب الاستثمارات. في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عمل قسم الاستثمارات SberInvest في مصرف "سبيربنك" بالتعاون مع الصندوق السيادي في الشرق الأوسط بإنشاء صندوق مشترك للأسهم الخاصة تديره VPE Capital فهم خبراء في إدارة الأصول في الأسواق الناشئة ومتخصصون في الاستثمار في الصناديق المالية.وعن أول صفقة ناجحة، علق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "سبيربنك" قائلا: "يمكننا الحديث بالفعل عن أول صفقة مغلقة في استثمار ضمن Nexters Global Ltd، التي تعد واحدة من أكبر 5 مطوري الألعاب في أوروبا حيث أن اجتذاب الرأس المال الاستثماري نتج عن عملية الاندماج مع ما يسمى بـ SPAC-company مع شركة Kismet Acquisition One Corp". مشيرا إلى أن "شركة Nexters Global Ltd مدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية".الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المالية "ESG"وقال فيدياخين: "باتت خطط الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المالية ESG في معظم الشركات الكبرى اتجاهًا ماليًا حقيقيًا: حيث يسير تنظيم خطط وجدول ESG في العالم الآن بمعدل متسارع، حيث نخطط أيضا لاستخدامها في تنفيذ السياسة المالية"، مضيفا: "مما لا شك فيه، جميع الأدوات التي نعمل بها، سوف نتحقق منها ونتحقق بالفعل من الامتثال لمبادئ ESG. أما في الوقت الحاضر، لا يمكن إجراء أي معاملة جادة دون الامتثال لهذه المبادئ".كما شدد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "سبيربنك" أن المصرف يهدف إلى توسيع خدماته لتشمل عمليات وخدمات المصرفية الحلال والتمويل الإسلامي المعتمدة في دول الخليج والشرق الأوسط والتي قد تزدهر في المناطق الروسية ذات الغالبية المسلمة وهي تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار فيدياخين إلى أن قسم الاستثمار SberInvest Middle East وبورصة Moscow Exchange قامت بتطوير أول مؤشر استثمار إسلامي في روسيا MXSHAR: تم إطلاقه رسميًا في 1 أكتوبر/ تشرين الأول ويشمل 15 جهة إصدار روسية تم اختبارها بالكامل للتأكد من امتثالها لمبادئ الشريعة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/كيف-يمكن-تطوير-مناخ-الاقتصاد-الإسلامي-في-روسيا؟-1050490272.html
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روسيا, اقتصاد, الإمارات, مصرف سبيربنك

افتتاح أول مكتب مصرفي روسي في الإمارات العربية المتحدة

06:46 GMT 04.12.2021
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سبيربنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Alexander Kryajev
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يفتتح مصرف "سبيربنك" الروسي أول مكتب له في الشرق الأوسط، اليوم السبت، في الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن إطار اليوم الوطني الروسي في معرض "إكسبو 2020" في دبي.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "سبيربنك"، ألكسندر فيدياخين، خلال مقابلة حصرية تكلم عن سبب افتتاح المكتب في الإمارات العربية المتحدة وعن استراتيجية العمل المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل الحلال، فضلاً عن آفاق العمل على الاستثمارات الروسية العربية.
الخطوات الأولى
وقال فيدياخين: "في يونيو/ حزيران من هذا العام ، بدأ المكتب عمله رسميا في الإمارات. ومنذ ذلك الحين، تم بالفعل تطوير خطة معاملات تزيد قيمتها عن 750 مليون دولار. وكل هذه الصفقات ذات أهمية كبيرة للمستثمرين في الشرق الأوسط. بادئ ذي بدء، فهي مرتبطة بمجمع الصناعات الزراعية، والتقنيات العالية والرعاية الصحية، فضلاً عن قطاع صناعة النفط والغاز. ونأمل أن ننهي أول صفقة بحلول نهاية العام ".
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وأضاف فيدياخين: "لم يتم اختيار الإمارات عن طريق الصدفة كنقطة أولى لتطوير مكتب تمثيلي لأكبر بنك روسي في الشرق الأوسط. سبيربنك لديه بالفعل شركاء أقوياء هنا، حيث تتمتع المنطقة التي يعيش فيها أكثر من 500 مليون شخص بإمكانيات عالية جدًا لتطوير التعاون تجمعهم لغة مشتركة وثقافة متشابهة للغاية. ودول الخليج نفسها لديها إمكانات استثمارية عالية للغاية. نحن على ثقة من أن مثل هذا التعاون سيكون مفيدًا لكل من روسيا والإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها. بالإضافة إلى ذلك، أقمنا علاقات جيدة مع أكبر وأهم الشخصيات المؤثرة في الإمارات. على سبيل المثال، مع مؤسسة "Mubadala".
وأوضح فيدياخين أن "سبيربنك يرى أن هدفه الرئيسي في هذه المرحلة هو توجيه تدفق الاستثمارات العربية إلى الاقتصاد الروسي ونريد جذب الاستثمارات. في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عمل قسم الاستثمارات SberInvest في مصرف "سبيربنك" بالتعاون مع الصندوق السيادي في الشرق الأوسط بإنشاء صندوق مشترك للأسهم الخاصة تديره VPE Capital فهم خبراء في إدارة الأصول في الأسواق الناشئة ومتخصصون في الاستثمار في الصناديق المالية.
وعن أول صفقة ناجحة، علق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "سبيربنك" قائلا: "يمكننا الحديث بالفعل عن أول صفقة مغلقة في استثمار ضمن Nexters Global Ltd، التي تعد واحدة من أكبر 5 مطوري الألعاب في أوروبا حيث أن اجتذاب الرأس المال الاستثماري نتج عن عملية الاندماج مع ما يسمى بـ SPAC-company مع شركة Kismet Acquisition One Corp". مشيرا إلى أن "شركة Nexters Global Ltd مدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية".
الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المالية "ESG"
وقال فيدياخين: "باتت خطط الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المالية ESG في معظم الشركات الكبرى اتجاهًا ماليًا حقيقيًا: حيث يسير تنظيم خطط وجدول ESG في العالم الآن بمعدل متسارع، حيث نخطط أيضا لاستخدامها في تنفيذ السياسة المالية"، مضيفا: "مما لا شك فيه، جميع الأدوات التي نعمل بها، سوف نتحقق منها ونتحقق بالفعل من الامتثال لمبادئ ESG. أما في الوقت الحاضر، لا يمكن إجراء أي معاملة جادة دون الامتثال لهذه المبادئ".
كما شدد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "سبيربنك" أن المصرف يهدف إلى توسيع خدماته لتشمل عمليات وخدمات المصرفية الحلال والتمويل الإسلامي المعتمدة في دول الخليج والشرق الأوسط والتي قد تزدهر في المناطق الروسية ذات الغالبية المسلمة وهي تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار فيدياخين إلى أن قسم الاستثمار SberInvest Middle East وبورصة Moscow Exchange قامت بتطوير أول مؤشر استثمار إسلامي في روسيا MXSHAR: تم إطلاقه رسميًا في 1 أكتوبر/ تشرين الأول ويشمل 15 جهة إصدار روسية تم اختبارها بالكامل للتأكد من امتثالها لمبادئ الشريعة الإسلامية.
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