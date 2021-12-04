https://arabic.sputniknews.com/20211204/البرهان-هناك-مؤشرات-على-عودة-الدعم-الدولي-للسودان-1053566592.html

البرهان: هناك مؤشرات على عودة الدعم الدولي للسودان

البرهان: هناك مؤشرات على عودة الدعم الدولي للسودان

قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إن هناك "مؤشرات ايجابية" على عودة الدعم الدولي مجددا للخرطوم. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T21:57+0000

2021-12-04T21:57+0000

2021-12-04T21:57+0000

السودان

عبد الفتاح البرهان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050537178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_218201e13188aacb91b8afbce94e20ee.jpg

وأضاف البرهان في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت: "أنا أظن أن هناك مؤشرات إيجابية بأن الأمور ستعود قريبا (إلى ما كانت عليه)".وكان البرهان قائد الجيش السوداني أقال الحكومة، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق، الشهر الماضي، عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.وتوقع رئيس مجلس السيادة السوداني أن يعيد تشكيل الحكومة المدنية في بلاده الأمور إلى نصابها.وقال البرهان إن المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر وقع البرهان اتفاقا مع حمدوك الذي عاد إلى منصبه بعد أن أمضى نحو شهر في الاقامة الجبرية.

https://arabic.sputniknews.com/20211203/البرهان-يتحدث-عن-مستقبل-العلاقات-بين-بلاده-وإسرائيل-1053526383.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السودان, عبد الفتاح البرهان