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https://arabic.sputniknews.com/20211204/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-60-عنصرا-من-أنصار-الله-إثر-عمليات-في-مأرب-1053550673.html
التحالف العربي يعلن مقتل 60 عنصرا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب
التحالف العربي يعلن مقتل 60 عنصرا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 60 عنصرا من "أنصار الله" اليمنية، إثر عمليات استهدفت الجماعة في محافظة مأرب. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:11+0000
2021-12-04T14:11+0000
اليمن
أخبار السعودية اليوم
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وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، نقلا عن التحالف العربي، اليوم السبت، إن "11 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب أسفرت عن مقتل 60 إرهابياً وتدمير 7 آليات عسكرية".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مُسيّرة أمريكية الصنع يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.وحسب "أنصار الله"، فإن الطائرة هي السابعة من نوعها التي تعلن الجماعة إسقاطها خلال العام الجاري، إذ أعلنت "أنصار الله" في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إسقاط طائرة "سكان إيغل" مماثلة أثناء تحليقها في أجواء مديرية الجُوبة جنوب محافظة مأرب.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-تجسس-أمريكية-1053532901.html
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اليمن, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي يعلن مقتل 60 عنصرا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب

14:11 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / HO
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 60 عنصرا من "أنصار الله" اليمنية، إثر عمليات استهدفت الجماعة في محافظة مأرب.
وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، نقلا عن التحالف العربي، اليوم السبت، إن "11 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب أسفرت عن مقتل 60 إرهابياً وتدمير 7 آليات عسكرية".


وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مُسيّرة أمريكية الصنع يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.
يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية
07:42 GMT


وحسب "أنصار الله"، فإن الطائرة هي السابعة من نوعها التي تعلن الجماعة إسقاطها خلال العام الجاري، إذ أعلنت "أنصار الله" في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إسقاط طائرة "سكان إيغل" مماثلة أثناء تحليقها في أجواء مديرية الجُوبة جنوب محافظة مأرب.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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