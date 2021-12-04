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الأمير خالد الفيصل يستقبل ماكرون في جدة... صور
الأمير خالد الفيصل يستقبل ماكرون في جدة... صور
استقبل أمير منطقة ‫مكة المكرمة‬، خالد الفيصل، في جدة اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته الرسمية للسعودية. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:20+0000
2021-12-04T10:23+0000
العالم العربي
فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.وتركز الجولة الخليجية على مناقشة العلاقات الثنائية والعمل المشترك الذي يخدم مصالح الدول فضلاً عن مناقشة قضايا المنطقة والعالم.ويرافق الرئيس ماكرون في جولته وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، وعددا من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية ، وفقا لـ "رويترز".وبحث ماكرون، أمس الجمعة، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين، خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
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العالم العربي, فرنسا, إيمانويل ماكرون

الأمير خالد الفيصل يستقبل ماكرون في جدة... صور

10:20 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 10:23 GMT 04.12.2021)
© REUTERS / POOLالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / POOL
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استقبل أمير منطقة ‫مكة المكرمة‬، خالد الفيصل، في جدة اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته الرسمية للسعودية.
وتعد السعودية المحطة الثالثة لجولة خليجية قام بها الرئيس الفرنسي وشملت أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر.
وتركز الجولة الخليجية على مناقشة العلاقات الثنائية والعمل المشترك الذي يخدم مصالح الدول فضلاً عن مناقشة قضايا المنطقة والعالم.
ويرافق الرئيس ماكرون في جولته وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، وعددا من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية ، وفقا لـ "رويترز".
وبحث ماكرون، أمس الجمعة، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين، خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
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