https://arabic.sputniknews.com/20211204/الجناح-الروسي-يواصل-فعالياته-في-مركز-دبي-للمعارض-1053560683.html

الجناح الروسي يواصل فعالياته في مركز دبي للمعارض

الجناح الروسي يواصل فعالياته في مركز دبي للمعارض

شارك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في فعالية "المنتدى الروسي قيادة المستقبل" من 3-4 كانون الأول/ديسمبر، وهو حدث مخصص للتعاون الاقتصادي... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T18:09+0000

2021-12-04T18:09+0000

2021-12-04T18:09+0000

العالم العربي

روسيا

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ويواصل الجناح الروسي نشاطاته ضمن اليوم الوطني لجمهورية روسيا الاتحادية في إكسبو 2020 دبي، تنظيم فعالية "منتدى روسيا.. قيادة المستقبل"، اليوم السبت، في مركز دبي للمعارض، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين والخبراء في قطاعات متنوعة منها ريادة الأعمال والصناعات الابداعية والتقنية وتطوير الابتكار.وشارك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في هذا الحدث المخصص للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي وبين روسيا والعالم العربي.وأشار وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى تطور آفاق الاقتصاد الروسي لبناء التعاون الدولي وجذب الاستثمار.وبخصوص تطوير "الطاقة الخضراء"، قال مانتوروف: "أستطيع أن أقول إنه لدينا توازن في الطاقة الخضراء يمكن أن نحسد عليه".ولفت مانتوروف إلى أن موسكو لديها، اليوم، أكبر أسطول من الحافلات الكهربائية في أوروبا بواقع 650 حافلة وبحلول نهاية العام سيكون سيصل هذا العدد إلى 700 حافلة كهربائية.في حديثه عن التطور المستقبلي للصناعة العالمية، أشار دينيس مانتوروف إلى أنه فيما يتعلق بالموجة الأولى من فيروس كورونا ، ظهرت مخاوف محددة مثل استمرارية العمل وتقليل مخاطر توقف الإنتاج بسبب العامل البشري، لذلك، في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع زيادة في الطلب على أنظمة التحكم عن بعد التي يمكن تنفيذها عبر الإنترنت والروبوتات لعمليات الإنتاج.ويقام المعرض خلال يومي الجمعة والسبت 3 و4 ديسمبر الجاري، ويتضمن عدداً من المواضيع الحيوية منها: الاقتصاد الإبداعي: من الشركات الناشئة إلى الصناعات الجديدة، وتصدير التكنولوجيا الروسية: شركات التكنولوجيا الروسية في سياق التكنولوجيا العالمية، مستقبل الطب: الدماغ البشري والذكاء الرقمي في قلب الاكتشافات العلمية.ويعد إكسبو 2020 دبي هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا منذ انطلاقه لأول مرة قبل نحو 170 عاما، وستكون إمارة دبي أول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي.ويقام إكسبو 2020 دبي، في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بمشاركة 192 دولة من حول العالم.يتناول إكسبو 2020 دبي ثلاثة موضوعات محورية، هي الفرص والتنقل والاستدامة.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/محمد-بن-راشد-علاقاتنا-مع-روسيا-متميزة-1053539913.html

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