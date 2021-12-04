تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/الجناح-الروسي-يواصل-فعالياته-في-مركز-دبي-للمعارض-1053560683.html
الجناح الروسي يواصل فعالياته في مركز دبي للمعارض
الجناح الروسي يواصل فعالياته في مركز دبي للمعارض
شارك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في فعالية "المنتدى الروسي قيادة المستقبل" من 3-4 كانون الأول/ديسمبر، وهو حدث مخصص للتعاون الاقتصادي... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T18:09+0000
2021-12-04T18:09+0000
العالم العربي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1050374475_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ff0a534f40e15cedd7224699d0ba5fd.jpg
ويواصل الجناح الروسي نشاطاته ضمن اليوم الوطني لجمهورية روسيا الاتحادية في إكسبو 2020 دبي، تنظيم فعالية "منتدى روسيا.. قيادة المستقبل"، اليوم السبت، في مركز دبي للمعارض، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين والخبراء في قطاعات متنوعة منها ريادة الأعمال والصناعات الابداعية والتقنية وتطوير الابتكار.وشارك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في هذا الحدث المخصص للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي وبين روسيا والعالم العربي.وأشار وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى تطور آفاق الاقتصاد الروسي لبناء التعاون الدولي وجذب الاستثمار.وبخصوص تطوير "الطاقة الخضراء"، قال مانتوروف: "أستطيع أن أقول إنه لدينا توازن في الطاقة الخضراء يمكن أن نحسد عليه".ولفت مانتوروف إلى أن موسكو لديها، اليوم، أكبر أسطول من الحافلات الكهربائية في أوروبا بواقع 650 حافلة وبحلول نهاية العام سيكون سيصل هذا العدد إلى 700 حافلة كهربائية.في حديثه عن التطور المستقبلي للصناعة العالمية، أشار دينيس مانتوروف إلى أنه فيما يتعلق بالموجة الأولى من فيروس كورونا ، ظهرت مخاوف محددة مثل استمرارية العمل وتقليل مخاطر توقف الإنتاج بسبب العامل البشري، لذلك، في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع زيادة في الطلب على أنظمة التحكم عن بعد التي يمكن تنفيذها عبر الإنترنت والروبوتات لعمليات الإنتاج.ويقام المعرض خلال يومي الجمعة والسبت 3 و4 ديسمبر الجاري، ويتضمن عدداً من المواضيع الحيوية منها: الاقتصاد الإبداعي: من الشركات الناشئة إلى الصناعات الجديدة، وتصدير التكنولوجيا الروسية: شركات التكنولوجيا الروسية في سياق التكنولوجيا العالمية، مستقبل الطب: الدماغ البشري والذكاء الرقمي في قلب الاكتشافات العلمية.ويعد إكسبو 2020 دبي هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا منذ انطلاقه لأول مرة قبل نحو 170 عاما، وستكون إمارة دبي أول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي.ويقام إكسبو 2020 دبي، في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بمشاركة 192 دولة من حول العالم.يتناول إكسبو 2020 دبي ثلاثة موضوعات محورية، هي الفرص والتنقل والاستدامة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/محمد-بن-راشد-علاقاتنا-مع-روسيا-متميزة-1053539913.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1050374475_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1cf07bc5cd9e45519412b13dd354daa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا

الجناح الروسي يواصل فعالياته في مركز دبي للمعارض

18:09 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEجناح روسيا في معرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 5 أكتوبر 2021
جناح روسيا في معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبر
شارك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في فعالية "المنتدى الروسي قيادة المستقبل" من 3-4 كانون الأول/ديسمبر، وهو حدث مخصص للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي وبين روسيا والعالم العربي، وستشارك في هذا المنتدى شركات روسية بارزة".
ويواصل الجناح الروسي نشاطاته ضمن اليوم الوطني لجمهورية روسيا الاتحادية في إكسبو 2020 دبي، تنظيم فعالية "منتدى روسيا.. قيادة المستقبل"، اليوم السبت، في مركز دبي للمعارض، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين والخبراء في قطاعات متنوعة منها ريادة الأعمال والصناعات الابداعية والتقنية وتطوير الابتكار.
وشارك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في هذا الحدث المخصص للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي وبين روسيا والعالم العربي.
وأشار وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى تطور آفاق الاقتصاد الروسي لبناء التعاون الدولي وجذب الاستثمار.
