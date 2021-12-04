البرهان: هناك مؤشرات على عودة الدعم الدولي للسودان

وأضاف البرهان في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت: "أنا أظن أن هناك مؤشرات إيجابية بأن الأمور ستعود قريبا (إلى ما كانت عليه)".وكان البرهان قائد الجيش السوداني أقال الحكومة، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق، الشهر الماضي، عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.وتوقع رئيس مجلس السيادة السوداني أن يعيد تشكيل الحكومة المدنية في بلاده الأمور إلى نصابها.وقال البرهان إن المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر وقع البرهان اتفاقا مع حمدوك الذي عاد إلى منصبه بعد أن أمضى نحو شهر في الاقامة الجبرية.
وكان البرهان قائد الجيش السوداني أقال الحكومة، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق، الشهر الماضي، عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.
وتوقع رئيس مجلس السيادة السوداني أن يعيد تشكيل الحكومة المدنية في بلاده الأمور إلى نصابها.
وقال البرهان إن المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر وقع البرهان اتفاقا مع حمدوك الذي عاد إلى منصبه بعد أن أمضى نحو شهر في الاقامة الجبرية.