https://arabic.sputniknews.com/20211204/التحالف-العربي-يعلن-قصف-أهداف-مشروعة-في-صنعاء-1053562296.html

التحالف العربي يعلن قصف أهداف "مشروعة" في صنعاء

التحالف العربي يعلن قصف أهداف "مشروعة" في صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، عن قصف ما قال إنها أهداف مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T18:36+0000

2021-12-04T18:36+0000

2021-12-04T18:36+0000

اليمن

صنعاء

أنصار الله

التحالف العربي

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وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه شن "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".وطلب التحالف من المدنيين "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، معتبرا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".من جانبها، أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" بأن ما سمته طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف بثلاث غارات حي النهضة وغارة على حي مذبح في العاصمة صنعاء.وأضافت: "سلسلة غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على أمانة العاصمة والتحليق مستمر".وكان التحالف العربي أعلن، ليل الجمعة/السبت، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية مع مجموعة من الخبراء جنوب صنعاء بعد غارات شنتها مقاتلاته.ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف، قوله إنه "دمر ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات في صنعاء".وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء، مطالبا المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، دون تحديدها.وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211203/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-منصة-صواريخ-باليستية-وورشة-تجميع-مسيرات-في-صنعاء-1053528988.html

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اليمن, صنعاء, أنصار الله, التحالف العربي