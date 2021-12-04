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الخارجية الروسية: العقوبات الغربية الجديدة على بيلاروسيا غير قانونية وغير إنسانية
الخارجية الروسية: العقوبات الغربية الجديدة على بيلاروسيا غير قانونية وغير إنسانية
علقت روسيا على العقوبات الجديدة التي تقوم الدول الغربية بفرضها على دولة بيلاروسيا، بذريعة مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T13:28+0000
2021-12-04T13:28+0000
روسيا
العالم
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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جاء الموقف الروسي من خلال تصريحات أطلقتها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، نقلتها وكالة "سبوتنيك" قالت فيها إن "العقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية على بيلاروسيا غير قانونية وغير إنسانية وروسيا تدين ذلك بشدة".وأضافت زاخاروفا قائلة: "نحن ندين بشدة الإجراءات التقييدية الجديدة ضد بيلاروسيا، التي تم تبنيها في نفس الوقت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى وكندا، هذه العقوبات غير شرعية".وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا، تحت ذريعة مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.
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روسيا, العالم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

الخارجية الروسية: العقوبات الغربية الجديدة على بيلاروسيا غير قانونية وغير إنسانية

13:28 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Владимир Песня / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Владимир Песня
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علقت روسيا على العقوبات الجديدة التي تقوم الدول الغربية بفرضها على دولة بيلاروسيا، بذريعة مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.
جاء الموقف الروسي من خلال تصريحات أطلقتها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، نقلتها وكالة "سبوتنيك" قالت فيها إن "العقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية على بيلاروسيا غير قانونية وغير إنسانية وروسيا تدين ذلك بشدة".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "نحن ندين بشدة الإجراءات التقييدية الجديدة ضد بيلاروسيا، التي تم تبنيها في نفس الوقت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى وكندا، هذه العقوبات غير شرعية".
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا، تحت ذريعة مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.
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