وبخصوص تطوير "الطاقة الخضراء"، قال مانتوروف: "أستطيع أن أقول إنه لدينا توازن في الطاقة الخضراء يمكن أن نحسد عليه".
ولفت مانتوروف إلى أن موسكو لديها، اليوم، أكبر أسطول من الحافلات الكهربائية في أوروبا بواقع 650 حافلة وبحلول نهاية العام سيكون سيصل هذا العدد إلى 700 حافلة كهربائية.
في حديثه عن التطور المستقبلي للصناعة العالمية، أشار دينيس مانتوروف إلى أنه فيما يتعلق بالموجة الأولى من فيروس كورونا ، ظهرت مخاوف محددة مثل استمرارية العمل وتقليل مخاطر توقف الإنتاج بسبب العامل البشري، لذلك، في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع زيادة في الطلب على أنظمة التحكم عن بعد التي يمكن تنفيذها عبر الإنترنت والروبوتات لعمليات الإنتاج.
ويقام المعرض خلال يومي الجمعة والسبت 3 و4 ديسمبر الجاري، ويتضمن عدداً من المواضيع الحيوية منها: الاقتصاد الإبداعي: من الشركات الناشئة إلى الصناعات الجديدة، وتصدير التكنولوجيا الروسية: شركات التكنولوجيا الروسية في سياق التكنولوجيا العالمية، مستقبل الطب: الدماغ البشري والذكاء الرقمي في قلب الاكتشافات العلمية.
ويعد إكسبو 2020 دبي هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا منذ انطلاقه لأول مرة قبل نحو 170 عاما، وستكون إمارة دبي أول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي.
ويقام إكسبو 2020 دبي، في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بمشاركة 192 دولة من حول العالم.
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
محمد بن راشد: علاقاتنا مع روسيا متميزة
10:46 GMT
يتناول إكسبو 2020 دبي ثلاثة موضوعات محورية، هي الفرص والتنقل والاستدامة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:33 GMTإنتر يسحق روما في ليلة للنسيان لمورينيو
19:30 GMTالرئيس الإيراني: الالتزام بالتوصيات الصحية هو السبيل الوحيد لتجنب موجة جديدة من كورونا
19:28 GMTوسط احتجاجات الشارع... هل يسحب الأردن اتفاقية إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات؟
19:12 GMTبندقية برمائية روسية تطلق 700 رصاصة في الدقيقة… صورة
19:09 GMTالعثور على قنبلة أسفل سيارة تابعة لشرطي مكلف بتأمين حشد أردوغان... صور
18:58 GMTحوت أحدب يلتهم ملايين الأسماك بلقمة هي الأضخم في العالم... فيديو
18:54 GMTالدفاع الجوي الإيراني يكشف ما حدث فوق المنشآت النووية في مدينة نطنز
18:50 GMTمحادثات الاتفاق النووي تهوي بالعملة الإيرانية
18:41 GMTمصر تتأهل لدور الثمانية من كأس العرب بخماسية نظيفة ضد السودان... فيديو
18:36 GMTالتحالف العربي يعلن قصف أهداف "مشروعة" في صنعاء
18:22 GMTليبيا... إغلاق 4 موانئ نفطية بسبب سوء الأحوال الجوية
18:15 GMTالعراق... جماهير أربيل تقتحم الملعب وتعتدي على مشجعي "الشرطة"... فيديو
18:12 GMTالمغرب: حولنا تحديات كورونا إلى فرص
18:09 GMTالجناح الروسي يواصل فعالياته في مركز دبي للمعارض
18:02 GMTوكالة إيرانية: سماع دوي انفجار "رهيب" في مدينة نطنز التي تضم مواقع نووية
18:01 GMTفرع سري في لبنان... لماذا تزعم إسرائيل امتلاك "حماس" أذرعا عسكرية خارج فلسطين؟
17:57 GMTالخارجية الأمريكية: نعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا
17:56 GMT40 ألفا يتظاهرون في النمسا ضد الإغلاق والتطعيم الإجباري‭ ‬
17:54 GMTبيان سعودي فرنسي مشترك: لبنان لا يجب أن يكون منطلقا لأعمال إرهابية ومصدرا لتجارة المخدرات
17:49 GMTالسودان يلوح بالإغلاق الكامل بسبب متحور "أوميكرون"