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البرهان: هناك مؤشرات على عودة الدعم الدولي للسودان
البرهان: هناك مؤشرات على عودة الدعم الدولي للسودان
قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إن هناك "مؤشرات ايجابية" على عودة الدعم الدولي مجددا للخرطوم. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T21:57+0000
2021-12-04T21:57+0000
السودان
عبد الفتاح البرهان
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وأضاف البرهان في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت: "أنا أظن أن هناك مؤشرات إيجابية بأن الأمور ستعود قريبا (إلى ما كانت عليه)".وكان البرهان قائد الجيش السوداني أقال الحكومة، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق، الشهر الماضي، عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.وتوقع رئيس مجلس السيادة السوداني أن يعيد تشكيل الحكومة المدنية في بلاده الأمور إلى نصابها.وقال البرهان إن المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر وقع البرهان اتفاقا مع حمدوك الذي عاد إلى منصبه بعد أن أمضى نحو شهر في الاقامة الجبرية.
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السودان, عبد الفتاح البرهان

البرهان: هناك مؤشرات على عودة الدعم الدولي للسودان

21:57 GMT 04.12.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إن هناك "مؤشرات ايجابية" على عودة الدعم الدولي مجددا للخرطوم.
وأضاف البرهان في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت: "أنا أظن أن هناك مؤشرات إيجابية بأن الأمور ستعود قريبا (إلى ما كانت عليه)".
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وكان البرهان قائد الجيش السوداني أقال الحكومة، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق، الشهر الماضي، عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.
وتوقع رئيس مجلس السيادة السوداني أن يعيد تشكيل الحكومة المدنية في بلاده الأمور إلى نصابها.
وقال البرهان إن المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر وقع البرهان اتفاقا مع حمدوك الذي عاد إلى منصبه بعد أن أمضى نحو شهر في الاقامة الجبرية.
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