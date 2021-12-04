التحالف العربي يعلن مقتل 60 عنصرا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، نقلا عن التحالف العربي، اليوم السبت، إن "11 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب أسفرت عن مقتل 60 إرهابياً وتدمير 7 آليات عسكرية".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مُسيّرة أمريكية الصنع يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.وحسب "أنصار الله"، فإن الطائرة هي السابعة من نوعها التي تعلن الجماعة إسقاطها خلال العام الجاري، إذ أعلنت "أنصار الله" في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إسقاط طائرة "سكان إيغل" مماثلة أثناء تحليقها في أجواء مديرية الجُوبة جنوب محافظة مأرب.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وحسب "أنصار الله"، فإن الطائرة هي السابعة من نوعها التي تعلن الجماعة إسقاطها خلال العام الجاري، إذ أعلنت "أنصار الله" في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إسقاط طائرة "سكان إيغل" مماثلة أثناء تحليقها في أجواء مديرية الجُوبة جنوب محافظة مأرب.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.