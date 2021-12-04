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https://arabic.sputniknews.com/20211204/الخارجية-الأمريكية-نعتقد-أن-إحياء-الاتفاق-النووي-مع-إيران-لا-يزال-ممكنا--1053561428.html
الخارجية الأمريكية: نعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا
الخارجية الأمريكية: نعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا
أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T17:57+0000
2021-12-04T17:57+0000
2021-12-04T17:57+0000
الولايات المتحدة
إيران
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يتبع...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة, إيران
الخارجية الأمريكية: نعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا
أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا.