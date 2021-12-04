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الخارجية الأمريكية: نعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا
الخارجية الأمريكية: نعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا
أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T17:57+0000
2021-12-04T17:57+0000
الولايات المتحدة
إيران
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الولايات المتحدة, إيران

الخارجية الأمريكية: نعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا

17:57 GMT 04.12.2021
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا.
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