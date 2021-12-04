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https://arabic.sputniknews.com/20211204/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأحد-أمطار-ورياح-مثيرة-للأتربة-1053567385.html
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة
وجهت هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذيرا للمواطنين، اليوم السبت، بشأن طقس يوم غد الأحد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T21:42+0000
2021-12-04T21:42+0000
2021-12-04T21:42+0000
الطقس
هيئة الأرصاد
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وقالت الهيئة إن الطقس سيشهد هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشبه جزيرة سيناء على فترات متقطعة، بحسب موقع "مصراوي".وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.كما توقعت أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 أمتار.وقالت هيئة الأرصاد إن طقس الأحد سيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في وقت النهار، بارد على كافة أنحاء البلاد خلال الليل.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/الأرصاد-المصرية-تزف-بشرى-سارة-للمواطنين-بشأن-طقس-الخميس-وتحذر-من-الشبورة-1053239381.html
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الطقس, هيئة الأرصاد
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة
وجهت هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذيرا للمواطنين، اليوم السبت، بشأن طقس يوم غد الأحد.
وقالت الهيئة إن الطقس سيشهد هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشبه جزيرة سيناء على فترات متقطعة، بحسب
موقع "مصراوي"
.
وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.
كما توقعت أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 أمتار.
وقالت
هيئة الأرصاد
إن طقس الأحد سيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في وقت النهار، بارد على كافة أنحاء البلاد خلال الليل.