https://arabic.sputniknews.com/20211204/البرهان-الجيش-السوداني-لن-يشارك-في-السياسة-بعد-انتخابات-2023-1053564433.html

البرهان: الجيش السوداني لن يشارك في السياسة بعد انتخابات 2023

البرهان: الجيش السوداني لن يشارك في السياسة بعد انتخابات 2023

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T19:48+0000

2021-12-04T19:48+0000

2021-12-04T19:48+0000

أخبار السودان اليوم

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وأضاف البرهان في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن الجيش لن يشارك في الشأن السياسي بعد هذه الانتخابات.وقال: "عندما تأتي حكومة منتخبة، الجيش والقوات النظامية ليست لديها مشاركة في الشأن السياسي"، مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه.وأكد البرهان أن حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس السابق عمر حسن البشير) لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور.كما أشار البرهان إلى أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة، وقال: "لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمام القضاء أو أمام المحكمة…ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين".وفي سياق آخر، قال البرهان إن "الدعم الاقتصادي الدولي سيعود من خلال حكومة مدنية عندما يستقر الوضع في البلاد".وشدد على أن "الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي تمت ولن تعيد الدعم أو تعود إلى طبع أوراق النقد".وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقّعا اتفاقًا سياسيًا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه، بعد أن قام مجلس السيادة برفع الإقامة الجبرية عنه، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا دوليا واسعا.

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أخبار السودان اليوم